Třetí titul? Pořád ho může získat, říká Fittipaldi o Alonsovi.

Druhý a doposud poslední Alonsův titul se datuje do roku 2006. Tehdy Španěl v epické bitvě zdolal Michaela Schumachera a bylo mu prorokováno, že to bude právě on, kdo jednoho dne překoná rekordy sedminásobného šampiona. Nestalo se. Alonso měl v dalších fázích své kariéry i pořádnou porci smůly. Kromě toho prakticky vždy bojoval proti soupeřům, kteří měli k dispozici lepší vozy. Právě proto čeká Španěl na další primát už šestnáct let.

Dnes je Alonso nejstarším jezdcem ve startovním poli. Rychlost mu ale nechybí, což dokazuje během každého závodníku víkendu. Brazilec Emerson Fittipaldi věří, že Fernando pořád může bojovat na špici a získávat tituly. „Pořád má velkou šanci vítězit. Je nejzkušenější jezdec a pořád má motivaci. Letos pravidelně ukazuje, jak dobrý je."

Fernando Alonso v sobotním tréninku v Bahrajnu | foto: Alpine F1 Team

Alonsův přestup do Aston Martinu každopádně řada lidí příliš nechápe. Vždyť tmavě zelená stáj nemá výkonnost a nedá se čekat, že za rok bude situace diametrálně odlišná. Takhle to ve Formuli 1 nefunguje. Většinou... Fittipaldi však stojí na Alonsově straně.

„Je to komplexní záležitost. Jezdec v tomhle ohledu vždycky ví, co dělá a jak se rozhoduje. Roli hrají i záležitosti, do kterých my nevidíme. Proto by lidé měli být při posuzování jeho přestupu obezřetní. Nevím, jak na tom za rok bude Aston Martin. Před Alonsem každopádně stojí velká výzva, přičemž on má na to, aby ji zvládnul," dodává Fittipaldi.