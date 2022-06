Coulthard má pro stěžující si piloty jednoduchou radu, Stewart doporučuje Hamiltonovi konec kariéry

Letošní vozy postavené podle nových pravidel při vytváření přítlaku spoléhají na přísavný efekt podlah. Ve vyšších rychlostech však dochází k cyklickému poskakování, což některým týmům a jezdcům činí potíže. Ne všichni s tím bojují - stabilní na rovinkách je McLaren nebo Red Bull.

Interpretace pravidel se mezi týmy liší, Newey odvádí skvělou práci

"Je to o tom, jak vlastně porozumíte pravidlům," popisuje Coulthard a poukazuje na hlavního konstruktéra Red Bullu: "Adrian Newey je někdo, s kým jsem spolupracoval během mého působení u Williamsu. Vždy říkal, že čte pravidla kvůli tomu, aby věděl, co říkají, ale ještě důležitější je to, co neříkají."

"A konstruuje v oblasti, o které nic neříkají. Spoléhá na mezery, které mu poskytnou výhodu. Protože to dává smysl, ne? Když navrhujete pouze do této velikosti a snažíte se vejít do takových rozměrů, jak byste někdy chtěli překonat své soupeře?" komentuje Coulthard dlouhodobé špičkovou práci Neweyho.

Red Bull RB18 navržený Adrianem Neweym | foto: Red Bull Content Pool

"Neustále dochází k evoluci, technika se stále zlepšuje. Ti, kteří se více trápí, budou samozřejmě hlasitější než ti, kteří mají výsledky. Všichni nicméně dostávají stejnou sadu pravidel. Byl jsem v situaci, kdy jsme jako tým měli díky lepší práci výhodu, ale byl jsem i na druhé straně, kdy jsme neodvedl tak dobrou práci a bolelo to - a je jedno, jestli to prochází vašimi zády," poznamenává bývalý pilot Williamsu, McLarenu a Red Bullu.

Kdo se na to necítí, ať odstoupí

Podle něj by ti piloti, kteří si dělají velké starosti o své zdraví, měli z Formule 1 odejít: "Kdokoliv se necítí pohodlně, kdokoliv cítí, že si z dlouhodobého hlediska škodí, ať odstoupí. Existuje spousta kluků a holek, kteří budou velmi rádi, když budou moci usednout do vašeho vozu, když se necítíte komfortně."

"Myslím, že bychom neměli ztratit ze zřetele, že v tomto sportu nemáme matrace jako v Princezně na hrášku. Když jste boxerem, tak se musíte smířit s tím, že vám někdo vrazí do tváře. Když jste fotbalistou, někdo vám kolíky sjede nohy. Musíme to mít trochu na paměti, kde se nacházejí některé týmy, a že bude docházet k evoluci. Ale pro většinu platí: zvykněte si na to!" vyzývá Coulthard.

Lewis Hamilton pomalu vystupuje z vozu, drží se za bolavá záda | zdroj: Formula1.com

Hamilton by si měl ušetřit trápení a skončit

Nejvíce si na poskakování stěžuje Mercedes a jeho hlavní hvězda Lewis Hamilton, který v Baku sotva vystoupil s vozu, přičemž se držel za záda. O týdne později dojel na pódiu a bolesti páteře byly tytam.

Pro něj má radu bývalý šampion F1 Jackie Stewart: "Je čas, aby odešel. Má svou hudbu, kulturu, má rád oblékání a oděvní průmysl pro něj bude naprosto vhodný. Jsem si jistý, že bude velmi úspěšný, protože vydělává obrovské množství peněz, a to právem, protože byl ve své době jedním z nejlepších."

Podle něj to měl Hamilton zabalit již po loňské sezóně, kterou nakonec prohrál s Maxem Verstappenem: "Škoda, že neskončil na vrcholu, ale nemyslím si, že k tomu nyní dojde. I tak je ale moudřejší skončit než zažívat veškerou tu bolest, kdy už nejste schopni dělat to, co jste dělali dříve. Ve sportu se dobře prosadil. Teď bych rád viděl, jak odstupuje," dodává 83letý Skot.