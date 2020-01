Mercedes se soustředí na rychlost na rovinkách. Spravit to můžou dvě věci

Stříbrné šípy loni získaly svůj 6. titul v řadě za sebou a v hybridní éře dosud marně hledají přemožitele. Dle počtu bodů (739) šlo o jejich druhou nejúspěšnější sezónu, jen lehce zaostali za rokem 2016, kdy jich nasbírali ještě o 26 více - a to se tehdy ještě nebodovala nejrychlejší kola v závodech. Nejblíže jim tentokrát bylo Ferrari, které dokázalo postavit výkonnější pohonnou jednotku a předčit je na rovinkách.

"Myslím, že mechanicky a aerodynamicky jsme na tom z pohledu výkonnosti v zatáčkách a celkové přilnavosti velmi dobře. Také jsme dokázali vyřešit mnoho problémů, které jsme měli dříve - jako například pomalé zatáčky. Monako pro nás bylo dříve náročné, ale nyní jsme konkurenceschopní i tam," hodnotí Valtteri Bottas.

"Pokud tedy jde o šasi, dosáhli jsme opravdu solidního pokroku. Samozřejmě, že to může být vždycky lepší, ale podle mě můžeme pořád něco vylepšovat v oblasti efektivity, zřejmě s aerodynamikou," pokračuje druhý muž šampionátu.

Mercedes se ve snaze zlepšit zaměřuje na výkon své pohonné jednotky | foto: Mercedes AMG F1 Team

"A jsem si jistý tím, že s pohonnou jednotkou na to taky tlačíme naplno, protože naše největší slabina ve srovnání s ostatními týmy zkrátka spočívá ve výkonnosti na rovinkách," poukazuje finský pilot na Ferrari, které je letos dokázalo třikrát porazit - v Belgii, v Monze a v Singapuru.

Mercedes ví, jak to může napravit: "To je dáno pouze dvěma věcmi: odporem a výkonem. Na tyto věci se proto soustředíme před příštím ročníkem," říká Bottas, jenž by chtěl zaútočit na titul a konečně porazit svého týmového kolegu Lewise Hamiltona.

Stříbrné šípy si uvědomují, že v oblasti pohonné jednotky začali mírně ztrácet, proto svou pozornost zaměřují především na ni, aby si svou nadvládu udrželi také v poslední sezóně před příchodem velkých změn v oblasti technických i sportovních pravidel.