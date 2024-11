PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci v Las Vegas: všichni se shodují, že v závodě bude možné vše

Mercedes

George Russell, 1. místo:

Je to neuvěřitelný pocit být zpět na pole-position. Celý víkend jsem byl rychlý, ale když jsem se dostal do Q3, věděl jsem, že se bude počítat až poslední kolo a co se stalo předtím, nebude důležité. Při svém prvním pokusu jsem na výjezdu z páté zatáčky narazil do zdi. Mechanici odvedli skvělou práci, když před posledním pokusem rychle vyměnili přední křídlo, přesto jsem si na chvilku pomyslel, že neuvidím šachovnicovou vlajku. Cítil jsem se sebejistě a věděl, že pokud dám dohromady čisté kolo, bude pole-position na dosah.

V poslední době jsem zajel několik dobrých kvalifikací, ale musím je proměnit v dobrý výsledek. Závod bude dlouhý se spoustou neznámých, ale doufám, že budu bojovat o vítězství. Jsem nadšený z této Grand Prix; v sobotu večer při závodění po Stripu v Las Vegas tu bude skvělá atmosféra. Dnes večer se dobře vyspím a vrátím se patřičně odhodlaný.

Lewis Hamilton, 10. místo:

Vůz se dnes choval skvěle a až do poslední části kvalifikace to byl dobrý víkend. Byl jsem nejrychlejší v Q2, ale bohužel jsem zajel v Q3 dvě špatná kola a to mě odsunulo na desáté místo. Podmínky byly stále dobré, ale nezvládl jsem to. Je to opravdu zklamání, protože jsem dnes rozhodně měl rychlost na pole position. Gratuluji Georgovi, který odvedl skvělou práci. Bude těžké startovat z mého místa, ale zítra se pokusím dostat na stupně vítězů. Dám do toho maximum.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Vůz byl po celý víkend opravdu silný. Zdá se, že jsme schopni v těchto nízkých teplotách vytěžit dobrý výkon, jak jsme viděli v průběhu sezóny v Silverstonu a ve Spa; dnes nám to opět pomohlo. Získat pole-position je skvělé, ale kvůli Lewisovi také trochu hořkosladké. Rozhodně jsme byli dost rychlí, abychom stáli v první řadě s oběma vozy, ale jsem si jistý, že se zítra Lewis vráti na pozici, která mu patří.

Je těžké říct, jak se bude závod vyvíjet zítra. Ve čtvrtek jsme viděli, že opotřebení pneumatik je riziko; nikdo se také pořádně nezabýval tvrdými pneumatikamy, takže existuje spousta neznámých. Doufejme, že se naše rychlost na jedno kolo přetaví do závodního tempa, budeme mít konkurenceschopnou Grand Prix a zabojujeme o vítězství. Uvidíme, co půjde udělat.

Ferrari

Carlos Sainz, 2. místo:

S dnešní kvalifikací jsem spokojený, protože to byla jedna z nejobtížnějších sobot v sezóně, v níž jsem si vedl dobře. Samozřejmě bych byl raději na pole-position, ale Mercedes byl po celý víkend velmi rychlý v letmém kole. Celkově mám pro závod dobrou pozici a pokud jde o rychlost, jsem si jistý, že mám šanci bojovat. Maximální zisk bodů zítra je také klíčem k bitvě o Pohár konstruktérů, takže se plně soustředím na závod.

Charles Leclerc, 4. místo:

Nebyla to skvělá kvalifikace. Docela jsem se potýkal s přilnavostí a nemohl dostat pneumatiky do správného okna, takže se na to musíme podívat. Během závodu by to neměl být problém a poté, co odjedu prvních pár kol vše může vypadat trochu jinak, ale na startu budu muset být opatrný, protože opotřebení bude nejspíš vysoké. Na druhou stranu jsme se kvalifikovali před oběma McLareny, což byl náš cíl, takže do toho dám všechno, abychom tuto pozici zítra udrželi.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Umístění na startovním roštu je pro závod dobré, zejména proto, že jsme se trápili s tempem na jedno kolo a bylo pro nás obtížné zahřát pneumatiky. Je pravda, že Charles možná očekával, že si povede lépe, ale trápil se s přípravou pneumatik trochu více než Carlos. Nyní se musíme soustředit na sebe a na závod. Věřím, že bude spousta příležitostí k předjíždění, protože v loňském roce se tu odehrál největší počet předjížděcích manévrů.

