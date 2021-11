Ferrari je ze svého výkonu zklamáno, byť McLaren jasně předčilo. Nepříjemně překvapil jiný soupeř

Charles Leclerc dojel na pátém a Carlos Sainz na šestém místě, díky tomu nasbírali o 17 bodů více než soupeř z Wokingu, jehož v šampionátu konstruktérů přeskočili. Přesto Binotto prohlásil, že "doufali v lepší víkend, pokud jde o výkonnost."

Je to dáno nárůstem ztráty Ferrari na Red Bull a McLaren, k čemuž se navíc přidalo překvapení v podobě AlphyTaury - ta zásluhou Pierra Gaslyho, jenž skončil těsně pod pódiem, skončila před stájí z Maranella.

"Když se podíváte na poslední závody, tak jsme se rychlostí více blížili špičkovým týmům - dělalo to kolem půl sekundy, zatímco v Mexiku už šlo o zhruba devět desetin sekundy. Trochu jsme zaostávali," popisuje šéf Ferrari po Velké ceně Mexika.

"V Mexiku, kde pohonné jednotky hrají menší roli, jde o okruh méně citlivý na výkon, jsem upřímně doufal, že budeme mít lepší celkovou relativní výkonnost, k čemuž nedošlo. Trochu jsme se s výkonnosti trápili v kvalifikaci i v ve srovnání s nejlepšími vozy v závodě," pokračuje.

Pierre Gasly šéfa Ferrari svým velmi dobrým výkonem nepříjemně překvapil | foto: Red Bull Content Pool

"A skutečnost, že Gasly dojel před námi, je dalším známkou. Rozhodně si vedl velmi dobře, takže mu a AlphěTauri patří všechna čest. Ale doufal jsem, že skončíme aspoň před AlphouTauri a blíže k těm nejlepším," rozebírá Binotto své zklamání.

Je sice pravda, že díky nadmořské výšce se Ferrari na rovinkách vyrovnalo Mercedesu, jejich deficit tak ale vycházel spíše z nedostatečné výkonnosti v zatáčkách.

"Od Monaka se spousta věci změnila. Zejména ty špičkové týmy hodně vylepšily svá auta a vidíte, jak teď mají Mercedes a Red Bull na mnoha okruzích větší náskok než na počátku sezóny. Bylo to těžší zapojit se do soubojů, než jsme očekávali," uznává Binotto.

"Největším překvapením je zřejmě AlphaTauri - to, že byli po celý víkend tak rychlí jako my, nebo možná ještě o desetinku rychlejší. Ale pokud jde o naši výkonnost ve srovnání s lídry, ti měli víceméně stejný náskok jako v několika posledních závodech, a tato trať zkrátka ukázala, kde ztrácíme... Doufal jsem, že v Mexiku budeme rychlejší, ale nebylo to tak," shrnuje šéf Ferrari.