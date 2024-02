Závěr předsezónních testů v Bahrajnu - v poslední hodině překvapil Cunoda, Leclerc uhájil vedení

Zhodnocení

Prvních osm pilotů bylo rychlejších než dopolední soupeři, nedařilo se pouze Gaslymu, jehož vůz navíc postihl defekt. Nejvíc starostí dělaly pilotům zatáčky 4 a 10, naproti tomu obtížná čtrnáctá až na jednu výjimku časy neovlivnila. Vozy zrychlovaly s rostoucím večerem, kdy čtyři piloti zdolali hranici 1:31,0.

Výsledky 3. dne předsezónních testů v Bahrajnu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Jdeme do finále (posledních 30 minut)

Na trati se toho příliš mnoho nezmění - s výjimkou Gaslyho a Albona jsou piloti na trati a krouží delší stinty. Do boxů se vrací i Russell a Leclerc. Zatímco George byl odsunut do garáže, Charles si zkusil pit-stop a pokračuje na tvrdé směsi. Alex Albon po svém maratónu opět usedá do svého Williamsu. Cunoda jako první naplnil teorii o rychlých kolech - posouvá se na šesté místo, přičemž dopoledne byl rychlejší než on pouze vítězný Sainz jr.

Juki Cunoda předvedl vrcholný výkon v poslední hodině | foto: Red Bull Content Pool

Rychlé kolo si vyzkoušel po nekonečném stintu také Albon - a určitě by se posunul hodně nahoru, nebýt extrémně přetažené poslední zatáčky 14 a vyjetí mimo trať. Následovat jej bude Gasly na zbrusu nové středně tvrdé sadě pneumatik, tu samou variantu zvolil i Russell. A časy se skutečně zlepšují, dočkali se Cunoda (jedoucí na nejměkčí směsi pomaleji o pouhé dvě setiny než Verstappen), Russell i Albon. V boxu Red Bullu a Aston Martinu sledujeme zvýšenou aktivitu - že by se skutečně chystaly závěrečné útoky? Může je ale pozastavit upadlá levá část "blatníčku" na levém předním kole Gaslyho vozu - leží na hraně trati na konci cílové rovinky u tabule s číslem 150. Naštěstí byl rychle odklizen i za cenu kratičkého vyvěšení žlutých vlajek.

Russell v závěru přikládá pod kotel, ale dobře rozjeté kolo si pokazil chybou v prostředním sektoru. Po delší době je na trati i Alonso, ale zjevně bez ambicí si vylepšit čas, protože krouží na tvrdé směsi. Nicméně pod světly v Bahrajnu krouží všech šest nejlepších pilotů dnešního odpoledne.

Blíží se finále a někteří piloti nasazují nejměkčí směs ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků, časy padají pod 1:31.0, což je případ Alexe Albona, jemuž se daří posun do Top 5. Záhy po něm si fialový poslední sektor připisuje Russell, ale chyba v prvním ho stojí větší zlepšení. Leclerc se zatím nechystá na závěrečný útok, dál krouží na bílých pneumatikách. Stejně volí i Verstappen.

George Russell předvedl skvělý finiš. | foto: Mercedes AMG F1 Team

Překvapení Cunoda zažil horkou chvílku v zatáčce 10, ocitl se čtyři metry za jejím okrajem. Na trati teď je takové ticho před bouří, v boxech čekají Hülkenberg, Gasly a Albon. Russell se rozhodl pro útok na čelo s pomocí nejměkčí směsi. Na mezičasech zhruba desetinu ztrácí, ale poslední sektor měl tradičně fialový, i proto se posouvá těsně za vedoucího Leclerca. Vzápětí se podařilo zajel svkělý čas Zhouovi.

