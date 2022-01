Konečný výsledek zastínil zlepšení McLarenu v roce 2021. Jeho spokojený šéf pevně věří v další pokrok

Ferrari v závěru sezóny sbíralo více bodů a v boji o třetí místo nakonec uspělo. McLaren vyhrál jednu velkou cenu, ovládl jednu kvalifikaci a přiblížil se špičce, což dokládá, že se po přechodu na novou pohonnou jednotku ubírá správným směrem.

"Samozřejmě, že když jste během sezóny tak dlouho na třetím místě, tak to bolí, když o to během tři závodů bez jediného volného víkendu přijdete kvůli incidentům v prvním kole nebo defektům, kvůli nimž jsme přišli o více než 30 bodů. Existuje však spousta věcí, které jsme jako tým mohli zvládnout," popisuje Seidl.

Radost na boxové zídce McLarenu v Monze poté, co jejich vozy skončily na 1. a 2. místě | foto: McLaren

"Bez ohledu na boj o třetí místo pro nás šlo z mnoha důvodů o skvělou sezónu. Opět jsme dosáhli velkého pokroku s vozem, když jsme se v kvalifikaci a v závodě přiblížili Mercedesu a Red Bullu. Dokonce jsme byli v pozici, kdy jsme si to s nimi mohl rozdávat na některých okruzích, které našemu autu seděly," těší šéfa McLarenu s 275 mistrovskými body na kontě.

"Pokud jde o spolehlivost, opět šlo o velmi dobrou sezónu, také z pohledu provozní síly na trati. Udělali jsme pokrok v konzistenci a rychlosti zastávek. Jednoduše způsob, jakým jsme pracovali jako tým, představoval další krok vpřed, což je pro mě ta nejdůležitější věc, protože jsme před dvěma roky sáhli k velkému resetu v týmu z pohledu organizace a kultury. Dosáhli jsme stability, kterou v dřívějších letech McLaren postrádal," pokračuje Seidl.

"Máme skvělé prostředí. Máme veškeré talenty, které potřebujeme pro další pokrok. Jednoduše potřebujeme čas. Jsme samozřejmě ambiciózní, ale zároveň potřebujeme čas na to, abychom se dočkali kýžených výsledků.

Výkonný ředitel Zak Brown s jezdci Landem Norrisem a Danielem Ricciardem | foto: McLaren

Mám moc velkou radost, že jsme mohli dosáhnout těch pokroků. Zkrátka teď potřebujeme pokračovat tímto směrem a zajistit v příštích dvou letech potřebnou infrastrukturu. Jsem velkým optimistou, pokud jde o další pokroky," usmívá se 45letý rodák z německého Pasova.

Před sezónou to McLaren neměl jednoduché, když v rámci velmi omezeného vývoje (každý tým dostal 2 žetony) jako jediný přecházel na jinou pohonnou jednotku: z Renaultu na Mercedes. Proto se nemohl tolik věnovat oblastem, na které měli čas soupeři.

"Jednou velmi důležitou věcí letos bylo dát dohromady naše partnerství s Mercedesem. Bylo důležité to zvládnout tento rok. Mysleli jsme si, že kvůli novým technickým předpisům, jež vstoupí v platnost, můžeme ještě letos získat spoustu zkušeností také s pohonnou jednotkou Mercedes," popisuje Seidl.

Tým zahájil v Abú Zabí přípravy na novou sezónu testem 18" pneumatik | foto: Pirelli

Proč to bylo důležité? "Dostává nás to do lepší pozice při konstrukci zcela nového auta pro příští rok, když už známe pohonnou jednotku Mercedesu. Šlo o práci, kterou obě strany velmi dobře zvládli - jak my, tak i Mercedes. To mě moc těší."

"Moc děkuji všem členům týmu za jejich tvrdou práci a oddanost. Opět šlo o o náročnou sezónu. Stále musíme kvůli všem těm covidovým opatřením fungovat z domu, ale také na trati. Je to velkou zátěží pro lidi, nicméně mě moc těší, jak se s tím tým vyrovnal a udržoval si dobrou náladu.

Samozřejmě, že když jsme slavili vrcholné okamžiky, jako bylo vítězství v Monze po dlouhé době pro McLaren, tak šlo o tu nejlepší odměnu pro všechny v týmu," ohlíží se šéf stáje z Wokingu za vydařenou sezónou 2021.