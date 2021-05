Bottas nejrychlejší, Verstappenovi scházelo jen 33 tisícin sekundy! O přerušení tréninku se postaral Kubica

V Katalánsku na týmy čekalo příjemné počasí a modrá obloha, teplota vzduchu dosahovala 21 °C a asfalt 34 °C. Okruh je letos přepracován v zatáčce č. 10 - ta má větší poloměr a kolo je díky tomu o 20 metrů delší než v předchozích letech. Zajímavé je, že všechny rychl zatáčky jsou zde pravotočivé a všechny pomalé levotočivé, díky tomu je levá a pravá starna aut nastavena odlišně. Pirelli přivezlo to nejtvrdší ze své nabídky - směsi C1 - C3.

Na okruh jako první vyrazil v 11:30 Pérez následovaný Ricciardem, do akce se zapojili také rezervní jezdci Alfy Romeo a Williamsu: Kubica s Nissanym, odpočívali závodní piloti Räikkönen s Russellem. Polák bude po víkendu v Barceloně také 2 dny testovat nové 18" pneumatiky Pirelli pro příští rok.

McLaren podle svého šéfa Andrease Seidla testuje nové přední křídlo a novou podlahu, první větší balík vylepšení přivezl letos na okruh Aston Martin, který se snaží překonat své zklamání z úvodních závodů.

An off for Nikita Mazepin as he ventures into the gravel at Turn 2 ❌



The @HaasF1Team driver is able to get going again #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/NR1aI2dObO — Formula 1 (@F1) May 7, 2021

Bottas do toho vlítl časem 1:21,899, zatímco Hamilton (1:21,014 min) si stěžoval na to, že mu řízení na rovinkách táhne auto doprava, podařilo se mu však svého týmového kolegu o 0,375 s překonat.

Kubica byl ve svém prvním kole o 5,1 s pomalejší. Hned v 7 zatáčce po výjezd z boxů vylétl z dráhy Mazepin, naštěstí své auto nijak nepoškodil - zabrzdil 2 m před zdí v štěrku.

Po 8 min se na čele objevil Verstappen (1:20,405), Hamilton svůj sedmidesetinový deficit korigoval na 1:20,479 min. Red Bullu se po Benovi Hodgkinsonovi podařilo pro své nově budované motorové oddělení přetáhnout z Mercedesu dalších pět zkušených inženýrů: Steva Blewetta, Omida Mostaghimiho, Pipa Codea, Antona Maya a Steva Brodieho.

Vamos @alo_oficial 👊



The hometown hero puts his Alpine in P2 with a 1:19.950 on the soft tyre 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/VjkNga9elv — Formula 1 (@F1) May 7, 2021

V dalším pokusu se před Maxe Lewis už dostal (1:19,675), povedlo se to i Alonsovi (1:19,950) - ten ale jako jediný ze všech kroužil na měkké, nikoliv na tvrdé směsi pneumatik. Španěl své dosavadní výkony ohodnotil známkou 5 z 10, po podprůměrné Imole zajel slušně minulý víkend v Portimau.

Podle komentátora Jensona Buttona Alonsovi "ještě nikdo nenakládal tak, jako to letos zatím dělá Esteban Ocon. Jen to ukazuje, jak to je v F1 těsné. Na chvíli si odskočíte mimo F1, a pak je to těžké se probojovat zpět. Potvrdil to při svém návratu i Michael Schumacher. Je to těžké, ale Fernando je stále dost mladý a hladový, opět se do toho dostane, bude konkurenceschopný."

Alpine se daří po problémech ve svém tunelu zlepšovat aerodynamiku, na motoru už moc nepracuje, jelikož se podle Budkowského v této oblasti soustředí spíše na příští sezónu.

Front wing damage sees @Max33Verstappen back in the garage as the mechanics take a closer look 👀 🔧#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/P97iciV5TI — Formula 1 (@F1) May 7, 2021

Pérez (1:22,701) byl opatrnější poté, co mu tým rádiem sdělil, že si Max poškodil své přední křídlo na vnitřní straně zatáčky č. 8. Na vedoucího Hamiltona ztrácel přes 3 sekundy, průběžně mu patřila 16. příčka před Nissanym, Cunodou a nekonkurenceschopnými Haasy, v nádrži ale více benzínu. V dalším pokusu zrychlil na 1:20,540, což mu zaručovalo 4. místo před Bottasem (1:20,707).

Po půlhodině předvedl nejrychlejší kolo Vettel na měkkých pneumatikách (1:19,234), Hamilton mu však na stejné směsi dokázal odpovědět - 1:18,808. Německý jezdec Aston Martinu ale hlásil: "Ztratil jsem nějakou součást, zřejmě z předního křídla, v zatáčce č. 7." Bottas bojující s přetáčivostí svého Mercedesu v poslední sektoru za svým týmovým kolegou zaostal o tři setiny.

Slušné kolo předvedl také Gasly, jenž s AlphouTauri ztrácel čtvrt sekundy na Stříbrné šípy. Krátce poté, co ze svého rekordu ubral Hamilton další 2 desetiny (1:18,627), jej pokořil Bottas (1:18,504) a Norris s McLarenem zaujal třetím nejrychlejším kolem (1:18,944).

🚩 RED FLAG 🚩



Kubica beaches himself in the gravel at Turn 10 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/VVHfd0L1bK — Formula 1 (@F1) May 7, 2021

Třináct minut před koncem došlo k přerušení tréninku, protože Kubica skončil po přetáčivém smyku v nové zatáčce č. 10 ve štěrku a nedokázal se z něj vyhrabat. Traťoví komisaři jej naštěstí během čtyř minut uklidili a piloti mohli znovu na trať.

Dopředu se ale posunula obě Ferrari: Sainz (1:19,020) na páté a Leclerc (1:19,051 - oba na rozdíl od ostatních pouze na středně-tvrdé směsi) na šesté místo před Gaslyho, Verstappenova velká snaha mu nakonec vynesla "pouze" druhou příčku (1:18,537). Rozdělil oba Mercedesy, na Hamiltona mu scházelo jen 33 tisícin sekundy. Bottas se po chybě a výjezdu mimo trať už nezlepšil, první místo však uhájil.

Norris nejlepší ze zbytku pole, za McLarenem se seřadili Ferrari, AlphaTauri a Aston Martin díky osmému místu Vettela. Mírným zklamání je pro Red Bull 9. příčka Péreze. Piloti Alpine skončili mimo elitní desítku: Ocon dvanáctý a Alonso až šestnáctý.

Roy Nissany fastest in the speed trap for @WilliamsRacing in his FP1 duties 👊#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/8j3QMO8jPZ — Formula 1 (@F1) May 7, 2021

GP Španělska (Circuit de Catalunya) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,504 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:18,537 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,627 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18,944 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:18,996 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:19,020 7. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:19,062 8. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:19,234 9. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:19,349 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:19,429 11. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:19,669 12. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:19,681 13. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:19,694 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:19,732 15. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:19,950 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:20,270 17. 45 Roy NISSANY isr Williams Racing 1:20,700 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:20,766 19. 88 Robert KUBICA pol Alfa Romeo Racing ORLEN 1:21,887 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:21,976