Máme tu červenou vlajku. Vyvěšena byla 14 minut před koncem testu. Pierre Gasly už ji sledoval na monitoru, protože jeho Alpine mechanici nestihli opravit. Všichni piloti zajíždějí do boxů. Záhy se však vozy opět vydávají na trať , ovšem bez Maxe Verstappena, jenž v boxu vystoupil ze svého vozu. Příčina červené vlajky nebyla vysvětlena - nelze ale vyloučit nějakou chybu software, protože na časomíře krátce po sobě proběhla upozornění žlutá vlajka, safety car a poté červená.

Na startovním roštu se seřadila šestice pilotů do startovních slotů. Simulovaný start? Na oficiálním webu totiž zmizela časomíra, nelze tedy vyloučit, že jde o dohodu mezi týmy... Neúčastní se jí Verstappen a pochopitelně Gasly. Piloti se opravdu chystají v rozestavení Hulkenberg, Cunoda, Zhou, Piastri, Leclerc, Alonso Leclerc a Russell. Simulovaný start ale neproběhl, navíc Russell chvíli stál na roštu bez hnutí. Tak tedy druhý pokus? Misto toho je opět vyhlášen režim červené vlajky a vozy se vracejí v čase 3:25 do konce testu do boxů, kde probíhají výměny pneumatik, ale evidentně už se žádné další akce nedočkáme - vozy pomalu mizí v garážích.

Vládne závodní simulace (poslední hodina)

V Bahrajnu ještě uvidíme 100 minut testů, trať je nadále v permanenci, zejména dominují vytrvalci Albon, Hülkenberg a Zhou. K ním se přidávají Piastri a Alonso. Všichni ale volí tempo inklinující k 1:34,0 - 1:36.0. Soumrak klesá, dá se čekat, že v poslední hodině ještě uvidíme pokusy za odlišných světelných podmínek. Dalším do party je Leclerc, tentokrát na středně tvrdé směsi - zkusil si na konci boxové uličky ostrý start. Albon jako první - a s ohledem na časové podmínky jediný - zdolal hranici jednoho sta absolvovaných kol.

Na začátku poslední půldruhé hodiny se Verstappen na nejměkčí směsi a s reflexní barvou vydává na trať. Společně s ním tam jsou Leclerc, Alonso, Piastri (tedy kompletní první čtyřka), Hülkenberg a Zhou, zatímco Albon po 106 kolech zajíždí k mechanikům. Max ale první kolo volil opravdu jako ryze zkušební. Mírné zlepšení zaznamenal Russell, ale nikoli v pořadí. Verstappen se vrátil do boxů pro sadu bílých a pokračuje v závodní simulaci, zatímco na konci cílové rovinky si to kolo na kolo rozdali Russell a Leclerc. V tuto chvíli je na trati vůbec nejvíc vozů za dnešní odpoledne - v boxech je pouze Albon. Zkoušejí se různé manévry, směsi a není vyloučeno, že v poslední hodině ještě zažijeme nějaké "kvalifikační pokusy" za umělého osvětlení.



Leclerc opět zkouší útok - a uspěl. V Bahrajnu svítí světla

Do "cíle" posledního testu chybí 135 minut, podmínky jsou následující: teplota 23°C, trať má o šest stupňů více, vlhkost vzduchu dosahuje 49 % a slábnoucí vítr s hodnotu 4,6 km/h. Na trati je v této chvíli nejvíc pilotů (Alonso, Hülkenberg, Albon, Cunoda, Zhou a Leclerc) a Monačan po nejrychlejším druhém a třetím sektoru opět posouvá současné maximum na 1:30,332 - opět jel na červeně označených pneu. Vzápětí Alonso kontroval nejrychlejším prvním sektorem, ale opět zopakoval svou chybu v zatáčce 10 a pokus vypustil. Otázkou je, jak zareaguje Verstappen.

