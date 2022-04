"Když na Ferrari přitlačíme, dělají chyby. Ve vývoji stíhat nebudou," libuje si Helmut Marko

Rakouská stáj si v Imole dojela pro double, za víkend včetně sobotního sprintu získala celkem 58 bodů a o náskok Scuderie tak stáhla o mohutných 38 bodů. Rozdíl v šampionátu konstruktérů čtyřech podnicích činí 11 bodů. Red Bullu se podařilo vyřešit potíže se spolehlivost a nyní těžil také ze smůlu a chyb pilotů rudého týmu.

"Výsledek byl velmi důležitý po našich problémech ze strany motoru v Bahrajnu a v Austrálii. Další první a druhé místo, naposledy se nám to povedlo v Malajsii 2016, takže bylo na čase. Pro morálku a všechno ostatní to je více než důležité," popisuje Marko.

"Dokládá to, že jsme konkurenceschopní. Jen musíme dát balík dohromady, pak na to máme. Verstappen přišel dvakrát o 18 bodů. Snadno by byl jinak vpředu. Ale zbývá ještě tolik závodů a důležité je, že víme, jak silný máme balík," pokračuje 79letý Rakušan.

Max Verstappen a Sergio Pérez si v Imole jedou pro double | foto: Red Bull Content Pool

Pro Red Bull bylo klíčové, že dokázali své auto nastavit tak, aby dokázalo lépe zahřívat pneumatiky a být k nim šetrnější, což byla oblast, v níž za Ferrari zaostávali.

"Jak jsme viděli u pneumatik v Melbourne, mají určitý provozní rámec. Myslím, že se nám tento víkend podařilo trefit nastavení. U Charlese šlo vidět, že se s předními pneumatikami trápí trochu více než my, jak v sobotním, tak i v nedělním závodě," všímá si šéf týmu Christian Horner.

"To nám poskytlo výhodu a Max podle mě závod zvládl perfektně a Checo [Pérez] si dokázal vytvořit na Charlese [Leclerca] náskok a hlídat si ho. V žádnou chvíli, kromě jednoho výletu do trávy u Checa, jsme se opravdu nedostali pod výraznější tlak," těší Hornera.

Víkendová sbírka Red Bullu z Imoly | foto: Red Bull Content Pool

Red Bull přivezl také novou podlahu, zvýšil přítlak a pět kilogramů shodil, což se podepsalo na lepší ovladatelnosti, rychlosti i na zmiňované práci s pneumatikami. Do minimální hmotnosti (798 kg) mu však stále něco chybí, na dalších novinkách pracuje.

"Pro nás to bylo důležité ukázat odvahu a nasadit naše vylepšení, i když byl k dispozici jen jeden volný trénink. Proto šel nakonec na pódium aerodynamik. Byla to ta správná odpověď na Melbourne," těší odborného poradce Red Bullu.

Dokáže s nimi Ferrari držet ve vývoji tempo? "Myslím, že ne," odpovídá dále. "Navíc jsme viděli, že když je dostaneme pod skutečný tlak, tak dělají chyby. Pozorovali jsme to u Leclerca, který dostal v pátek dvakrát smyk. V závodě dostal smyk Sainz, a pak znovu Leclerc - a měl velké štěstí, že poté pokračoval. Takto na ně musíme útočit."

"Mezi námi a Ferrari je to docela roztomilé, velmi sportovní a přátelské soupeření, řekl bych. Šampionát bude vzrušující a snad se to nepotáhne až do posledního závodu jako minulý rok," přeje si Helmut Marko dřívější rozhodnutí o titulu.