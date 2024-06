Red Bull si stěžuje na přední křídlo McLarenu: ohýbá se až příliš

Red Bull vstoupil za obhajobou mistrovských titulů do letošního šampionát suverénně. V posledních závodech však soupeři ukusují z jeho náskoku a dočkáváme se vyrovnanějších průběhů. Carlos Sainz dokázal porazit Maxe Verstappena v Austrálii, Lando Norris v Miami a Charles Leclerc v Monaku. A v Kanadě viditelně zrychlil také Mercedes.

"Max má štěstí, že si na počátku sezóny vytvořil takový náskok. Momentálně se zdá, že McLaren je konzistentnější. Další víkend po Barceloně to bude velmi zajímavé vidět, koho budeme považovat za adepta na letošní titul. Už to není tak jasné, že jím bude Max. Může to být i McLaren," uvažuje šéf Velké ceny Holandska Jan Lammers.

Red Bull nese nelibě, jak soupeři ukrajují z jeho náskoku. Nedávno si stěžoval na přední křídlo McLarenu. "Přední křídla nyní hrají opravdu velkou roli. Od Imoly se o nich v padoku vedou vášnivé diskuse. Red Bull tvrdí, že se McLarenu významně ohýbá, až příliš. A také Ferrari. A Mercedes je s flexibilitou nyní následuje," uvádí německý AMuS.

Mercedes dosáhl po nasazení nového předního křídla v posledních dvou závodech velkého pokroku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Po vyzkoušení nového křídla v Monaku u Georgea Russella se nového dílu dočkal v Kanadě také Lewis Hamilton. Oba Stříbrné šípy tam svou rychlostí na soupeře zapůsobily.

"Dalo nám více výkonnosti, usnadnilo jízdu, zlepšilo vyvážení a učinilo z auta pro jezdce přítele, nemuseli s ním tolik bojovat. To byl pro nás na počátku sezóny problém," komentuje technický ředitel Mercedesu James Allison.

A zlepšení rivala díky novému křídlu si všímá také šéf McLarenu Andrea Stella: "Některá jejich kola v Monaku a v Montrealu byla mimo náš dosah. Je jasné, že mají potenciál a že se nyní učí ho využívat. S novým předním křídlem je Mercedes velmi stabilní, což pilotům hodně usnadňuje život."

I přes různá podezření a stížnosti však FIA neshledala u předních křídel soupeřů Red Bullu žádný problém, při kontrolách vždy prošli zátěžovými testy, při nichž se zkoumá flexibilita. Lídr šampionátu, jenž právě v této oblasti posouval hranice a byl často trnem v očích rivalů, bude muset zabrat ve vývoji, aby si před nimi udržel svůj náskok.