Piastri se nadále zlepšuje - už zdolal Sainzův dopolední výkon časem 1:31,216. Verstappen na žlutě označené směsi první pokus zhatil chybou v prvním sektoru. Na trati se odehrává regulérní souboj mezi Hülkenbergem a Cunodou, jemuž na dostřel přihlíží Zhou. Cunoda nakonec před poslední zatáčkou Nica zdolal - aby hned zajel do boxů. Albon je již nejpilnějším pilotem dnešního dne - právě odkroužil 81 kol. Po něm jsou nejpilnějšími Hülkenberg a Zhou, ovšem najeli p

Zdá se, že s nastupujícím soumrakem a posledních dvou hodin se piloti více věnují jízdě v závodním režimu, jejich časy se pohybují kolem 1:35.0 - 1:38.0. Výjimkou je Piastri, jenž se dostal časem 1:31,030 před Alonsa na třetí místo. Opět jsme mohli vidět předjížděcí manévr přímo na trati, když na cílové rovince předjel Albon Hülkenbergův Haas. Na trati je Verstappen, Hülkenberg, Russell, Albon, Gasly, Cunoda a Zhou.

Alexander Albon jako jediný zajel více než 100 testovacích kol | foto: Williams F1 Team

Verstappen se vrací na čelo

Po hodině za to obhájce titulu řádně vzal - první dva sektory fialové, třetí zelený a výsledkem je nové maximum 1:31,058. Sainz jr. si uhájil nejlepší poslední sektor. Max zakončil dojezdové kolo simulovanou výměnou a poté byl odtlačen do garáže k odpočinku.

Na trati je teď klid, patří výhradně Asii - krouží po ní Albon, Cunoda a Zhou - zjevně v závodním režimu. Dokazuje to Albonův čas 1:38,913. Zato druhou hodinu testů zahájil zostra Alonso - další z pilotů se posunul pod hranici 1:32.0 výkonem 1:31,696.

Postupně začínáme zrychlovat - Hülkenberg se vytáhl a časem 1:32,245 se posunul před Russella (1:32,515). Snaží se i Leclerc, jehož odstup 0,425 od Péreze pro něj nebyl překážkou, průběžný bronzový stupínek mu patří časem 1:31,374.

Valtteri Bottas s novým Sauber Kick C44 - Ferrari při testech v Bahrajnu | foto: Stake F1 Team

Pokud vás zaujala zajímavá nová barevná kombinace vozů Bottase a Zhoua, pak se k nim váže ještě jedna zajímavost - po 48 letech se v amerických závodech vrátí do F1 logo olejářské společnosti Sunoco, které naposledy vozil na monopostu Penske John Watson, takže bylo přítomno jeho překvapivému vítězství v GP Rakouska 1976.

Verstappen nyní zápolí sám se sebou - opět první dva sektory absolutně nejrychlejší, poslední zase uchránil SaInz jr., ale Max si opět polepšil na 1:30,704. Soupeři budou mít ve zbývajících 175 minutách co dělat. Hozenou rukavici se pokusil zvednout Alonso, ale i přes nadějné časy v prvním a druhém sektoru si polepšil "jen" posunem před Leclerca a Péreze - 1:31,265.

Nico Hülkenberg se s konkurencí pral opravdu statečně | foto: Pirelli

Po více než hodině se opět na trati objevil Piastri a na tvrdé směsi zajel solidní čas 1:33,200. Leclerc sáhl na zcela opačný konec a na nejměkčích pneumatikách s nejrychlejším druhým a třetím sektorem dosáhl změny na čele - jeho maximální výkon lepší Verstappena zní 1:30,409. Sympatické zrychlení převedl i Hülkenberg - 1:31,686 a momentálně mu patří 6. místo. Albon je dalším pilotem v závodním režimu - v počtu ujetých kol už překonal Péreze a Ocona. Verstappen se pokusil o odvetu na středně tvrdé směsi, ale pouze zlepšil své maximum - 1:30,755.

Dvě a půl hodiny před koncem testů se blýskl Piastri - časem 1:31,509 překonal dopolední Norrisův čas. Zato Russell se nadále trápí a marně atakuje první desítku. Do pořadí se nyní pokouší promluvit i Alonso nejrychlejším prvním sektorem, ale jeho šance hatí zatáčka 10, kde byl příliš široký, takže svou čtvrtou příčku si nezlepšil.

