"Bude to těsné až do konce," věstí spokojený McLaren po obratu v bitvě s Alpine. Novinky fungují

Stáj z Wokingu si za mokra po bezchybných výkonech svých jezdců dojela pro solidních 22 bodů, když Lando Norris s vylepšeným vozem skončil čtvrtý a Daniel Ricciardo byl po startu z 16. místa klasifikován jako pátý, byť měl k dispozici pouze starší konfiguraci.

Během jednoho závodu tak vymazala 18bodový náskok, který si Alpine postupně pracně vybudovalo, a nyní v šampionátu vede o čtyři body. Francouzský soupeř do cíle nedojel ani s jedním vozem, když Fernandovi Alonsovi i Estebanovi Oconovi selhaly pohonné jednotky.

Šéf McLarenu ale nečeká, že v dalších závodech budou svého rivala hladce porážet: "No, když se podíváte na to, jak se závody od Francie vyvíjely, tak to bylo jako na houpačce. Alpine samozřejmě prožilo skvělý víkend ve Spa, kde jsme měli spoustu problémů. A my jsme dnes měli na druhou stranu příležitost učinit totéž, zatímco se s problémy potýkali oni."

McLaren v Singapuru při smůle Alpine vytěžil maximum | foto: McLaren

"Myslím si tedy, že půjde jednoduše o otevřenou bitvu. I pokud jde o výkonnost, tak je to velmi vyrovnané. Nenecháme se unést dnešním výsledkem. Víme, že souboj s Alpine v šampionátu konstruktérů je velmi náročný, a proto si plně uvědomujeme, že se může protáhnout až do posledního kola v Abú Zabí," popisuje Seidl.

Dobrou zprávou bylo, že fungoval velký balík vylepšení zahrnující nové bočnice, podlahu, deflektory, difuzor, chlazení či brzdové kanálky. McLaren mění aerodynamickou filozofii a úspěšně zkouší věci pro příští sezónu, v níž by chtěl dosáhnout dalšího velkého pokroku.

"Myslím, že máme solidní auto, v továrně i na trati skvělý tým a dva výborné jezdce. Znamená to, že máme všechno potřebné pro to, abychom se v tomto boji udrželi až do toho posledního kola v Abú Zabí, pokusíme se o to. S 22 body jsem spokojený, ale zároveň na dnešní výsledek pohlížím realisticky," pokračuje 46letý Němec.

Hear what Lando and Daniel have to say after the #SingaporeGP. 🇸🇬🙌 pic.twitter.com/jTLLaOYTBw — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2022

Ocenil chladnokrevnost, kterou jeho tým zachoval během divoké GP Singapuru poznamenané několika nehodami a výjezdy safety-caru: "Tým odvedl na boxové zídce skvělou práci s dobrou komunikací s jezdci pro nalezení správné rovnováhy ve snaze dosáhnout výtečného výsledku, zároveň však byl trpělivý a zbytečně neriskoval."

"Samozřejmě to bylo dobré pozorovat Georgea [Russella], který brzy přezul na hladké středně-tvrdé pneumatiky. Do určité míry bylo jasné, že jde o zbytečné riziko přezout příliš brzy. Piloti podávali zprávu o tom, co na dráze cítí. Snažili jsme se to dát dohromady s daty, které jsme viděli, dnes zejména s tím, co podnikal George," přibližuje Seidl.

"Na základě toho jsme se s piloty rozhodovali a mám radost z toho, že šlo o správná rozhodnutí. A musím říci, že od jezdců šlo zároveň o skvělou jízdu. Bylo to velmi náročné - mnoho pilotů bylo dlouhých na brzdy nebo skončili ve zdi. U Landa ani Daniela jsme dnes nic takového neviděli. Potvrzuje to jejich světovou třídu," chválí šéf McLarenu.