Problémy Mercedesu jsou neuvěřitelné. Pozoruje ale povzbuzující příznaky a v Miami doufá v obrat

Stříbrné šípy ve druhých předsezónních testech nasadili revoluční koncept bez bočnic, nový Stříbrný šíp W13 se však hodně potýkal s poskakováním na rovinkách kvůli přísavnému efektu podlahy (tzv. porpoising). Kvůli tomu musí být provozován s vyšší světlou výškou, což má negativní dopad na přítlak, piloti musí do zatáček navíc brzdit podstatně dříve.

"Mercedes má celkem složité potíže se svým vozem. Je to ohromující prohlásit, že už mají po mistrovském titulu. Poprvé po 10 letech ani jeden Mercedes nepostoupil do třetí části kvalifikace, což je neuvěřitelné. Tato konstrukce vozu očividně v několika oblastech nefunguje," kroutí hlavou bývalý mistr světa Mika Häkkinen.

"Víme, jak na tom momentálně jsme a víme o ztrátě, kterou musíme dohnat, abychom byli tam, kde bychom být chtěli. Jako tým jsme plně soustředěni na tuto inženýrskou výzvu, je velmi zajímavá," popisuje šéf traťových inženýrů Andrew Shovlin.

Mercedesu auto na rovinkách i v některých rychlých zatáčkách divoce poskakuje | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Jde o problémy, které jsou pro nás nové, které musíme vyřešit a pochopit. Věnujeme tomu v továrně hodně energie, den za dnem se ale posouváme dále a dozvídáme se o tom více," přibližuje velké úsilí, jež Mercedes věnuje snaze zrychlit svůj monopost a dotáhnout se na Red Bull a Ferrari.

"Nemůžeme auto provozovat tak, jak bylo navrženo. Musíme jezdit s vyššími světlými výškami, a kvůli tomu dosahuje nižší výkonnosti," potvrzuje upřímně Shovlin největší slabinu jejich současného konceptu.

Nyní se proto soustřeďují na to, aby "našli aerodynamické řešení, které by mohli na voze uplatnit, aby tento problém zmizel. Realisticky se domníváme, že půjde spíše o něco, k čemu přistoupíme krok za krokem, no o velkým okamžik, kdy ta celá věc zmizí," pokračuje šéfinženýr Mercedesu.

V továrně Mercedes usilovně pracuje na tom, aby problém pochopil a vyřešil | foto: Mercedes AMG F1 Team

Světlo na konci tunelu?

Už nyní "ale pozorujeme povzbudivé příznaky a doufám, že brzy, možná už v Miami, na vůz nasadíme díly, díky nimž doufáme v dosažení pokroku při řešení tohoto problému," přibližuje Shovlin před odjezdem na Floridu, kde se bude příští týden závodit na zcela nové městské trati.

"Měly by nám naznačit, zda se posouváme správným směrem. Nečekáme, že to vyřešíme přes noc, pokud ale získáme náznak toho, že se ubíráme správným směrem, že jsme opravdu přišli na to, co se děje, pak nás velmi potěší to, že jsme na správné cestě," vysvětluje 48letý britský inženýr.