Zajímavý pokus absolvoval Leclerc - první dva sektory totálně prodal, ale závěrečný byl v jeho podání "fialový". Pořadí se po dvou hodinách zatím nemění. Albonovi schází 8 okruhů, aby překonal Magnussenův dopolední výkon v počtu absolvovaných kol, Zhou zůstává odpoledne nejpomalejší. A zatímco Alex krouží po trati, Jolyon Palmer ve studiu vyzpovídal jeho kolegu Logana Sargeanta.

Charles Leclerc ovládl druhou polovinu odpoledních jízd | foto: Pirelli

Začátek odpolední části

Piastri má na svém vizíru vzpomínku na Gila de Ferrana, jenž zesnul v loňském roce. Pro lepší orientaci připomínám, že nejlepší čas doposud drží Carlos Sainz jr. (Ferrari) výkonem 1:31,247. Pilot McLarenu ovšem evidentně nejel na nejlepší výkon, což naznačuje čas 1:39,074. Lze soudit, že Piastri využívá zcela volné trati k závodní simulaci. Dalším, koho co nevidět uvidíme na trati, bude Fernando Alonso. Piloti mají k dispozici pneumatiky v režimu tvrdosti C5-C3.

Alonso už je na trati a v závěru první půlhodiny si zlepšil na žluté směsi dopolední výkon na 1:34,426. Zakrátko mu budou dělat společnost Nico Hülkemberg, obhájce titulu Max Verstappen a týmový kolega Lance Stroll. Piasti už má odkrouženo 18 kol. Pierre Gasly vyzkouší na trati aerodynamické prvky za přední nápravou.

V další várce se pilotů téměř výhradně na středně tvrdé směsi zajel nejlépe Charles Leclerc, ale i tak ztrácí na kolegu více než dvě vteřiny - 1:33,632. Společně s ním se snaží Cunoda, Hülkenberg, Russell a Verstappen. Ten z dopoledne nemá žádný zajetý čas. Přes drobnou chybičku v zatáčce 4 mu prozatím patří nejrychlejší odpoleční čas - 1:32,669 - ale na Sainze to nestačilo.

Hned dvě "žáby" jsou na trati - vozy Piastriho a Zhoua dostaly zelenou kamufláž kvůli posouzení obtékání vzduchu. Russell a Alonso na tvrdé směsi v závěru prvních pětačtyřiceti minut na tvrdé směsi zkoušejí delší stint. Vytáhl se Leclerc, jenž se časem 1:31,672 sune do závětří prvních dvou z dopoledne.



Piastri na trati

McLaren se ve 12:53 po dlouhé pauze objevil, Oscar vyrazil na tvrdé C1 směsi. Čeká jej dlouhý stint, zřejmě závodní simulace. Norris má testy za sebou.

Na otázku, zda nelituje brzkého prodloužení smlouvy s týmem vzhledem na uvolněné místo u Mercedesu po Hamiltonovi, odpovídá: "Samozřejmě jsem mohl o něco déle počkat, věděl jsem, že by se nějaké příležitosti otevřely. Ale ničeho nelituji. Vím, čeho je schopen tento tým dosáhnout. Vím, že máme na to, abychom se stali nejlepším týmem v F1. A taky mě baví trávit čas s kluky. To je pro mě vždy důležité."

Alpine upravuje zbarvení

Francouzská stáj přidala více modré, přelakovala i horní stranu nosu, který byl původně černý. S holým karbonem to trochu přehnala, od fanoušků sklidila za svůj vzhled dost kritiky.

Nový vzhled Alpine A524 - na nose přibyla modrá barva | zdroj: Alpine F1 Team



McLaren řeší technické problémy

Norris se již dlouho neukázal na trati, na kontě má jen 20 kol, zatímco například Magnussen jich zvládl již čtyřnásobek! Tým řeší problémy se spojkou, Lando se již za volant nevrátí. Po opravě jej vystřídá Piastri.

