Hamilton se omlouvá Mercedesu, boj o titul už vylučuje. Nováček v týmu ho válcuje

Cílem Velké ceny Emilia Romagna včera projel britský pilot až jako třináctý, o devět míst za Russellem. Po celý závod se trápil těsně nalepený na Pierra Gaslyho, jehož nedokázal předjet. Šlo tak o jeden z jeho nejhorších závodů v dosavadní 16leté kariéře v F1.

Vítězný Max Verstappen, s nímž loni bojoval o mistrovský titul, mu nadělil jedno kolo, druhé místo pro Red Bull zajistil velmi dobrou jízdou Sergio Pérez. Ferrari víkend také moc nevyšel, když Charles Leclerc skončil po smyku v přemíře snahy šestý, naděje Carlose Sainze vyhasly po kolizi v první šikaně po startu.

Zatímco Holanďan na lídra šampionátu Leclerca ztrácí po čtyřech podnicích 27 bodů a oživuje boj o titul, Hamiltonovo manko narostlo na 58 bodů a dle svých slov je letos již konec.

Emilia Romagna P4 @GeorgeRussell63 is the only driver to have a top 5 finish in every race of 2022 so far 👏#ImolaGP #F1

"Bylo to náročné, fakt nevím, co na to říct. Rozhodně to není lehké. Alespoň George nám dnes vyjel nějaké body, takže se všem omlouvám, že jsem neodkázal totéž," kaje se zkušený britský pilot, který na Russella ztrácí 21 bodů.

V pátek dokonce málem vypadl již v první části kvalifikace a v Imole nebodoval ani v sobotním sprintu. "Z boje o šampionát jsem vypadl, o tom není pochyb. Šlo o víkend, na který je nejlepší zapomenout," kroutí hlavou Hamilton.

Britovi nevyšla ani moc strategie, když odmítl hladké pneumatiky těsně před tím, než na ně přešel Daniel Ricciardo, který na nich hned začal zajíždět rekordní sektory. Lewis je nasadil pozdě, propadl se kvůli tomu za Estebana Ocona, Alexandera Albona i Pierra Gaslyho, za nímž pak strávil v těsném závěsu 43 kol.

💬 "We saw with George where the car can be in free air, but it’s not good enough. Not good enough for a World Champion, not worthy of a World Champion and we just need to fix the car." pic.twitter.com/zVzLpsaOKN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 24, 2022

Jeho šéf Toto Wolff se jej snažil v rádiu zastat: "Promiň za to, s čím si dnes musel jezdit. Vím, že to bylo neovladatelné." Jenže Russell se stejným vozem byl v cíli o minutu dříve, Hamiltona porazil i v předchozích třech závodech a v šampionátu je čtvrtý.

"Lewis si od nás zaslouží něco lepšího. Musíme mu poskytnout stroj, s nímž dokáže bojovat na čele. Svým způsobem ho musím chránit. Na dně není jen on. Na dně je výkonnost auta. Víme, že je sedminásobným šampionem," pokračuje šéf Mercedesu, který se mezi konstruktéry drží na 3. místě za Red Bullem.

"Je irelevantní, jestli jste osmí, dvanáctí, patnáctí, nezáleží na tom. To všechno je špatné. Ale skutečné hvězdy se z toho dokázaly dostat. Velikáni, kteří mě teď napadají, během své kariéry zažily okamžiky, kdy se nedařilo - a to je nyní případ Lewise. Musíme to vyřešit, držet při sobě v časech dobrých i zlých. A dnes to byl velmi špatný den," dodává Wolff po závodě v Imole.