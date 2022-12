Pro McLaren i Norrise je Seidlův odchod špatná zpráva, hodnotí Brundle

Zkušený manažer měl přitom být jedním z klíčových prvků McLarenu na cestě vzhůru. A dá se říct, že právě tak tomu také bylo. Stáj z Wokingu předváděla pod Seidlovým vedením konstantní progres a i když letošek nebyl z jejího pohledu ideální, všichni věřili, že McLaren bude brzy sklízet ovoce své práce. Jenže Seidlův odchod zamíchal kartami. Ne snad, že by bylo v McLarenu najednou všechno špatně, rozhodně však nejde o dobrý signál. Stejný názor má rovněž Martin Brundle.

„Odchod Seidla je pro McLaren směrem do budoucna špatnou zprávou. Nemusí sice panikařit, protože strukturu mají pořád nastavenou velmi dobře, není ale pochyb o tom, že je tohle oslabí," hlásí bývalý britský závodník a nynější televizní komentátor.

Lando Norris před závodem v Ázerbájdžánu | foto: McLaren

Zároveň dodává, že Seidlovo, sbohem může mít negativní vliv na oba piloty, tedy Landa Norrise i Oscara Piastriho. Oba totiž byli na osobu uznávaného manažera nemálo vázáni. Věřili, že právě Seidl je zárukou zářné budoucnosti.

„Lando má s McLarenem dlouhodobou smlouvu, takže věci se pro něj nevyvíjí ideálně. Byl to právě Seidl, kdo ho přesvědčil, že má u týmu zůstat, měli k sobě blízko. Dokážu si představit, že Lando teď bude přemýšlet o tom, co měli v Audi za větší lákadlo, že jim Seidl dal přednost. Ideální to není ani pro Piastriho, protože veškeré rozhovory s ním vedl právě Seidl," dodává Martin Brundle.