Dopolední výsledky

Pořadí z pravého poledne (12:00 našeho času): na čele stále Ferrari s náskokem čtvrt sekundy před Red Bullem, Mercedes je o další půl sekundy zpět. Hamilton svůj čas ale zajel na super-měkké směsi, Sainz s Pérezem na středně-tvrdé. Nejvíce kol má na kontě Magnussen a Ricciardo, kteří se brzy pustil do závodní simulace, bídně je na tom naopak McLaren.

Výsledky dopolední části 3. dne testů v Bahrajnu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Čerstvé snímky z Bahrajnu

Prohlédněte si další fotky, které ze Sáchíru dorazily do naší fotogalerie. Všechny vozy v akci hezky zde.







Mercedes také věřil datům z tunelu jako Red Bull

Helmut Marko uvedl, že se pro radikální změnu rozhodli na základě dat z aerodynamického tunelu. Ultra-úzké bočnice přitom z počátku loňské sezóny zkoušel také Mercedes, po několika závodech se jich ale vzdal.

"Také jsme věřili datům z aerodynamického tunelu, ale žel to nefungovalo. Myslím si ale, že tou nejdůležitější věcí z pohledu výkonnosti je podlaha, ne to, co vidíte nad ní. Nálada v týmu je dobrá. Máme nové auto, následovali jsme svůj vlastní nápad, a pokud jsme opustili ten druhý koncept, tak u něj jsme pochopili, že nebyl ideální. Rozhodli jsme se pro konvenčnější platformu, která půjde během sezóny lépe rozvíjet," obhajuje Toto Wolff návrat k řešení připomínající loňský Red Bull.

Lewis Hamilton s novým Mercedes F1 W15 při testech v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team



Red Bull stoupá

Pérez (1:31,647) se posunul na druhou příčku, před Norrise jde i Hamilton (1:31,999) na té nejměkčí C5 směsi, kterou jsem v uplynulých dnech moc často neviděli. Ferrari zatím své dnešní maximum (1:31,247 min) dále neposouvá.

Provoz obnoven

V 9:42 se rozsvítila zelená na semaforu. O 3 min později vyráží všech deset aut.



Visa Cash App RB chystá s Ricciardem simulaci

"Zdržení má dopad, je proto velmi frustrující. Ale Bahrajn k nám byl jinak velmi vlídný. Čekáme s Danielem na začátek závodní simulace, takže ji začneme hned, jak zmizí červené vlajky," prozrazuje šéf týmu Laurent Mekies.

"Jedinou věcí, na kterou v tomto testu hledíme, je sběr těch správných dat a jejich odeslání do továrny. Jsme kvůli toho u vytržení? Ne, protože víme, jak to je těžké pro ostatní kluky. Jde o naši poslední příležitost získat řádná data od závodních simulací po jiné věci. tohle je naše poslední šance," dodává.

Šéf týmu Laurent Mekies v rozhovoru se svým jezdcem Danielem Ricciardem | foto: Red Bull Content Pool



Plán testu kvůli úpravě dráhy pozměněn

Testovat se dle ředitelství závodu začne po opravě kanálu až v 9:45, poté se pojede bez obědové přestávky až do 17 hodin, snad již bez dalšího přerušení.

Red Bull či Ferrari?

Pilot Charles Leclerc po včerejšku zhodnotil formu týmu slovy: "Buďme opatrní, protože říct, že první dva dny testů šly dobře, z pohledu konkurenceschopnosti nic neznamená. Musíme si ještě počkat. Podle mých prvotních pocitů Red Bull zůstává měřítkem a jsou zatím před námi."

Carlos Sainz byl přitom včera o 1,4 sekundy rychlejší než Verstappen předchozí den.

