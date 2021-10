Vyhrál bych, i kdyby se Max s Lewisem nesrazili, tvrdí Ricciardo. Norris na něj pak nechtěl útočit

Australan pomohl McLarenu k první výhře od roku 2012, velké překvapení dokonal druhým místem jeho týmový kolega Lando Norris. Klíčem bylo předjetí Maxe Verstappena startujícího z pole-position před první zatáčkou.

Chvíli to sice vypadal, že se pořadí po zastávkách v boxech změní, pokud tlaku Holanďana odolá, Red Bullu však pokus o podseknutí nevyšel. McLaren předvedl nejrychlejší zastávku a v závodě byl nadále pekelně rychlý. K velké konkurenceschopnosti mu pomáhal efektivní aerodynamický balík a vysoké maximální rychlosti na rovinkách.

Daniel Ricciardo vítězí | foto: McLaren

"Byla kola, kdy se [Verstappen] dotáhl o něco blíže, nikdy jsem se ale nemusel pořádně bránit. Byl za mnou, ale věděl jsem, že pokud se nedopustím chyby, tak to bude pro něj těžké předjet," popisuje Ricciardo průběh závodu.

"Myslím, že jsem byl byl trochu zranitelný ke konci toho stintu, kdy mi odcházely pneumatiky.Ale věřím, že to trápilo také všechny ostatní. Pomyslel jsem si tedy, že v tu chvíli budeme zranitelní. Zajel jsem do boxů a myslím, že tam zamířili taky všichni, takže jsme se v ten moment trápili všichni," pokračuje pilot McLarenu.

"A pak, když jsme se vrátili do vedení, tak jsem si řekl: 'Dobrá, dnes to máme! Pokud se nestane něco nešťastného, tak tento závod fakt můžeme vyhrát. To si začnete věřit a pomyslíte si: 'Někdo by mě o to dnes musel obrat, protože jinak to vyhrajeme!'" vypráví s úsměvem Ricciardo.

Okruh McLarenu perfektně sedl | foto: McLaren

Díky čemu byl najednou tak rychlý? "Myslím, že okruh McLarenu fakt sedí. Bylo tomu tak i minulý rok. Neřídil jsem ho loni, ale samozřejmě jsem zažil výsledek, který tým dosáhl. Už jen díky tomu jsme tedy věděli, že do tohoto víkendu můžeme vstoupit sebevědomě."

"U mě šlo zřejmě o dvě věci, zkrátka ten okruh miluji. Vždy jsem tuto trať měl rád, vždy jsme si tady užil zábavu, takže mi vyloženě sedí. A pak se to spojí s lepším pocitem z auta v posledních dnech, s jeho lepším vnímáním a pocitem sebevědomí. Navíc v pátek jsme byli tak blízko... myslím, že jsem to ve zbytku víkendu využil ke své výhodě," shrnuje Ricciardo.

Oslavy na pódiu | foto: McLaren

Norris v jednu chvíli vyzýval McLaren, aby dal jeho týmovému kolegovi pokyn ke zrychlení, protože jej začali ohrožovat Sergio Pérez a Valtteri Bottas, zatímco se snažil zůstat mimo dosah jejich DRS. Tým mu dal pokyn, aby zachovali pořadí a Lando si uvědomil, jak důležitý je daný výsledek.

"Rád bych vyhrál, ale jsem moc rád za to, že jsme dojeli na prvním a druhém místě. Radost z vítězství je svým způsobem přednější než mé vlastní pocity. Jsem tady mnoho let a doufám, že s McLarenem a celým týmem ještě budu mít v budoucnu možnost zabojovat o vítězství. Ale v tu chvíli jsem rád setrvával na pozici, na které jsem jezdil," dodává Norris.