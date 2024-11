Nadvláda Mercedesů v Las Vegas, Verstappen proměnil hned první matchball

Chladné počasí trápilo týmy po celý víkend, teplota jen málokdy přesahující 12°C je nutila pečlivě naplánovat startegii, od počátku bylo jasné, že se pojede na dvě zastávky. Na startu byla většina vozů obuta do středně tvrdé směsi, pouze Alonso zariskoval a vsadil na nejměkčí, oponenty pak byli Pérez, Bottas a Colapinto s bíle označenými pneumatikami. Argentinec po těžké nehodě v kvalifikaci prošel zdravotní prohlídkou a mechanici dali jeho zdemolovaný vůz dohromady, ovšem Franco do závodu vyrazil z pit-lane.

Start zvládl dobře Russell, Gasly se nechal vyvézt Sainzem jr. na vnější okraj a po vnitřku proklouzl na druhé místo Leclerc. Hned v prvním kole se prošetřovalo Zhouovo vyjetí mimo trať v zatáčce 8, Magnussen si stěžoval na Lawsona, že několikrát měnil směr - tyto dva incidenty nebyly důvodem k penalizacím, zato Piastri byl vyšetřován za porušení startovní procedury.

Co se týče vedoucí pozice, Russell spolehlivě ovládl závod a nedal s jedinou výjimkou nikomu šanci, aby se přiblížil ke zlatému stupínku. Zmíněná situace nastala v úvodních kolech, kdy se k Britovi přiblížil Leclerc a zkoušel dvakrát zaútočit na jeho pozici, ale George obě snahy eliminoval a pak už nenašel po celý závod soupeře. S přehledem zvládl obě zastávky v boxech (13. a 33. kolo - vždy za 2,4 vteřiny) a jestli ho v samotném závěru dotahoval Hamilton, měl jistotu, že se nepokusí situaci nijak zdramatizovat. Šachovnicovou vlajkou ho odmávl herec Sylvester Stallone, jenž se ve své oblasti k rychlým kolům také věnoval (film Driven).

Oč byla vedoucí pozice nezáživná, zajímavější byly bitvy o stupně vítězů. Hamilton si postupně klestil cestu, v 8. kole zdolal Piastriho, v dalším okruhu Cunodu a ve 14. kole zajel do boxů. Propadl se a do vysílačky dal najevo své rozladění, když se ptal, o kolik pozic vlastně přišel. Vzápětí předjel Magnussena na sedmém místě a čekal, jak si poradí se zastávkami soupeři. V 21. kole se dotáhl na Leclerca, ale i přes výhodu DRS se přes něj nedokázal dostat. Situaci vyřešil ve 28. kole zastávkou v boxech, ve 31. kole pokořil Verstappena a zatímco sázel jedno nejrychlejší kolo za druhým, pozvolna ukrajoval z Russellova náskoku. Dostal se k němu až na necelých pět vteřin, ale poté zvolnil a potvrdil triumf Mercedesu. Ačkoliv o prémiový bod za nejrychlejší kolo přišel, mohlo ho těšit ocenění fanoušků, kteří ho 32 % zvolili pilotem dne.

Ferrari mělo možná na lepší výsledek, ale poněkud se - jak bývá u italské stáje zvykem - zamotalo do strategie. Leclerc stavěl jako druhý z celého startovního pole v 10. kole, podruhé pak ve 32. okruhu (ovšem pit-stop o délce 2,9 vteřiny byl zjevně nepovedený). Dokázal ustát útoky Hamiltona a na příkaz týmu mu ve 27. kole udělal místo Sainz jr. Hamilton se však před něj pozdější zastávkou dostal, takže pak už byla jen otázka, jak naloží s Verstappenem. Do této situace promluvil i Sainz jr., jenž po výměně pozic provedl na vjezdu do boxů úhybný manévr a zůstal ještě jedno kolo na trati, ačkoliv žádal výměnu pneumatik (poprvé stavěl v 11. kole). Zastávka číslo 2 následovala kolo po Hamiltonovi a ve 32. kole zdolal Leclerca na nezahřátých pneumatikách. Verstappena Španěl předjel ve 41. kole, Leclercovi se to podařilo o pět kol později - ale to bylo maximum, co ,rudé oře maranellské' mohly dokázat.