Po většinu sezóny jsme měli vůz, který měl lepší závodní než kvalifikační rychlost a naše včerejší tempo při dlouhých jízdách bylo určitě silné. Zítra bude určitě nejdůležitější věcí práce s pneumatikami a udržení zrnitosti pod kontrolou; snaha netlačit na pilu na začátku závodu a co nejlepší péče o pneumatiky, abychom měli více strategických možností.

Alpine

Pierre Gasly, 3. místo:

Jsem velmi šťastný, že jsem se dnes kvalifikoval mezi prvními třemi. Kolo bylo neuvěřitelné a byl to jeden z těch případů, kdy protnete cílovou čáru a víte, že se všechno podařilo. Nikdy by mě nenapadlo, že budu mezi prvními třemi, je to bylo překvapení. Tato trať je celá o jemných rezervách, nízký přítlak a spoust klouzání jsou složité, ale také jsem si užil spoustu zábavy. Pro Q3 jsem měl jednu sadu nových měkkých pneumatik, takže to bylo trochu hop nebo trop v posledním kole, spousta adrenalinu a jsem rád, že se mi všechno podařilo. Zítra pojedu naplno, ale vím, kde je moje místo. Kvůli degradaci pneumatik a zrnitosti bude závod obtížný. Musím zůstat na vrcholu, protože loni nás v tomto závodě šlo o všechno. Jako tým jsme tvrdě pracovali, abychom se připravili a dnes večer nás čeká ještě tvrdší práce. Zítra je naším cílem získat co nejvíc bodů.

Esteban Ocon, 11. místo:

Za prvé gratuluji Pierrovi a týmu ke skvělému výsledku v kvalifikaci. Z mé strany jsem s kolem v dnešní kvalifikaci velmi spokojený, i když je škoda, že mi Q3 unikla jen o desetinu sekundy. Nacházím se v pozici, kdy se mohu pokusit bojovat o body. Bude zajímavé sledovat, jak se degradace pneumatik promítne do výsledků zítřejšího závodu. Doufejme, že se mi otevřou dveře k nějakým dobrým příležitostem, abych se posunul vpřed. V dnešním tréninku jsem se trochu trápil s trakcí a přilnavostí, ale tvrdě pracujeme na zlepšení a zítra do toho dám všechno, abych udržel pneumatiky při životě a maximalizoval každou příležitost, která se mi naskytne. Loni jsem to dokázal z větší vzdálenosti na startovního roštu, takže věřím, že můžeme odjet s dobrým týmovým výsledkem.

Oliver Oakes, šéf týmu

Od začátku tohoto víkendu jsme vypadali konkurenceschopně, zejména ve zdejších chladnějších podmínkách. Ale pole je tak vyrovnané a mezery tak těsné, že nikdy nevíte, jakým směrem se budou věci ubírat, dokud se nedostanete do kvalifikace. Pierre odvedl perfektní práci, což nás staví do silné pozice pro zítřejší závod. Je povzbudivé se znovu dostat do Q3, počtvrté v řadě, ale víme, že v závodě se může stát cokoliv a body se rozdávají až zítra. Vzhledem k tomu, že Estebanovi těsně unikla Q3 je zítra naším cílem dostat oba vozy na body. Podobně jako v loňském roce očekáváme, že podmínky se správou pneumatik v nižších teplotách budou složité, takže musíme analyzovat, jak můžeme z naší strategie vytěžit maximum.

