Hülkenberg více trénuje, Haas s ním jedná. Nahradí Schumachera? Ricciardo zájem nemá

Před víkendovým závodem ve Spojených státech se nechal majitel týmu Gene Haas slyšet, že německý mladík musí v závěru roku bodovat, pokud si chce udržet své místo závodního pilota. Podle některých se ale již rozhodl pro jeho nahrazení Nicem Hülkenbergem.

"Potřebujeme, aby Mick nasbíral nějaké body. chceme mu dát co nejvíce času, abychom viděli, co dokáže. Pokud s námi chce zůstat, musí nám ukázat, že dokáže získat ještě pár bodů navíc. To je to, na co čekáme," říká Haas.

Poté vysvětluje, v čem spočívá hlavní problém se synem legendárního Michaela Schumachera: příliš často bourá, což tým stojí hodně peněz: "Být svým způsobem nováčkem v tomto sportu, to zkrátka nejde - je to jednoduše příliš drahé."

Mick Schumacher a další rozbité auto v Monaku | foto: Haas F1 Team

"Myslím, že Mick má velký potenciál, ale víte, že ty náklady jsou strašně vysoké. A on rozbil hodně aut, jež nás stále spoustu peněz, které zkrátka nemáme," vysvětluje svou pozici majitel malého amerického týmu.

"Pokud nám budete vozit body, jste Verstappen a ničíte auta, pak se s tím vyrovnáme. Ale když se nacházíte vzadu a bouráte auta, pak to je velmi náročné," pokračuje Gene Haas.

Na otázku, kolik bodů by tedy musel Mick vyjet, aby mu s ním prodloužil kontrakt, odpovídá: "No, kdyby příští závod vyhrál, tak ji ho má. Něco mezi tím je šedou oblastí." Není proto zvláštní, že se tým ohlíží po možné náhradě.

Haas řeší, kdo bude příští rok týmovým kolegou Kevina Magnussena | foto: Haas F1 Team

Šéf závodního týmu Günther Steiner přiznává, že již s Hülkenbergem jednali: "Hovořil jsem s ním. Znám Nica dlouhou - lépe, než Daniela [Ricciarda]. Bavíme se spolu, ale nic zatím nebylo uzavřeno."

Mick podle něj má ještě šanci: "Mám-li být upřímný, je to 50:50. Mezi Austinem a Mexikem rozhodnutí nepadne, jednoduše proto, že na to nebude čas. Po Mexiku budeme mít více času na to, abychom to probrali."

Hülkenberg jako jeden z kandidátů na post závodníka Haasu nyní plní roli rezervního jezdce Aston Martinu. Na jedné z posledních reklamních akcí prozradil, že "zvýšil intenzitu" svého tréninku. "Kdo ví, možná se v roce 2023 nebo v budoucnosti naskytne příležitost k návratu do Formule 1," uvedl. I když v rámci svých povinností nyní necestuje na všechny závodu, v Austinu bude přítomen.

Ricciardo podle něj zájem o místo v Haasu neprojevuje: "Pokud by měl zájem, nestyděl by se mi zavolat. Já jej nahánět nebudu... Pro nás by byl velkou hvězdou. Je vítězem loňského závodu. Oceňuji jej jako jezdce a nemám tušení, proč momentálně nepodává výkony. Je to na něm, aby na to přišel."