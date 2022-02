Shrnutí testů v Barceloně: Nejrychlejší Hamilton, ale na nejměkčí směsi a s otazníkem

Nejrychlejší kolo s novým vozem předvedl v pátek Lewis Hamilton s Mercedesem na nejměkčí směsi (C5) 18" pneumatik Pirelli, jeho mladý týmový kolega George Russell na něj ztratil jen 95 tisícin sekundy. Soupeři své časy dosáhly na tvrdších pneumatikách.

Poukazuje to na to, že by Stříbrné šípy obhajující titul mohli mít opravdu starosti o svou formu - honba za nejrychlejším časem během předsezónních testů pro ně není vůbec obvyklá. Russell navíc hned během obědové přestávky odletěl do Anglie, kde usedl simulátor a věnoval se další práci.

Poslední den se jim podařilo odjet vekou vzdálenost, vůz byl spolehlivý a stihli absolvovat celý svůj plánovaný program včetně závodní simulace i jízd s menším množstvím paliva. Hamilton ovšem připustil, že "musíme překonat překážky" a že "jsme trochu pozadu."

Čeká se, že k testům do Bahrajnu přivezou hodně vylepšené auto. Spoustu novinek na vozech tam spatříme i u soupeřů, kteří nechtěli vše odhalit hned v Barceloně. Na reakci ze strany konkurence ani FIA pak už nebude moc čas, vždyť závod se tam pojeden hned další týden po druhém předsezónním testu.

Přehled všech časů, použitých směsí pneumatik (podbarvení u časů) a počtů kol během 1. testu v Barceloně | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Pérez s Red Bullem na C4 pneumatikách, které by mohly být o půl sekundy pomalejší, byl ve svém nejlepším pokusu o 0,418 sekundy zpět, což je slušný výsledek.

Čtvrtá příčka patří Norrisovi s McLarenem, pátá Leclercovi Ferrari. To nám dává naději, že i přes různorodá konstrukční řešení by nás mohla letos čekat vyrovnanější bitva o titul, byť jako favorité do sezóny vstoupí díky svým zdrojům opět Mercedes s Red Bullem, který měl od počátku stabilní a dobře vyvážené auto.

Ferrari je příjemný překvapením testu: vůz byl spolehlivý, rychlý a na soupeře zapůsobil i výkonem svého nového motoru - podle Tota Wolffa z Mercedesu je Scuderia nyní před nimi: "Máme pocit, že Ferrari má v současnosti ten nejvýkonnější motor." Charles Leclerc s Carlosem Sainzem s ním ujeli nejvíce ze všech: 439 kol, tedy přes 2050 km.

Díky bídné sezóně 2020, v níž stáj z Maranella ztrácela kolem 50 koní, mohla věnovat více času testování v aerodynamickém tunelu a v CFD než Red Bull či Mercedes. Zaujala zajímavým řešením bočnic s kanálem na jejich horní straně. Její šéf Mattia Binotto ovšem prohlásil, že mezi favority v první velké ceně určitě patřit nebudou.

Vodní tříšť odhaluje, jak proudí vzduch kolem podlahy nového Ferrari F1-75 | foto: Formula1.com

Alpine je po prvních testech navzdory velkým ambicím nového vedení trochu v úzkých. Od počátku se trápil se spolehlivost svého DRS systému a Fernando Alonso v pátek zvládl jen 12 kol po drobné závadě na těsnění, což vyústilo v požár v oblasti pohonné jednotky. Francouzi to tak zabalili jako první ještě před obědem - a můžou být rádi: pokud by je podobná závada postihla první den, tak bychom je už na dráze neviděli. Přiznali, že neměli dostatek náhradních dílů.

Bude mít na vítězství McLaren? Norris bagatelizoval své časy z úvodních dvou dnů. Tým z Wokingu nicméně jezdil spolehlivě a týden zakončil nejen jako třetí nejrychlejší, ale také s třetí největší porcí kilometrů (1715,7). Z členů týmů čišela spokojenost a s chováním monopostu byl nebývale spokojen i Daniel Ricciardo. Netrápilo jej ani tolik poskakování vozu kvůli přísavnému efektu na rovinkách.

"Pro nás to nebylo zatím velké téma. Samozřejmě neříkám, že by se to nemohlo s novými díly vrátit. Trochu tím trpíme, ale nepatří to k našim velkým problémům ani to neubírá moc pozornosti pilotům. Rád bych řekl, že jsme v tomto ohledu byli super chytří, realitou nicméně je to, že tohle se velmi těžko simuluje. Zahrnuje to pevnost pneumatik a módy zvedání vašeho vozu. Protože samozřejmě to je sladěno s šasi - proto to pozorujete, když se dostanete na přirozenou frekvenci. Není to úplně o štěstí. Myslím, že stabilita auta v tom hraje roli a jak dobře si vůz počíná při různých podmínkách světlé výšky atd.," komentuje Key.