Red Bull

Max Verstappen, 5. místo:

Den začal docela těžce, ale udělali jsme to nejlepší a maximalizovali vše, co jsme mohli. Pneumatiky jsou naším hlavním problémem, protože jsem se po celý den dost potýkal s přilnavostí. Dlouhé jízdy nebyly tak skvělé a na rovinkách jsem byl příliš pomalý. Nicméně si myslím, že jsem v kvalifikaci vše provedl opravdu dobře a pracovali jsme dobře i jako tým. Jsem nakonec spokojený s tím, jak to dopadlo; nechal jsem na trati všechno. Vše vypadá mnohem lépe než včera a doufejme, že s věcmi, které jsme na voze změnili, budu zítra v závodě o něco konkurenceschopnější; změny se projeví a zítra předvedu dobrý výkon.

Sergio Pérez, 16. místo:

Celý víkend jsem se trápil s přilnavostí; s ní a klouzáním je podivně obtížné dát dohromady slušné kolo. Očekával jsem velmi náročnou kvalifikaci a ukázalo se, že byla velmi ošidná. Chybělo mi hodně výkonu v nízkých rychlostech a nebyl jsem schopen dostat pneumatiky do správného okna, to byl hlavní problém a v kvalifikaci mě to stálo opravdu hodně. Dnes jsem chtěl víc, ale pokrok nebyl dostatečný - Maxovi se podařilo dát dohromady velmi dobré kolo a zdá se, že během jednoho kola našel trochu výkonu, zatímco mě se to nepodařilo. Myslím, že zítra to bude docela složité, věřím, že naše závodní tempo je mnohem konkurenceschopnější než kvalifikační kolo, takže bych měl být schopen se probojovat polem.

Christian Horner, šéf týmu

Ošidná kvalifikace. Nízké teploty a trať jsou pro naše pneumatiky výzvou. Náš výkon se zlepšuje s každým tréninkem a začínáme zjišťovat, kde ztrácíme, ale okno pro pneumatiky je stále docela malé. Maxovi se podařilo zajet dobrý čas a vím, že doufal v lepší postavení na roštu, ale na této trati se určitě dá předjíždět a způsob, jakým se pneumatiky chovají mezi kvalifikací a závodem, je úplně jinou výzvou. Tento závod může vyhrát kdokoli z prvních čtyř řad a bude velmi vzrušující sledovat, jak se to zítra všechno odehraje.

McLaren

Lando Norris, 6. místo:

Není to skvělá kvalifikace, pokud jde o umístění. Celý víkend jsem se trápil; neměl jsem rychlost srovnatelnou s některých z našich soupeřů a v kvalifikaci se věci nesešly. Se svým výkonem jsem nakonec spokojený. Cítím, že jsem zajel kolo rozumné; bylo zkrátka příliš obtížné zajet perfektní. Zítra to bude těžké, ale je to dlouhý závod, takže uvidíme, co se dá dělat.

Oscar Piastri, 8. místo:

Byla to trochu ošidná kvalifikace, jen jsem se v Q3 snažil získat lepší čas na kolo. Zítra nás čeká dlouhý závod a myslím, že bude zajímavý s chováním pneumatik a předjížděním, takže uvidíme.

Andrea Stella, šéf týmu

Ošidná kvalifikace. Podmínky jsou kvůli nízkým teplotám neobvyklé, také velmi nízká přilnavost a do určité míry i hledisko úrovně odporu vyžadované pro dlouhé rovinky. Jako tým jsme se s tím nedokázali nejlépe vyrovnat a pravděpodobně jsme po celou dobu kvalifikace nikdy nezajeli perfektní kolo; spíše kvůli chování vozu než kvůli jezdcům. Určitě je toho hodně, co si musíme připomenout a poučit se.

