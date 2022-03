Hamilton o problémech s aerodynamikou: "V příštím závodě se to nezlepší!" Mercedes ale věří, že je brzy vyřeší

Stříbrný šíp W13 se trápí s poskakováním (tzv. porpoisingem), které způsobuje interakce proudění vzduchu s podlahou stavějící na přísavném efektu. Auto cyklicky získává a ztrácí přítlak, což se na konci rovinek při vyšších rychlostech projevuje viditelným poskakováním.

Tento efekt týmy během prvních předsezónních testů zaskočil, kvůli omezené rychlosti větru v aerodynamických tunelech (dle pravidel max. 180 km/h) se s ním během vývoje nové generace monopostů nesetkaly. Během předsezónních období se jim ale podařilo s ním celkem dobře vypořádat, byť jej ještě zcela neeliminovaly.

Mercedes kvůli němu musel zvolit velké kompromisy, které se negativně podepisují na výkonnosti jeho auta. S poskakováním se podle sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona budou potýkat i tento víkend v Džiddě.

"Rozhodně to není spojeno s tratí, protože jsme tento problém měli i v Barceloně. Očekáváme ho i v příštím závodě. Jsou tam mnohem delší rovinky, budeme trpět stejným problémem, než ho vyřešíme. V pozadí nepřetržitě pracuje obrovské množství neuvěřitelně inteligentních lidí na tom, aby přišli se správnými řešeními. Nechceme to uspěchat, vše pečlivě procházíme, než uděláme rozhodnutí," říká Hamilton.

Lewis Hamilton spokojený s trofejí za třetí místo | foto: Pirelli

"Je to velký problém. Ve voze F1 jsem ho nikdy předtím nezažil. Auta nejsou stavěna na to, aby takto poskakovala, takže přítlak získáváte, ztrácíte, získáváte, ztrácíte při každém poskočení," pokračuje pilot mistrovského Mercedesu.

"Trochu jsme to zlepšili, takže to pro záda a krk bylo při jízdě pohodlnější. Bývalo to ale mnohem lepší, tak snad budeme pokračovat ve zlepšování," uvádí pilot, podle něhož poskakování ovlivňuje konkurenceschopnost jejich vozu více než cokoliv jiného.

"Nakonec je to jen o přítlaku, protože kvůli tomu poskakování nemáme takový přítlak, který potřebujeme. Proto se nemůžeme přiblížit ostatním. Mají své vozy v mnohem lepší pozici a dostávají z nich možná ne veškerý přítlak, ale mnohem více než my. Proto dosahují lepších časů na kolo," vysvětluje Hamilton, který o víkend dojel na pódiu, byť díky odstoupení obou Red Bullů.

Allison: Potíže během 2 až 3 závodů vyřešíme

Mercedes měl i tak v Sáchíru třetí nejrychlejší auto, což po testech technického ředitele Jamese Allisona potěšilo - očekával totiž mnohem horší výsledek. Uvědomuje si, že poskakování musí v zájmu "osudu šampionátu" co nejrychleji vyřešit.

Mercedes věří, že problémy brzy odstraní a bude moci zabojovat o titul | foto: Formula1.com

"Hodně nás to zaskočilo a poskakování auta, zejména když jsme na něj nasadili náš první závodní balík v posledním zimním testu, tak míra poskakování byla celkem extrémní. Začínáme ho dostávat pod kontrolu, ale momentálně se nám to daří pouze za cenu zahazování základní výkonnosti auta. Je to menší problém v zájmu toho, abychom dostali trochu pod kontrolu větší problém - nekontrolovatelné poskakování," přiznává Allison.

"V následujících týdnech a s ohromným tlakem, který je na nás vyvíjen, abychom to rychle vyřešili, přijdeme na věci, které nám pomohou poskakování odstranit, aniž bychom se zbavovali základní výkonnosti vozu. Nemůžeme si dovolit s těmi řešeními otálet. V továrně na nich tvrdě pracujeme, abychom je dostali na vůz a užívali si užitek z nich plynoucí a začneme si uvědomovat dobré stránky vrozené při vývoji tomuto vozu, což by nás mělo dostat tam, kde chceme být do čela roštu," věří technický ředitel Mercedesu.

"Ano, je to náročné, ale po zimních testech jsem se obával, že to bude horší. Vlastně si myslím, že nás v týmu dodává důvěru výkonnostní zlepšení, které jsme předvedli mezi zimním testováním a prvním závodem, což fanouškům asi nebylo viditelné.

Hodláme tyto problémy odstranit co nejdříve, možná během dvou až tří závodů. V každém případě se nám je podaří vyřešit a dostat naše auto do čela, abychom mohli bojovat o naplnění našich snů o mistrovských úspěších," dodává Allison.