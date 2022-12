Proč Mercedes nikdy neuvažoval o tom, že by okopíroval bočnice Ferrari nebo Red Bullu

"Pro nás bylo vždy cílem snažit se to pochopit sami, poznat to a najít svou vlastní cestu, protože když chcete vyhrávat, a vy chcete vyhrávat závody a mistrovské tituly, tak se k tomu nedostanete tím, že kopírujete řešení všech ostatních," popisuje Shovlin po sezóně, do níž sice vstoupili s novým konceptem ultra-úzkých bočnic, na vítěznou šňůru s ním však nenavázali.

"Všechna naše ostatní auta měla na sobě průkopnické rysy, chytré nápady. Snažili jsme se vést díky technologie a i nadále v tom budeme pokračovat," pokračuje šéfinženýr Mercedesu, jenž letos dosáhl až na třetí příčku mezi konstruktéry. Chvíli mu totiž trvalo, než zkrotil poskakování, které způsoboval přísavný efekt podlahy nové generace vozů.

Další slabou stránkou byly nízké maximální rychlosti na rovinkách, což se v průběhu sezóny podařilo také zlepšit. "Na začátku roku jsme museli jezdit s velmi vysokým přítlakem, což nám z tohoto pohledu určitě nepomáhalo," uznává Shovlin.

Detaily podlahy Mercedesu W13 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Když se ale podíváte na Brazílii, neměli jsme sice nejrychlejší auto, ale Red Bull jsme dokázali předjet a obsadit první a druhé místo. Naší prioritou tedy není, aby auto bylo rychlé na rovinkách. A jedním z nejrychlejších na rovinkách je Williams. Takže to neurčuje vaši výkonnostní úroveň," vysvětluje 49letý britský inženýr.

"Když jste si na tom ale velmi podobně, tak jde o příjemnou výhodu. Proto jde o něco, co bychom rádi napravili. Jen prioritou zkrátka bude základní výkonnost auta a to, abychom jej dostali do toho správného mísa," pokračuje.

I když se díky zimnímu vývoji týmům podaří navýšit přítlak, tak poskakování díky novým pravidlům (zvýšení okrajů podlahy) již nebude takovým problémem jako letos.

Piloti Mercedesu chtějí příští rok s novým vozem útočit na titul | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Čím více zatěžujete podlahu, tím častěji můžete narazit na tyto problémy. My jsme na rovinkách dosáhli velmi slušného pokroku. V Imole, Džiddě, v Bahrajnu, ve všech těch úvodních závodech naše auto divoce poskakovalo ve vysokých rychlostech. A podařilo se nám opravdu dobře zvládnout," ohlíží se Shovlin.

"Stále se objevovaly potíže, když auto vtrhlo do rychlé zatáčky a podlaha se dostala do bodu, kdy došlo k doteku s vozovkou, což může vést k nestabilitě, ale změny pravidel pro příští rok tomu pomohou... Pro týmy to bude o něco jednodušší. My věříme, že práce, kterou jsme v úvodní části vynaložili na pochopení toho nám pomůže vyvinout přinejmenším dobrý základ pro příští rok," dodává.