Nejprve se však pozornost přesune na Velkou cenu Las Vegas. Je to úplně jiný režim: souvislá kola a tvrdší směsi pneumatik. Bude to také složité, ale z jiných důvodů. Viděli jsme docela hodně opotřebení, dokonce i na středně tvrdých pneumatikách, a očekávali bychom, že závod bude plný zvratů. Naším úkolem je zlepšit chování vozu, maximalizovat všechny příležitosti, které se nám naskytnou, a získat co nejvíce bodů.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 7. místo:

Z mého dnešního výkonu mám opravdu radost. Když jsem začínal kvalifikac, nečekal jsem, že se dostanu do Q3 - ve srovnání se začátkem víkendu jsem udělal značný pokrok, takže díky týmu za dobrou práci a velké úsilí. Byl jsem schopen porozumět našemu vylepšení, a jakmile jsem našel směr, kterým se mám vydat, byl jsem schopen zlepšovat jednu relaci za druhou Naši hlavní soupeři také odvedli dobrou práci, takže zítra to nebude snadný závod, ale stát se může cokoliv, zejména na městském okruhu. Zůstávám soustředěný a udělám vše, co bude v mých silách.

Liam Lawson, 15. místo:

Hodně jsem se trápil s celkovou přilnavostí. Je to frustrující, ale není to omluva, všichni jsme na stejné cestě. Většinu kola jsem klouzal a ve čtrnácté zatáčce jsem měl obrovský smyk, což znamenalo, že jsem musel kolo předčasně vzdát, což je škoda. Je to trochu matoucí, protože v různých bodech byl vůz dobrý, cítil jsem se silný, rozhodně mi Q1 seděla mnohem víc než Q2. Pro všechny je zítra hlavním bodem zacházení s pneumatikami a v těchto nízkých teplotách zabránit jejich zrnění, což bude docela těžké, ale takový je můj cíl. Tyto podmínky jsou složité, ale prověříme včerejší závodní simulace a pro zítřek něco pozměnit.

Guillaume Dezoteux, vedoucí závodního oddělení

Od začátku víkendu bylo pro nás velmi obtížné najít správné vyvážení a získat přilnavost pneumatik. Také jsme trpěli degradací předních pneumatik, což ovlivňuje vyvážení vozu a stojí nás část výkonu. Inženýrské skupiny zde i na základně byly skvělé, analyzovaly každý aspekt chování vozu a našly změny, které zlepšily vyvážení a rychlost. Jukiho místo na startovním roštu je odměnou za toto úsilí a je morálním vzpruhou před závodem pro oba piloty.

Haas

Nico Hülkenberg, 9. místo:

Na této trati si vždy myslíte, že to mohlo být lepší, ale je to těžké. S pocitem nízké přilnavosti, někdy zvyšujete tlak, jdete za limit a naopak ztrácíte; je to velmi tenká hranice a je to pro každého náročné. Celkově vzato to byla slušná kvalifikace, ale rád bych byl o něco více vpředu – myslím, že na šesté místo ztrácím jen půl desetiny, takže bych byl šťastnějším. Zítra bych chtěl odjet dobrý závod, vůz je pro něj solidně připraven, takže jsem optimista.

Kevin Magnussen, 12. místo:

Bylo tam několik slušných kol, jen se zdálo, že bychom si udrželi rychlost z tréninku. Je to trochu otazník, protože jsem očekával, že budeme nejlepší ze zbytku pole, a najednou jsem byl za několika dalšími a nevěděl proč. Pořád ale startuji z místa, z něhož lze získat body, závod bude dlouhý a vůbec nic ještě neskončilo.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Kvalifikace byla trochu zklamáním; Myslím, že jsme mírně zaostávali. Ale pořád máme slušnou výchozí pozici pro boj o body – to je náš cíl.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 13. místo:

Je skvělé být zpět v Q2! Během víkendu jsme udělali solidní pokrok a s dnešním tréninkem jsem velmi spokojen. Vzhledem k omezení ve třetím tréninku jsem se svým kvalifikačním kolem opravdu spokojený - cítil jsem se docela silný a věřím, že jsem z vozu vytěžil maximum. Začínat na tak konkurenceschopné pozici mi vytváří příležitost a je to důkaz tvrdé práce týmu. Zítra do toho dám vše, co máme, abych využil tohoto silného výchozího bodu a bojoval o skvělý výsledek.

