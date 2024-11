Třetí trénink v USA nevybočil z „normálu“ - poněkud humorný závěr nesebral Mercedesu prvenství

Oproti včerejšku se povětrnostní podmínky mírně změnily - bylo tepleji (15°C) i na dráze (17°C), vlhkost vzduchu klesla (17 %) a vítr byl téměř nulový (1.8 km/h severně). Těžko říci, jestli právě proto piloti na trať nespěchali, zato jsme viděli několik instalačních kol na tvrdé směsi - v samotném počátku.

Prvními na okruhu byli Zhou, Pérez a Hamilton, ale jenom Mexičan na delší dobu držel jediný měřený okruh - 1:41,941 (na středně tvrdé směsi). Až po nějaké době se k němu přidal i Verstappen (1:42,180) a dvojice Red Bullu na žlutých pneumatikách byla vlastně jedinou, kdo se staral o dění na trati. Prvních deset minut viděli diváci ještě oba Mercedesy a piloty VISA Cash App RB a Aston Martinu plus Péreze a Zhoua (Max se přidal později). První čtvrthodinu uzavřel osaměle kroužící Cunoda, takže se dalo předpokládat, že kvalifikační simulace potrvají až do konce.

Rychlých časů se diváci dočkali až v druhé dvacetiminutovce, ale také bědování Péreze, jenž si stěžoval na rychle odcházející pneumatiky - a především Verstappena: „Jenom se to zhoršuje, auto je neřiditelné - Nejde to řídit, málem jsem se naboural. Levá před strana je kompletně v *****!" informoval boxy Verstappen poté, co vyjel mimo dráhu v zatáčce 5. Stalo se tak před polovinou tréninku, v boxech se rozeběhla usilovná práce, která trvala až do závěru vyhrazené hodiny. Také v boxech Alpine měli mechanici napilno, Gasly měl problémy s brzdnou soustavou.

Na rozdíl od předchozích dvou tréninku tentokrát piloti neměli příliš potíží, jen Zhou v zatáčce 5 a Sainz jr. pět minut po polovině při rychlém pokusu ve „čtrnáctce“ museli své pokusy vypustit. Čtvrt hodiny před koncem opět celé pole čekalo v boxech na rozhodující pokusy. Do nich se poprvé v této části zapojily i Red Bully na nejměkčí směsi a Verstappen si liboval, že vůz je o „... míle lepší, mnohem lepší“, což doložil průběžným nejrychlejším časem. Záhy se ale začali zlepšovat i ostatní, což byl především případ Norrise, jenž v té chvíli dlel na 18. příčce. Ve chvíli, kdy měl rozjetý velmi nadějný pokus Leclerc, zavlála červená vlajka, neboť Stroll zastavi za zatáčkou 12 a z jeho vozu se lehce kouřilo.

Do konce tréninku zbývalo 6 minut a 41 vteřin, takže se dalo předpokládat, že toho piloti mnoho nestihnou. Maršálům trvalo čtyři minuty a 24 vteřin, než byl Aston Martin zatlačen do únikové zóny a vedení závodu ještě umožnilo pilotům minutu před koncem vyjet - což naprosto postrádalo jakýkoli smysl, protože za 60 vteřin nikdo nemohl celé kolo objet. Navíc se 19 vozů seřazených za sebou trousilo na trať takovou rychlostí, že poslední Russell projel boxovou čáru 9 vteřin před koncem tréninku - a Pérez už se na trať ani nedostal. V nastálém zmatku pak v zatáčce 12 Cunoda málem narazil do zádě svého týmového kolegy...

Dosažené výsledky nejspíš neodpovídají poměru sil, protože právě onen čas nutný k odstranění Strollova vozu chyběl. Sympaticky působí Haasy, v jednu chvíli dokonce byly na prvním a druhém místě, naopak VISA Cash App RB stále nemohou najít rytmus. Leclerc by nejspíš skončil o něco výše, McLaren se stihl „zachránit“ ještě před červenou vlajkou. Kvalifikace bude rozhodně zajímavá.

GP Las Vegas (Las Vegas) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,570 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:33,785 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:33,918 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:34,008 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:34,137 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,341 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:34,407 8. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:34,723 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:34,883 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:34,905 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:34,908 12. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:34,941 13. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:35,061 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:35,460 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:35,938 16. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:36,215 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:36,412 18. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:36,544 19. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:36,950 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:36,988

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