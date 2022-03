"Ultra-úzké bočnice byly naším 1. konceptem," říká Haas. Podle Ferrari na nich moc nezáleží

Zatímco v padoku mezi médii sklízely Stříbrné šípy první den testů v Bahrajnu obdiv, někteří ze soupeřů příliš překvapení nebyli. Aerodynamické oddělení nejpomalejšího týmu loňské sezóny tento nápad zkoumalo již loni v červenci, poté se však rozhodli pro jiné řešení bočnic.

"Přesně tento koncept byl naším prvním návrhem. Měli jsme ho v aerodynamickém tunelu loni v červenci a již tehdy jsme si uvědomovali, že přináší výhody v pomalých zatáčkách," popisuje po testech šéf Haasu Günther Steiner.

Proč jej tedy dále nerozvíjeli? "Pokud jde ale o celkový balík, viděli jsme větší potenciál v širokých bočnicích," vysvětluje 56letý držitel italského i amerického občanství.

Porovnání Ferrari F1-75 s širokými bočnicemi (vlevo) s Mercedesem W13 s ultra-úzkými bočnicemi | zdroj: Formula1.com

Je pravdou, že se Mercedes se svým vozem během testů trápil. Auto bylo nervózní, poskakovalo, piloti do zatáček často probržďovali a stěžovali si na velkou nedotáčivost. Poslední dva dny se ale zlepšovalo a vzhledem ke zdrojům tohoto týmu a zkušenostem z posledních let jej není radno vylučovat z boje o titul. I pokud by jejich vůz W13 neměl v prvním závodě na vítězství, jak nám stáj tvrdí, tak určitě bude mít potenciál na velké zlepšení v průběhu sezóny.

Pokroky nicméně čekáme u všech, jelikož nová generace monopostů je teprve na počátku svého vývoje. I šéf výkonnosti Aston Martinu Tom McCullough prohlásil, že už chystají úplně odlišné auto AMR22: "Auto, které jste teď viděli, není nic ve srovnání s tím, které máme v aerodynamickém tunelu."

Ferrari by na tom každopádně na počátku mělo být velmi dobře. Ultra-úzké řešení bočnic loni také zkoumalo. S jakým výsledkem? "Věnovali jsme čas těmto konceptům, abychom přišli na ten nejlepší kompromis. Z toho, co víme, a na základě našich testů, je nejlepší to řešení, které jsme zvolili," popisuje šéf jeho Mattia Binotto.

Ferrari očekává, že bude v Bahrajnu konkurenceschopné, i když možná ne nejrychlejší | foto: Scuderia Ferrari

"Opakuji, že tou hlavní částí aerodynamické výkonnosti těchto aut je přísavný efekt, horní část není rozhodující. Tou je podlaha. Podlaha vám zaručuje 80 - 90 % výkonnosti, zbytek ovlivňuje posledních pár desetin," vysvětluje šéf Ferrari.

Co očekává od svého týmu tento víkend v Bahrajnu poté, co vyloučil roli favorita? "Myslím, že budeme hned konkurenceschopní... Nevím, jestli budeme o dvě desetiny napřed či pozadu. Red Bull je velmi silný. Max asi bude před námi," odpovídá.

Podle svých měření jsou před Mercedesem i v oblasti výkonu pohonné jednotky: "Loni jsme na konkurenci ztráceli 25 koní. Zkoušeli jsme to teď vypočítat na základě přibližných dat - jsme na stejné úrovni, možná trochu napřed," těší Binotta.