Valtteri Bottas, 19. místo:

Docela chaotická záležitost; věděl jsem, že trať bude ke konci Q1 vždy nejlepší, ale v mém prvním kole finálního pokusu se věci prostě nesešly. Věděl jsem, že se ve druhém kole mohu hodně zlepšit, ale bohužel jsem narazil na velký provoz. Byla to trochu smůla, ale také to nebylo z mé strany nejčistší kolo, což je škoda. V každém případě mám pro zítřek penalizaci pěti míst na startovním roštu, takže by bylo těžké se vzdálit od konce startovního pole. Teď máme před sebou jistou horu, na kterou musíme vylézt, ale zítra do toho dám všechno, co mohu. Viděli jsme, že tento okruh nabízí příležitosti k akci a my z toho budeme muset vytěžit maximum.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Náš tým odvedl přes noc dobrou práci, byli jsme schopni vylepšit naše nastavení ze včerejška a během třetího tréninku a poté v kvalifikaci jsme našli dobré vyvážení. Viděli jsme, že nově použítá podlaha nám pomohla, zejména Zhou našel větší stabilitu při brzdění, což byl jeden z prvků, které nám včera chyběly. Zhou nás potěšil, vedl si v Q1 v obou svých stintech solidně a poté svůj výkon potvrdil i v Q2. Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme do první patnáctky nemohli dostat oba vozy; cítili jsme, že na to máme potenciál, ale provoz zabránil Valtterimu zlepšit jeho poslední pokus v Q1. Startuje poslední a bude potřebovat všechny své zkušenosti, aby dobyl zpět pozice. Je příliš brzy na to, abychom dělali závěry, ale musíme vzdát hold našim lidem v Hinwilu, kteří toto vylepšení vytvořili: viděli jsme, že nám to pomáhá najít další výkonnost a vrátit se do boje o body; doufejme, že už zítra.

Aston Martin

Fernando Alonso, 17. místo:

Celý víkend jsme nebyli konkurenceschopní a očekával jsem, že kvalifikace bude spíše boj. Bojovali jsme ve zdejších chladnějších podmínkách s vyvážením a teplotou pneumatik. Měli už jsme několik závodů, kdy nám konkurenceschopnost chyběla, musíme se zlepšit a pokračovat v získávání poznatků pro příští rok. Jak jsme viděli v loňském závodě, může se stát cokoliv, takže budeme připraveni využít všech incidentů nebo safety caru.

Lance Stroll, 20. místo:

Oceňuji snahu týmu připravit mi po selhání ERS vůz pro kvalifikaci. Podařilo se mi vyjet na trať a zajet jedno kolo, ale je to ošidné, když chybí zahřátí pneumatik a ve dvanácté zatáčce mě zdržel poměrně hustý provoz. Myslím, že zítra to bude těžký den. Je to závod vyžadující hodně práce s pneumatikami a náš vůz je na pneumatiky docela náročný, ale uvidíme, co se dá dělat.

Mike Krack, šéf týmu

Náročný večer pod světly v Las Vegas. Měli jsme poruchu ERS na Lanceově voze, takže musel v posledním tréninku zastavit na trati. To nás dostalo pod tlak, abychom v krátké pauze před kvalifikací změnili ERS. Mechanici odvedli fantastickou práci, aby dostali vůz do posledních okamžiků Q1. Lance měl čas jen na jedno letmé kolo a zdatně se pokusil o slušný výsledek. Fernandova kvalifikace vypadala slibněji, dokud vozy před ním (Magnussen a Leclerc) nezpůsobily žlutou vlajku, která jeho poslední úsilí ovlivnila. Tak se někdy rozdávají karty. Věříme, že jsme dnes měli rychlost na to, abychom byli výše na startovním roštu. Uvidíme, co přinese zítřek. Je před námi dlouhý městský závod.

Tým Williams prohlášení doposud nezveřejnil - uvedl na svých stránkách, že Franco Colapinto byl po nárazu do bariéry při síle 50G převezen k doporučené lékařské kontrole. Pro tým je pilotovo zdraví nejdůležitější a je rád, že se cítí v pořádku. Budeme sledovat, zda později oficiální vyjádření připraví.