Haas začíná cílit na pódia, Schumacher si chce zazávodit s Ferrari

Americký tým se loni poměrně brzy začal věnovat vývoji vozu pro sezónu 2022 na úkor VF-21, s nímž se potácel na chvostu startovního pole. Tehdy již v létě prohlásil, že se mu vůbec nevěnuje. V předsezónních testech zaujal propracovaností i různými aerodynamickými detaily a v prvním závodě to s ním navrátilec Kevin Magnussen dotáhl až na páté místo - nejlepší ze zbytku pole za trojicí velkých týmů.

"Pokud jste stále za špičkovými týmy, což je to nejlepší, v co můžete doufat, pokud nesedíte v Mercedesu, Ferrari či Red Bullu, pak jste tím prvním, kdo se dostane na pódium, pokud k něčemu dojde," popisuje šťastný dánský pilot před začátkem závodního víkendu v Saúdské Arábii.

"Nemyslím si, že bychom měli mít brzy rychlost na pódium. Ale tak nějak bych očekával, že budeme častěji v pozici jako v Bahrajnu - na čele středu pole - a že si to udržíme," pokračuje Magnussen.

"To musí být cílem. A pokud jste v takové pozici, pak jste tím prvním, kdo získá pódium, máte-li šťastný den a lidé kolem vás problémy, což se už dříve stalo. Nebo když dojde ve správný okamžik na červenou vlajku a na dráze se těžko předjíždí či něco podobného," uvažuje zkušený pilot Haasu.

Mick Schumacher během letošního testu s Ferrari ve Fioranu | foto: Scuderia Ferrari

"Jo, lidé mluví o pódiu. Doufám, že budeme ve správnou dobu na správném místě. V posledních dvou letech se několik menších dvou týmů dostalo na pódium, což jsme nečekali. Pokud se naskytne příležitost, možná se dočkáme i my. Bylo by to velmi příjemné," potvrzuje šéf americké stáje Günther Steiner.

"Jde o pozici, ve které chceme být. Chceme být dostatečně blízko, abychom mohli posbírat ty kousky, pokud se věci na čele rozpadnou. Neřekl bych, že nemáme šanci se někdy v průběhu letošního roku dostat na pódium. Zbývá 22 závodů a je velká šance na nějaký šílený víkend, který by nám mohl nahrát," věří Steiner.

Jeho druhý pilot Mick Schumacher se mezitím nabídl Ferrari, že by mohl pro ně závodit, pokud by Carlos Sainz nebo Charles Leclerc onemocněli nebo byli pozitivně testováni na Covid-19, jako se to stalo v minulých dnes Danielovi Ricciardovi z McLarenu či Sebastianovi Vettelovi, za něhož bude i Džiddě tento víkend závodit Nico Hülkenberg.

"Kdykoliv bych byl připraven. Jsem závodní pilot jako kdokoliv jiný. Myslím, že i naše auta jsou si celkem podobná - máme stejnou pohonnou jednotku a některé díly jsou také stejné. Myslím, že naše auto se celkem shoduje s tím, co se děje na dráze. Jejich auto znám od roku 2019. Moc se neliší od toho, jak jezdíme s naším monopostem my," říká Schumacher, jenž kromě závodění za Haas letos plní také roli rezervního jezdce Scuderie.