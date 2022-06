Alpine chystá pro Silverstone velké vylepšení, Mercedes bude při experimentech s nastavením opatrnější

Francouzská stáj představila větší novinky minulý měsíc ve Španělsku, balík čítal zadní křídlo pro vysoký přítlak, upravené bočnice na předním křídle a přepracovaná křidélka na zadních brzdových kanálcích. Do Ázerbájdžánu pak přivezla nové bočnice, křídla pro nižší přítlak a v Montrealu nové spodní zadní křídlo nad difuzorem.

V posledních závodech její forma stoupá a v tomto trendu chce pokračovat i tento víkend: "Chystáme celkem dost novinek, takže by pro nás mělo jít o slušný pokrok. Ano, máme velké naděje, půjde o velký týden. Začne to pro nás v úterý na simulátoru, máme před sebou hodně práce. A snad podáme dobrý výkon, protože auto je tam, kde by být mělo," popisuje pilot Esteban Ocon.

McLaren na dosah, další v hledáčku: Mercedes

Alpine je v šampionátu pátá, na čtvrtý McLaren ji schází osm bodů. Za posledních pět podniků stáhla na svého soupeře 16 bodů. Podle Ocona dosahuje větších pokroků než většina ostatních týmů: "Je to velmi povzbuzující. A hodně tlačíme na to, abychom dostali vylepšení brzy a ne tehdy, na kdy byla naplánována."

Alpine šlape na trati i ve vývoji | foto: Alpine F1 Team

"A fungují, ubírá se to správným směrem. Myslím, že od začátku roku jsme se zlepšili více než mnoho jiných týmů. Takže ano, můžeme být spokojení, ubírá se to tím správným směrem," pokračuje francouzský jezdec, jenž je v šampionátu devátý před svým týmovým kolegou Alonsem.

Po McLarenu svou pozornost začínají upínat na dalšího rivala - na Mercedes: "Ještě na ně nemáme, oba mě v Montrealu předjeli. Stále nám toho na ně dost schází. Ale ano, jsou naším cílem. Jsou dalšími na seznamu," přiznává Ocon.

Mercedes se ale také zlepšuje a postupně dostává pod kontrolu i poskakování. Více jej trápí to, které vychází z příliš tuhého zavěšení (anglicky "bouncing") než to, které způsobuje přísavný efekt podlahy (anglicky "porpoising"). Během pátečních tréninků občas experimentuje, ale to se mu moc nevyplácí.

Lewis Hamilton si z Kanady nakonec odvezl bronz | foto: Mercedes AMG F1 Team

Hamilton se už chce experimentování vyhnout

V pátek v Kanadě podle Lewise Hamiltona zkoušeli "něco relativně extrémního," výsledkem podle něj byla "katastrofa" v podobě neovladatelného vozu. Po návratu k nastavení týmového kolegy Georgea Russella sice dojel na pódiu, takovým experimentům v nastavení se však chce již vyhnout.

"Myslím, že příště budeme o něco opatrnější při dělání tolika experimentů, protože vám to je během víkendu na obtíž, obzvlášť když máte jen první a druhý trénink za sucha a třetí například už nikoliv. Z toho víkendu jsme se hodně naučili a můžeme hodně věcí před tím dalším zlepšit," popisuje sedminásobný šampion.

"Chci zkrátka bojovat s těmi kluky," odkazuje na piloty Red Bullu a Ferrari. "Když ke konci zajel safety car do boxů a my jsme znovu odstartovali, mým snem bylo se s nimi udržet v souboji a najít si cestu před ně, ale byli rychlí. Nakonec se tam ale dostaneme."