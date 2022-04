Mercedes nezrychluje, žádné větší vylepšení nechystá. Stále se snaží porozumět svému vozu

Stříbrný šíp W13 na rovinkách divoce poskakuje a jeho piloti zatím nedokážou držet krok s vozy Ferrari a Red Bullu. I když v Melbourne dosáhli opět na bronz, o žádné stahování konkurence se nejedná.

Proti předchozímu závodu v Saúdské Arábii si pohoršili o více než 0,3 % v kvalifikaci i v závodě. Jejich výkonnost se jevila o něco lépe díky horší konkurenceschopnosti Red Bullu, který opět postihly technické problémy u Maxe Verstappena.

I když se tedy drží v šampionátu na druhé příčce za Ferrari a Red Bullem, tak si u Mercedesu dobře uvědomují, že musí hodně zrychlit - a navíc brzy. V továrně usilovně pracují na tom, aby porozuměli potížím s poskakováním působeným přísavným efektem podlahy, ale nové díly zatím stále nechystají.

George Russell si v Melbourne dojel pro bronz, rychlé zlepšení nečeká | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Žel ve vývoji nebude brzy nic velkého. Nedojde k tomu přes noc. Zabere to několik závodů," prozrazuje smutně George Russell, jenž v Melbourne obsadil třetí příčku před svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem, když těžil z odstoupení Verstappena i Sainze.

"Myslím, že dojde na drobné věci, malé kroky. Uvědomujeme si však, že naši soupeři budou činit totéž, takže to z vnějšku nemusí být patrné, že děláme pokroky, protože Ferrari a Red Bull je budou dělat taky," pokračuje pilot Mercedesu.

Šéf týmu Toto Wolff v Austrálii uvedl, že se nechtějí bezhlavě pustit do vylepšování auta, dokud plně neporozumí jeho slabinám. Riskovali by tím to, že by mohli být zavedení na scestí, pokud jde o příčinu problémů.

Goeorge Russell v souboji s Kevinem Magnussenem z Haasu | foto: Haas F1 Team

"Myslím, že zkrátka auto poznáváme, poznáváme pneumatiky. Nic z toho, co jsme o víkendu udělali, neodemklo aerodynamický potenciál nebo neomezilo poskakování. Pořád jsme na tom stejně. Proto nemá žádný smysl nasazovat novinky, protože vás to ještě více zmate. Faktem je možná to, že čím více přítlaku nasadíte, tím horší je poskakování," uvedl Wolff po závodě v Melbourne.

Mercedes ale boj o titul stále neodepisuje a věří, že se opět dostane do formy. "Rád bych řekl, že jsme udělali pokrok, ale musíme se podívat na časy na kolo, abychom zjistili, že jsme kluky na čele nestáhli. Víme, že nás čeká spousta práce, máme ale víru v to, že se do toho dostaneme," popisuje Russell.

"Víme, že auto má potenciál. A čeká nás hodně práce na tom, abychom z něj výkonnost dostali. to se nestane přes noc. Nedojde k tomu v příštím závodě, ale myslím, že se do toho dostaneme," dodává 24letý britský pilot, jemuž v průběžném pořadí šampionátu patří mezi jezdci druhé místo za Charlesem Leclercem z Ferrari.