Hamilton je po 3. místě v Kanadě nadšený, Mercedes se bude dál plně soustředit na letošní vůz W13

Sedminásobný mistr světa zažívá s Mercedesem náročný úvod sezóny, když jim schází výkonnost a jejich vůz W13 na rovince navíc divoce poskakuje. Minulý týden mu šéf Toto Wolff slíbil, že jej jízda už nikdy tolik bolet nebude a že auto už nikdy tak agresivně nenastaví. A během víkendu v Montrealu dosáhli opravdu zlepšení.

Hamilton si pochvaluje další pokrok

Podle Hamiltona se auto, které ho "zabíjelo," tentokrát chovalo mnohem lépe: "Bylo to neuvěřitelné se dnes nacházet v bojích. A je to fakt úžasné získat toto třetí místo. Mě i mému týmu to dodává naději, že se od tohoto auta dočkáme ještě více. Opravdu má potenciál, když se správně nastaví.



Letos s ním jako tým tak bojujeme! Ale zůstáváme bdělí, soustředíme se a nikdy se nevzdáváme. Jsem na to hrdý a můj tým mě inspiruje. Takže děkuji všem tady i v továrně."

Wahooo 👏👏👏 Hard-fought and well deserved 💪 pic.twitter.com/GsJxBKbCmo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 19, 2022

Stříbrné šípy se podle něj dotáhly na Red Bull a Mercedes: "Momentálně jsou pro nás trochu moc rychlí. Dával jsem do toho vše, ale blížíme se jim. Musíme na to jen dále tlačit. Snad s těmito kluky budeme bojovat," přeje si Hamilton.

Mercedes v Kanadě experimentoval s novou podlahou a zavěšením, což však v pátečním tréninku skončilo "katastrofou" a nové díly raději hned zahodil. Týmu však pomohly výsledky z testování na simulátoru v továrně.

"Naše tempo bylo upřímně docela dobré, obzvlášť v druhé fázi stintu. Odvedli jsme spoustu práce na simulátoru, ale i zde, když přišli na správné nastavení. Jsem tedy fakt nadšený! Před víkendem jsem to nečekal. Jde o mé druhé letošní pódium. Je pro mě opravdu zvláštní, obzvlášť na místě, kde jsem vyhrál svou první velkou cenu," usmívá se Hamilton.

A quick debrief with @LewisHamilton on his return to the podium 👏 pic.twitter.com/e06v5CAlxt — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 19, 2022

Mercedes vývoj vozu W13 ještě nezahazuje

Jeho šéf potvrzuje, že se na vývoj vozu W13 ještě nevykašlali a nevěnují moc úsilí jeho nástupci W13. Nejprve musí pochopit, co je špatně a kudy povede cesta ke zlepšení, aby nezopakovali stejné chyby a byli na tom příští rok opravdu lépe.

"Budeme na něm pokračovat v práci, tohle je auto pro tento rok. Musíme ho zkrátka poznat a tvrdě pracovat na tom, abychom postavili lepší vůz pro příští rok," popisuje Wolff prahnoucí po dalších odpovědích zejména v oblast zlepšení aerodynamiky a omezení poskakování.

Mercedes své zdroje ještě nehodlá přesunout k vývoji příštího vozu W14, nejprve musí plně pochopit problémy současného řešení | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Na W14 se můžete začít dívat až tehdy, když opravdu pochopíte, co je třeba změnit na W13. Řekl bych, že auto není v tom nejlepším stavu. Musíme jej sledovat ve zbývajících závodech, část po části, test po testu. A žel nemáme dostatek dnů na řešení," lituje šéf Mercedesu.

"Bez ohledu na poskakování nám schází rychlost. A realisticky šampionát nevyhrajeme s velkým odstupem. Možná se teď musíme zaměřit na získání třetího místa a uvidíme, co se naučíme," dodává Wolff.