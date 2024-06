Alonso burcuje: Méně slibujme, předveďme více!

Kvalifikace - 11. místo. Závod ještě o příčku horší. Z posledních čtyř závodů skončil Španěl v TOP10 pouze v Kanadě, kde si připsal 8 bodů za šesté místo. Rozhodně očekával víc, zejména poté, co zavřel pochybovačům ústa vydařenou sezónou, o níž byli mnozí přesvědčeni, že po odchodu od Alpine k Aston Martinu skončí krachem. Letos se zatím trápí a tím víc ho mrzí neúspěch před domácím publikem.

"To, že jsem tu nezískal žádný bod, je zklamáním, ale celý víkend nám chyběla rychlost, tak jsme si ho vlastně ani nezasloužili. Závod byl extrémně těžký, když v každé zatáčce kloužete, tak ničíte pneumatiky. Takže nás trápí dva problémy: Nejsme dost rychlí a hodně nám odcházejí pneumatiky, závody jsou pro nás celkově vzato příliš dlouhé. To se musí změnit," poukázal na hlavní problémy Alonso.

Loni se Fernando Alonso vezl na vlně úspěchů | foto: Aston Martin

Podle něj trpí AMR24 nedostatkem přítlaku, takže se španělský pilot obává, že v Rakousku a Silverstone nastanou další potíže. "Je to zklamání, ale teď už s tím nic neudělám, takže od šachovnicové vlajky musíme přemýšlet, co v Rakousku udělat jinak. Ale domnívám se, že se toho příliš nezmění, protože Red Bull Ring má některé obdobné rysy jako Barcelona, především dlouhé zatáčky. Čeká nás tedy další těžký víkend, pravděpodobně i poté v Silverstonu. Ale nesmíme tomu podlehnout. Je třeba tvrději pracovat, méně mluvit, více toho předvést. Na to se musíme zaměřit," burcuje dvaačtyřicetiletý rodák z Ovidea.

Příčinou neúspěchů je podle něj nedostatečný postupný zisk z vylepšení, což je nutno co nejdříve změnit. "Těšil jsem se, udělali jsme hodně upgradů, ale výsledky se nedostavily. Proto se nabízí otázka, zda to, co na trati předvedeme, splní naše očekávání a konečně se zlepšíme. Znovu opakuji, tvrdá práce, růst v každém závodě, ale bez zbytečného mluvení a slibů," uzavřel Alonso. Na poslední otázku, proč tým s inovacemi neuspěl a vylepšení nefungují, odpověděl stroze: "Jsem pilot a ne technik!"