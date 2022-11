Haas angažoval k Magnussenovi německého veterána, Schumacher končí

Velezkušený Němec má na svém kontě 181 startů ve Formuli 1. nezískal během nich ale žádné podium. Jezdil za Williams, Force Indii nebo Renault. Třebaže je držitelem onoho smutného rekordu nejvíce absolvovaných závodů bez získaného pódia, ve světě královny motorsportu se Nico Hülkenberg těší velkému respektu. Asi i tohle mu pomohlo získat závodní sedačku.

„Nico má pověst skvělého jezdce pro kvalifikace a velmi solidního a spolehlivého závodního pilota. Je velmi zkušený a společné se zkušenostmi Kevina nám, jak všichni pevně věříme, pomůže posunout tým na vyšší level. Společně sdílíme vizi, která nás žene dopředu," říká šéf Haasu Guenther Steiner.

„Jsem velmi rád, že se vracím do role závodního jezdce F1 na plný úvazek. Děkuji týmu, že mi dal tuhle příležitost a že znovu můžu dělat to, co mám nejraději. Čeká nás spousta práce, abychom byli ve středu pole konkurenceschopní. Těším se na tuhle výzvu," líčí Hülkenberg.

Ten se v kokpitu Haasu poprvé objeví už příští týden, kdy v Abú Zabí proběhnou testy. V souvislosti s Mickem Schumacherem se hovoří o angažmá u Mercedesu, kde by Schumacher mohl působit jakožto rezervní pilot.