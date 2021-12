Vůz i motor Ferrari pro rok 2021 obsahují "spoustu inovací," pochvaluje si Binotto. Kdy je představí?

Scuderia se po mizerném ročníku 2020 letos zotavila, když mezi konstruktéry dosáhla na třetí příčku za Mercedesem a Red Bullem. Ve Formuli 1 začnou od příští sezóny platit nová pravidla, týmy proto stavějí zcela nové monoposty. To nabízí příležitost polepšit si v pořadí a vítězně se prosadit na čele.

Ferrari se snaží se svým novým vozem podle Binotta posunout své hranice: "Když se podíváte na auto a pohonnou jednotku pro rok 2022, tak věřte mi, obsahují spoustu inovací. Myslím, že způsob, jakým celý tým inženýrů přistoupil k nové konstrukci, novému projektu a pravidlům pro roku 2022 nenavazující na ta předchozí, je rozhodně otevřenější než dříve."

"dokážu to hodnotit pohledem na samotné auto, na to, jaké dělá pokroky a rozhodně podle množství inovací, které jsme do něj vložili," zdůrazňuje šéf italského týmu, který chce od příštího roku opět útočit na vítězství v závodech a pravidelně porážet Mercedes či Red Bull.

Mattia Binotto si pochvaluje inovace svého týmu - budou na soupeře stačit? | foto: Scuderia Ferrari

Čeho se slibované inovace dotýkají? "Pohonná jednotka se hodně liší od té současné, s výjimkou hybridní části - tu jsme nasadili v roce 2021 s ohledem na tok, jaká budou pravidla pro rok 2022. Dojde k určitým změnám kvůli pravidlům, protože FIA vyžaduje více senzorů ve všech systémech pro lepší dohled. Ale systém je celkově velmi podobný tomu, který máme a se kterým jsme závodili ke konci sezóny," odpovídá Binotto.

"Ale musím říci, že zbytek, obzvlášť motor s vnitřním spalováním, je hodně odlišný. Máme nové palivo, které z 10 % tvoří etanol, což poněkud hodně mění spalování. Ztrácíme víceméně 20 koní, což vypovídá o tom, že se spalování změnilo. Ve vývoji pohonné jednotky se tedy objevily příležitosti a my jsme ji hodně změnili," odhaluje švýcarský šéf stáje z Maranella.

A co samotné šasi, jehož váha naroste na 795 kg? "Myslím, že jsme k vývoji přistoupili opravdu s otevřenou myslí. A když se dívám na koncept vozu, na to, co bylo možné a co ne, tak nejde jen o vnější křivky, ale také o to, co jste mohli provést pod kapotou, pokud jde o uspořádání, návrh zavěšení či celé architektury včetně pohonné jednotky a její architektury.

Ferrari sezónu zakončilo úspěšně - vybojovalo 3. příčku mezi konstruktéry | foto: Scuderia Ferrari

"Myslím, že tým dospěl k významným inovacím a celková konstrukce, kterou nyní finalizujeme, se hodně liší od projektu pro rok 2021," poznamenává Binotto na tradičním vánočním večírku.

"Auto představíme uprostřed února. Ještě jsme nerozhodli o konkrétním datu - dojde k tomu někdy mezi 16. a 18. únorem. Uzavřeme to v příštích týdnech," slibuje. Vývoj podle něj probíhá podle plánu, jméno nový monopost ještě nemá.

"Víme, že nemáme žádné reference od ostatních a soupeřů. To je to nejtěžší - nemáme žádné vedení, pokud jde o to, co se děje u ostatních. Důležité pro mě je ale to, že dosahujeme svých cílů a postupujeme podle plánu. Víme, že změna v pravidlech je velkou příležitostí, a to platí i pro nás," dodává šéf Ferrari, jenž potvrdil také nového rezervního jezdce, který pochází z jejich akademie: Micka Schumachera.