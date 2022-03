Druhý den testů v Bahrajnu ŽIVĚ: Novinky vybalují další týmy včetně Red Bullu

Aktuální pořadí:



8:50 Verstappen jde před něj, ale pořád za Ocona - 1:36,914 min.

8:45 Cunoda jde na druhé místo - 1:37,893 min.

8:40 Po problémech s poskakováním v Barceloně a ohýbáním podlahy FIA povoluje týmům použití dvou dodatečných vzpěr, které uchycují podlahu k převodovkové skříni. "Skoro úplně to vyřešilo náš problém," shodují se inženýři Haasu a Alfy Romeo. Mercedes ale tak přesvědčivě nezní: "Někdy to pomáhá, jindy ne."

8:30 Ocon (1:36,472 min) se dostává do čela před Leclerca (1:37,972).

8:25 Alpine jezdí s růžovým vozem tak, jak s ním nastoupí v úvodních dvou velkých cenách. Ve zbytku sezóny bude převažovat modrá barva. Ta se nám líbí tedy více. Kterou preferujete vy?

Růžový vůz Alpine A522 | zdroj: Albert Fabrega

8:20 Mercedes včera všechny překvapil novými ultra-úzkými bočnicemi, s chováním vozu ale zatím není úplně spokojený: "Stále před sebou máme spoustu práce spojenou s validací vylepšeného balíku. V dalších dnech budeme pokračovat ve sběru dat, takže je trochu brzy na to říct, že vše funguje tak, jak jsme čekali. Rozhodně musíme najít lepší vyvážení mezi pomalými a rychlými zatáčkami, příliš se nám také přehřívají pneumatiky. Je toho hodně, budeme mít v dalších dnech napilno, ale velmi rychle nové auto a pneumatiky poznáváme," komentuje šéfinženýr Andrew Shovlin.

8:15 Red Bull má dnes postupně nasazovat nové díly, totéž včera přislíbil McLaren i některé další týmy.

Vstupní otvor Red Bullu RB18 se soustavou Pitotových trubic | zdroj: Albert Fabrega

8:10 Haas dnes začne opět o něco později, na voze pro Schumachera se stále pracuje. Včera doplatil na zpoždění nákladního letadla. Původně za to měl testovat půl dne v neděli sám. FIA s tím původně souhlasila, některým týmům se to však nelíbilo, proto byl tento nápad zamítnut. Místo toho dostane dnes hodinku navíc poté, co ostatní skončí v 17 hod. Zítra začne o hodinku dříve a sobotu si pak prodlouží o další dvě hodiny proti zbývajícím týmům.

8:05 Šest z 10 vozů se již prohánějí bahrajnskou pouští, Norris si připisuje první čas 1:38,543 min. Russell 1:39,862, Cunoda 1:40,292 min.

8:02 Celý den dnes s McLarenem bude jezdit Norris, Ricciardovi stále není dobře, test na Covid-19 měl však negativní. Britské stáji se včera ale moc nedařilo, kvůli problému s brzdami, jenž nejde žel tak rychle odstranit, ujela jen 50 kol.

8:00 Testování začíná, vyjíždějí Bottas, Norris Ocon, Cunoda.

7:55 V pátek se za volantem objeví tito piloti:

- Alfa Romeo: Bottas / Zhou

- AlphaTauri: Cunoda

- Alpine: Ocon

- Aston Martin: Vettel / Stroll

- Ferrari: Leclerc / Sainz

- Haas: Schumacher / Magnussen

- McLaren: Norris

- Mercedes: Russell / Hamilton

- Red Bull: Verstappen

- Williams: Latifi

V Bahrajnu se do soboty testuje od 8 do 17 hod s obědovou přestávkou mezi 12 - 13 hod.