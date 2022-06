Podle Webbera bude dominance Red Bullu pokračovat. Ferrari nevěří

Její vůz zvítězil letos už sedmkrát, přičemž zdá se, že porodní bolesti jsou do značné míry eliminovány. Naproti tomu Ferrari ztrácí. Rudý stroj je sice patrně nejrychlejší v kvalifikačním režimu, jenže v tom závodním něco ztrácí. Když k tomu přidáme nedobrou spolehlivost a občasné chyby jezdců či stratégů. nemůže to na Red Bull stačit.

Mark Webber, který za Red Bull sám závodil je přesvědčen, že jeho bývalý zaměstnavatel letošní šampionát ovládne. Otázkou je podle něj jen to, kdy dojde k finálnímu stvrzení toho, že mistrovské koruny poputují právě do Rakouska. Webber je přesvědčený, že by k tomu mohlo dojít tři závody před koncem letošního šampionátu.

„Red Bull má vůz, který je momentálně dobrý úplně všude. Za všech podmínek a na všech směsích pneumatik. Je to jako tenista, který dobrý na všech površích. Ferrari nemá odpověď, ať zkusí cokoliv, Red Bull je o krok napřed. Podle mě budou dál dominovat. Red Bull letos ovládne mistrovství světa. Mohlo by k tomu dojít tři závody před koncem," myslí si Australan.