Verstappen měl jediný cíl - dojet před Norrisem. Postupně se prosadil až na 3. místo - stavěl ve 12. a 28. kole, přičemž první pit-stop byl v rámci GP USA vůbec nejrychlejší (2,0). Když ho oba piloti Ferrari nechali za sebou, měl na Norrise náskok 10,001 vteřiny a bylo jasné, že pokud Holanďan neudělá chybu, bude moci slavit čtvrtý titul v řadě. Tak se také stalo - Max Verstappen se zařadil po bok Juan-Manuela Fangia, Alaina Prosta, Michaela Schumachera, Sebastiana Vettela a Lewise Hamiltona - všichni získali čtyři a více mistrovských titulů.

McLareny jakoby se smířily s porážkou. Piastri navíc dostal očekávaných pět vteřin navíc, ačkoliv nebyla docela jasná příčina prohřešku - objevil se titulek false start, ale podle záběru se Australan ,neulil'. Poté byla penalizace zdůvodněna špatnou startovní procedurou. Oscar si trest odbyl při první zastávce (11. kolo), podruhé stavěl ve 26. okruhu a postupně se vrátil na pozici za Norrisem. Lando postupně na 6. příčce klesal mimo dosah soupeřů (stavěl v 10. a 31. kole) a snad jako symbol snahy zastavil potřetí ve 49. kole pro nejměkčí pneumatiky, aby vybojoval bod útěchy za nejrychlejší kolo.

Strhující duel se odehrál o „body pro zbytek světa“. Zapojilo se do nich hned několik pilotů a nejlépe nakonec tato mise vyšla Hülkenbergovi. Německý veterán se dostal nejvýše na 6. pozici, zastávky v 15. a 34. kole proběhly také bez problémů a Nico mohl zaútočit z 12. místa. Postupně zdolal Lawsona (36. kolo), po strhujícím souboji i Cunodu (44.) a v součtu s návštěvou boxů svých soupeřů získal velmi důležité body. Srdnatě bojoval i Pérez, jenž jen obrácenou strategii (tvrdá-středně tvrdá-tvrdá směs) a své vrcholné představení si připravil na 37. kolo - po dlouhé rovince před zatáčkou 14 zaútočil společně s Magnussenem na Lawsona a naráz předjel oba soupeře. Ve 46. kole se mu povedlo nechat za sebou Alonsa a skromně přispěl do kasičky Red Bullu.

Naději pro Kick Sauber držel poměrně dlouho Guanyu Zhou, jenž jel v USA jeden ze svých lepších závodů. Zvolenou strategií se dostal až na 6. místo, ale druhá zastávka ho z 9. místa poslala na 15. pozici. Tu si vylepšil předjetím Ocona (44. kolo) a Colapinta dvě zatáčky před cílem, ale k bodům to měl Číňan pořád daleko. Chvíli se na bodovaných příčkách objevil i Albon, ale Williamsy v USA jednoduše neměly co nabídnout, stejně jako Aston Martin. Alonsovo umístění jde spíš na účet jeho zkušeností. S hořkostí v duši odjíždí z Las Vegas Alpine: Gasly postupně ztrácel pozice ve prospěch Leclerca (start), Verstappena (4. kolo), Norrise (8.) a pět kol po zastávce v boxech (11. kolo) hlásil na boxovou zídku ztrátu výkonu, poté se z jeho motoru zakouřilo a bylo po nadějích. Ocon zase ve 29. kole projel boxovou uličkou, což vyvolalo údiv, nezastavi a žádná informace o trestu se nikde neobjevila - že by zaskočil mechaniky? Nakonec ani on neobhájil bodované příčky a postupně se propadl do třetí pětky v pořadí.

Verstappen tedy nepřipustil významné drama a definitivně rozhodl šampionát, jenž se zpočátku zdál být velmi nudný, poté hodně napínavý. McLaren a Lando Norris aspoň získali cenné zkušenosti, které mohou zúročit v příštím ročníku.

GP Las Vegas (Las Vegas) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:22.05,969 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 7,313 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 + 11,906 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 14,283 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 10 + 16,582 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 9 + 43,385 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 6 + 51,365 8. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 4 + 59,808 9. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 2 + 1:02,808 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1 + 1:03,114 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 1:09,195 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:09,803 13. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1:14,085 14. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing + 1:15,172 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1:24,102 16. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T + 1:31,005 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing odstoupil 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team motor Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL38

Mercedes M15 1:34,876