Týmy frustrovány

Potřebují jezdit, před sezónou mají jen tři dny testů, zatímco ještě nedávno se testovalo třikrát po čtyřech dnech na různých místech. Přicházejí o velmi cenný čas. Na scéně je závodní komisař Niels Wittich, znepokojena je i FIA. Poklop se uvolnil poté, co přes něj přejel Pérez. Otázkou zůstává, jak dlouho potrvá náprava? Po půl hodině se stále nic neděje.

Oprava kanálu na dráze | zdroj: Formula1.com



Opět přerušení kvůli kanálu

Od 8:28 hodin stojíme, vypadá to znovu na uvolněný poklop kanálu, který se postaral o přerušení také včera - dokonce na stejném místě: v nájezdu do zatáčky č. 11. Sainz před tím dokázal zrychlit na 1:31,247, Norris na 1:32,108 min.

Alonso kritizuje F1, dělá si legraci z Mercedesu

"Těžko říct, jde jen o testování a my nemáme ponětí o tom, co dělají ostatní. I náš program se neustále mění podle zbývajícího času. Za těchto pravidel je těžké pochopit, jak můžeme mít jen den a půl pro každého pilota na přípravu pro náš šampionát. Působíme v sofistikovaném sportu s rozpočty ve výši 200 milionů dolarů na tým a máme takové věci, vypadá to směšně," uvedl včera na tiskové konferenci.

Vedle něj sedící George Russell z Mercedesu jej opravil s tím, že rozpočty jsou zastropovány nižší částkou: 135 miliony dolarů. Na to se mu Španěl vysmál: "Jo, ale máte drahého jezdce, takže pro Mercedes jde s tvým týmovým kolegou o více než 200 mil. dolarů."

Hamilton chválí nový Mercedes

"Zažili jsme produktivní den, nasbírali jsme spoustu dat o W15 během našich dlouhých jízd i při práci na jedno kolo. Rozhodně jsme dosáhli s letošním autem zlepšení, jezdí se s ním podstatně příjemněji. Chtěli bych moc poděkovat všem lidem v továrnách za jejich úsilí a veškerou tu tvrdou práci. Samozřejmě ještě stále musíme udělat pokrok, ale máme dobrý základ, na kterém můžeme stavět," zhodnotil Lewis po včerejších jízdách.

Nový Mercedes W15 v Bahrajnu | foto: Pirelli



Sainz drží tempo

Podobně jako včera zatím předvádí nejrychlejší kola pilot Ferrari, nyní se dostal na 1:32,017 min a obouvá měkkou směs, druhý Norris 1:33,743.

Ferrari konkurenceschopné, ale až za Red Bullem

Týmy v 8 hodin vyrazily na trať. Včera byl nejrychlejší Carlos Sainz s Ferrari, jehož čas byl jen o 2 desetiny pomalejší než nejrychlejší kolo Maxe Verstappena v loňské kvalifikaci. Letošní vozy i dnešní časy budou ještě rychlejší. Vypadá to, že Ferrari je docela dobře ovladatelné, Charles Leclerc s ním byl dopoledne také velmi rychlý.

Ale nevypadá až tak rychle, jako Red Bull. Těžko zatím říct, jaké jsou rozdíly mezi ním, Mercedesem, Aston Martinem a McLarenem, který je na hrbolech trochu nervózní. Dnes získáme lepší obrázek s tím, jak se týmy budou věnovat závodním simulacím i výkonnostním jízdám na rychlejších směsích pneumatik. Pokud jde o vzdálenosti, jde o velmi slušné testování s velmi dobrou spolehlivostí u všech.

Záď nové Alpiny A524 (difuzor i spodní zadní křídlo) vypadá téměř stejně jako ta ze závěru loňské sezóny | zdroj: Formula1.com



Kde sledovat testy

Oficiální kanál Formule 1 přináší nejen textové zpravodajství, ale také časomíru a přímý televizní přenos z testů (F1TV), proto zde budeme stručnější než v předchozích letech.