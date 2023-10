Mercedes čeká v Austinu těžký závod, Hamiltona trápí nevyřešené poskakování vozu

Stříbrné šípy bojují o druhou příčku v šampionátu s Ferrari, nad kterým mají náskok 28 bodů. Týmy se nyní přesouvají na americký kontinent, kde je čekají tři závody v řadě za sebou. Co očekávají v tom prvních z nich tento víkend v Austinu?

"Měli jsme slušné náznaky toho, že to nám to v Kataru půjde. Ten okruh našemu vozu seděl podstatně více než předchozí Suzuka. Velkou otázkou nicméně je, jak nám to pojede v Austinu? Jde o hodně odlišný okruh. Má agresivní asfalt, velmi snadno se přehřívají pneumatiky a naší největší obavou tam představuje výkonnost v rychlých zatáčkách," popisuje šéfinženýr Andrew Shovlin.

"To je oblast, v níž jsou Red Bull a McLaren obzvlášť silní. Nachází se tam hodně pomalých zatáček a v Kataru jsme v nich byli velmi dobří. Těžko říct, jak na tom budeme, našim cílem je tam dorazit a snad bojovat o pódium," říká upřímně zástupce Mercedesu.

"V Kataru jsme měli opravdu slušnou šanci na to, abychom se s oběma vozy dostali na pódium, tak snad o něj budeme bojovat i v Austinu," přeje si Shovlin očekávající v USA "náročnou" výzvu.

Lewis Hamilton v Kataru špatně odhadl nájezd do první zatáčky a narazil do svého týmového kolegy Georgea Russella, za což se pak týmu omluvil | foto: Pirelli

"Auto bude po zbytek roku poskakovat," přidává svou obavu Hamilton. "Ale před tím příštím jsem optimistou v tom, že nepůjde o vlastnost vozu. Přichází to a odchází - v některých závodech neskáče, v jiných ano. Ale není to tak silné, jak to bylo [loni]."

Na otázku, jak s tím může továrně Mercedesu pomoci, Lewis odpovídá: "Nestavím ani nenavrhuji auto, takže se nemůžu posadit k počítači a pomoci jim ho předělat. To nejlepší, co můžu udělat, je jezdit dobře o víkendech. Ale pokračuji v mnoha schůzkách s lidmi z továrny, kde řešíme spoustu různých věcí ohledně vozu, kvality jízdy, dynamiky vozidla, ať už jde o zavěšení, řízení, pneumatiky, cokoliv."

"Budeme v tom pokračovat a myslím, že máme lepší proces než dříve, jsme do toho s Georgem mnohem více zapojeni. Často máme schůzky, kde jsme v místnosti společně. Díky tomu můžeme pomoci s hlubokým objasněním mnoha otázek, které vznášejí inženýři nenavštěvující velké ceny," říká pilot Mercedesu.

"Budeme v tom pokračovat do konce roku a navíc do toho až do konce dáme všechno. Pak musíme nechat kluky ať se do toho pustí a odvedou co nejlepší práci," přeje si před příští sezónou Hamilton, jenž by v ní rád znovu bojoval o titul.