Poskakování vozu (tzv. porpoising) je teoreticky jednoduché odstranit - stačí zvednout auto. Jenže tím přicházíte o velkou porci výkonnosti, jelikož velkou část přítlaku letos generují právě podlahy. Ten, kdo si s tím poradí nejlépe: dokáže jezdit co nejníže, aniž by trpěl tímto nešvarem, bude nejrychlejší. Technický ředitel McLarenu nicméně odhaduje, že tento problém, který týmy letos načapal na holičkách, během pěti závodů zcela vyřeší. Vrátil se po dlouhých letech, kromě nových 3D podlah k tomu přispívá také tužší zavěšení i pneumatiky.



Počty ujetých kilometrů během 1. testu v Barceloně | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Nová auta vypadají nádherně. Jsou o něco kratší a skoro o 50 kg těžší (nyní 795 kg). Týmy včetně Mercedesu navíc připouštějí, že zatím mají navíc problémy se na tuto hmotnost dostat. Vozy kvůli tomu hůře zpomalují, nejsou tak mrštné v šikanách či v jízdě přes obrubníky, proti loňské generaci tedy ztrácejí v pomalejších úsecích.

V rychlých zatáčkách ale dosahují vysoké výkonnosti i díky novým podlahám a přísavnému efektu, maximální rychlosti jsou vysoké díky o něco nižšímu odporu (více přítlaku je generováno podlahou). Časy na kolo byly jen o 1,5 sekundy pomalejší než loňské časy ze závodu, a to na to týmy ještě vůbec netlačily.

Dobrou zprávou jsou i postřehy pilotů, podle nichž je nyní následování soupeře podstatně jednodušší. Jak moc to usnadní předjíždění a jestli to bude stačit, abychom se časem zbavili DRS, to se teprve uvidí. Ke zlepšení by měly přispět i nové, trvnanlivější pneumatiky Pirelli - změnila se jejich konstrukce a nižší je i termální degradace.

"Můžu vám říct, že jsem už cítil rozdíl. Už je celkem jasné a já v tom jsem optimistou. Podle mě se to ubírá správným směrem," popisoval Sainz. "Je to rozhodně lepší a myslím, že uvidíte rozdíl," přitakával Gasly.

Všech 10 letošních monopostů | zdroj: Formula1.com

Z pohledu ujeté vzdálenosti je na tom velmi dobře Williams, který v novém zbarvení také vypadá na dráze moc pěkně. Do týmu se již dobře integroval Alexander Albon, jenž by chtěl tým potáhnout nahoru. Podprůměrný počet kol jsme zaznamenali u AlphyTauri, Aston Martinu i Alpine.

Mezi zklamání kvůli tomu patří také Alfa Romeo a Haas. Robert Kubica zvládl s novým vozem ujet pouze 9 kol, o moc více jich nepřidal ani zkušený tahoun týmu Valtteri Bottas (54 kol). Oba navíc uzavírají s nejpomalejšími časy výsledkovou listinu. Nováček Zhou si monopostu C42 užil nejvíce (112 kol), často však chyboval a několikrát skončil mimo trať.

Ještě hůře je na tom Haas, který za celé tři dny zvládl jen 160 kol - méně než někteří jednotliví jezdci. První den se trápili s chlazením, poté poškodili podlahu. Ve čtvrtek Mazepina zastavilo palivové čerpadlo, ve středu únik oleje. Kvůli konfliktu na Ukrajině narychlo změnili zbarvení a stáhli nápisy hlavního sponzora Uralkali, před začátkem sezóny jsou v nelichotivé finanční situaci a mají co dohánět i na poli techniky, byť jejich vůz obsahuje mnoho zajímavých detailů.

Ujetá vzdálenost dle výrobců motorů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Nemá cenu dělat vážnější závěry z předvedených časů, protože neznáme množství paliva, s kterým týmy jezdily, neznáme nastavení pohonných jednotek, nevíme, jakým programům se týmy věnovaly.

Těžko odhadovat pořadí týmů, které budou nyní rychle svá auta vyvíjet. Více nám napoví další předsezónní test, který je v plánu v Bahrajnu od 10. do 12. března 2022. "První týden pořadí nikdy nepoznáte. Nikdy. Nemáme ponětí o tom, jak na tom kdo je," shrnuje Hamilton, jenž by letos rád získal rekordní osmý titul mistra světa.



