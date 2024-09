Lewise Hamiltona na startovním roštu v Baku neuvidíme

Lewis Hamilton zajel v kvalifikaci sedmý čas, s nímž nebyl bez výhrady spokojen, proto se ve spolupráci s týmem rozhodl využít páté pohonné jednotky - tedy první nad povolený limit čtyř motorů. Když už se sáhlo k takovému kroku, Mercedes se rozhodl na jeho voze vyměnit také turbodmychadlo plus komponenty MGU-H a MGU-K. Jednalo se o dlouho očekávané řešení, protože po odstoupení z GP Austrálie se Lewis pohyboval na daném limitu.

Ve sdělení pro server motorsport.com jak pilot, tak tým společně vyhodnocovali nejlepší možnou příležitost k dané výměně - ze zbývajících závodů v sezóně 2024 proto zvolili podnik v ulicích Baku. Dlouhé rovinky a specifické požadavky na správu pneumatik, k tomu ještě nepříliš vydařená kvalifikace nakonec vedly vedení stáje zvolit pro nasazení nové jednotky právě tuto Grand Prix.

Hamilton neúspěch v kvalifikaci zdůvodnil rovněž skutečností, že před posledním pokusem v Q3 nedokázal dostatečně zahřát pro rychlé kolo pneumatiky: důvodem byl stojící Williams Alexe Albona, jemuž mechanici nevyndali z airboxu chladící ventilátor a pilot se zastavil na výjezdu z boxů. Lewis vysvětlil, že toto zdržení způsobilo nefungující pneumatiky. Proto se Toto Wolff se svou suitou rozhodli nechat Hamiltona startovat z boxové uličky, odkud může stíhat svého krajana Landa Norrise.

„Každou sobotu je to stejné - proto mě to skutečně nepřekvapilo. První a druhý trénink - vůz byl úžasný. Od prvního kola mě pohltil, a to doslova. Když pak přijde sobota, tak si říkám, jak byly ostatní vozy nastaveny. Téměř nic jsme na voze nezměnili, abychom nic nepokazili a třeba kvůli tomu nepřestaly fungovat pneumatiky. V onom posledním kole oživly až v posledním sektoru, ale už jsme šanci propásli,“ okomentoval situaci Hamilton.

Podobně jako Hamilton vyřešil svízelnou situaci i Esteban Ocon. Ten prožil skutečné martyrium, jenž zakončil nárazem do zdi v zatáčce 4 v kvalifikaci a poškodil si pneumatiku. Také v jeho případě došlo k výměně pohonné jednotky, turbodmychadla a MGU-H. Francouz původně hodlal startovat z poslední řady, ale nakonec tým Alpine zvolil rovněž variantu zahájení závodu z boxové uličky.