Marko o vývoji Red Bullu: "Vylepšení fungují, data jsou slibná. Ferrari i McLaren za sebou udržíme!"

Verstappen šance na zisk čtvrtého titulu v řadě na sebou přiživil v Montrealu, kde si po dramatickém průběhu dojel pro své 60. vítězství a navýšil svůj náskok v šampionátu na druhého Charlese Leclerca na 56 bodů. Ferrari se na Red Bullu dotahuje, jenže poslední závod se jim vůbec nepovedl.

Red Bull si nicméně uvědomuje, že musí zabrat, aby se udržel na čele: "Odpověděli jsme na to to tím, že jsme do Kanady přijeli s měkčím základním nastavením, ale nestačilo to. Ačkoliv si myslím, že jsme fakt na té správné cestě k rychlému pokroku v oblasti předního zavěšení," říká Marko.

"Příští tři závody ve Španělsku, v Rakousku a v Anglii nám poskytnou jasnější obrázek o současném stavu různých aut. Jde o klasické okruhy, ty atypické [Miami, Imola, Monako] máme za sebou. Konkurence nás bezpochyby dostihla, ale nemáme obavy. Auto se dál zlepšuje a data jsou slibná," popisuje dále odborný poradce Red Bullu.

V deštivé Kanadě pomohl Maxovi také safety car, který připravil Norrise o vedení s 12sekundovým náskokem | foto: Mercedes AMG F1 Team

K titulu jim pomůže i to, že o jejich porážku budou usilovat tři týmy, ne pouze jeden. Do bitvy se po nasazení novinek v Kanadě vrátil také Mercedes - jeho George Russell dokonce ovládl sobotní kvalifikaci. Nyní musí německý tým dokázat, že nešlo o výjimku.

"McLaren byl v Kanadě silný, stejně jako v předchozích závodních víkendech. Mercedes byl silnější, ale Ferrari bylo slabší. Tyto výkyvy mohou vysvětlovat specifika vozů a okruhů, stejně jako to, kdo je nejlepší ve schopnosti dostat pneumatiky do pracovního okna každý víkend a za velmi zvláštních podmínek na dráze," uvažuje Marko.

"Tato situace je pro nás vekou výhodou, protože pronásledovatelé se neustále předhánějí. Nemáme jednoho protivníka, ale tři, kteří se vzájemně obírají o body. Doufám, že to tak i zůstane," usmívá se 81letý rodák z rakouského Grazu.