Ferrari testovalo v Mugellu, tamější okruh by si podle Vettela zasloužil velkou cenu + VIDEO

Německý pilot kroužil dopoledne, poté dva roky starou formuli předal svému mladšímu týmovému kolegovi. Oba si po 4 měsících opět zvykali na ostré jízdy a přetížení, inženýři a mechanici Scuderie na nové přísnější procedury kvůli zamezení šíření koronaviru.

"Rád jsem znovu usedl do kokpitu po přestávce, která byla ještě delší než ta obvyklá zimní. Velmi mě potěšilo, že jsem viděl všechny ty kluky. Bylo to skvělé zažívat ty pocity v autě na tak nádherné trati," popisuje čtyřnásobný mistr světa.

Fakt si myslím, že by si Mugello zasloužilo pořádání Velké ceny Formule 1. Nejezdil jsem tam osm let, takže mi to několik kol trvalo, než jsem si na okruh zvykl, pak už jsem si to skutečně užíval," pokračuje po testovacím dnu Vettel.

Back in @ScuderiaFerrari red and back in the groove 🙂



Sebastian Vettel and @Charles_Leclerc hit the track in Italy on Tuesday 👀#F1 pic.twitter.com/vDY1QAV6Og — Formula 1 (@F1) June 23, 2020

Přitom existuje naděje, že by se jho přání v letošní narušené sezóně mohlo vyplnit. Vedení F1 chce nahradit zrušené závody některými novými místy v Evropě a Mugello společně s Imolou či Portimaem bojují o jeden ze zářijových termínů. Zatím je naplánováno prvních osm velkých cen od 5. července v Rakousku po 6. září v Monze. Mugello zatím hostilo jen pár závodů MotoGP či GT vozů.

Podobně jako Vettel byl nadšený také Leclerc: "To bylo tak skvělé, dostat se znovu na reálný okruh. I když jsem měl během přestávky celkem dost virtuálních závodů, tak jsem potřeboval opět získat ten fyzický dojem rychlosti."

Sebastian Vettel s Charlesem Leclercem v Mugellu v rouškách | zdroj: Scuderia Ferrari

"Moci jezdit na tak úžasném okruhu jako Mugello, poprvé za volantem vozu F1, tak to ten den učinilo ještě památnějším. Teď se těšíme na sezónu. Od příští ho týdne už půjde do tuhého," uvádí 22letý Monačan, jenž loni přestoupil do Maranella.

Ferrari záměrně testovalo ve stejných podmínkách, jaké zažijí v Rakousku. "Hodnotili jsme předpisy pro Covid-19, mechanici a inženýři pracovali v rouškách a dodržovali společenské odstupy v upraveném rozvržení garáže. Totéž platilo pro Sebastiana a Charlese, když si během oběda měnili sedačky v SF71H," dodává tým ve svém prohlášení.