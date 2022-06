"Komisaři jsou snadno ovlivnitelní," stěžuje si Magnussen poté, co mu ukázali černooranžovou vlajku

Dánský pilot startoval do závodu z pátého místa po velmi dobré kvalifikaci, když Mick Schumacher stál vedle něj na páté pozici. Naděje na výborný výsledek však velmi brzy vzali za své, když ve čtvrté zatáčce došlo k lehkému kontaktu s Lewisem Hamiltonem, při níž si Kevin lehce poškodil bočnici předního křídla. Tým jej o tom informoval s tím, že to má "velmi malý dopad" na výkonnost, není tedy třeba zajíždět do boxů.

Přehánění Ocona a snadná ovlivnitelnost komisařů

Magnussenovo křídlo však zaujalo za ním jedoucího Estebana Ocona, který to hned hlásil své stáji: "Vidím, jak mu visí. Upadne mu. Pokud ho ztratí, tak mě trefí do tváře." Pilot Alpine dobře ví, že FIA monitoruje radiokomunikaci, která se dostala také do vysílání během závodu. A jednoduše loboval za to, aby komisaři jeho soupeři ukázali černo-oranžovou vlajku a on měl o práci méně.

K tomu opravdu o chvíli později došlo a Magnussen musel na konci sedmého kola zamířit do boxů k "zbytečné" výměně předního křídla. Když se dozvěděl, jak se Ocon snažil ovlivnit ředitelství závodu, byl pěkně naštvaný.

The tiniest bit of contact was enough to put K-Mag out of contention on Sunday 💥



A huge shame after his P5 in qualifying#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/wFv7yTbjDc — Formula 1 (@F1) June 20, 2022

"Právě jsem teď mluvil s Oconem a dělal si legraci z legraci z toho, jak řekl FIA, že to je fakt špatné. Když víte, jak ji takto ovlivnit, tak to uděláte, ne? On to tak zkrátka udělal," popisuje jezdec Haasu, jenž potom projel cílem na 17. místě s více než minutovou ztrátou na vítěze.

"Musíte nás ale nechat jezdit s takovým kráme. Nic to není. Došlo jen k drobnému kontaktu, nešlo o nic vážného. Poškrábal jsem si trochu přední křídlo, a pak mi sdělili, abych zajel do boxů," vrací se Magnussen k událostem z úvodu Velké ceny Kanady.

A další stížnost na nekonzistentní rozhodování

Vadí mu nejen to, jak se komisaři nechají snadno ovlivnit, ale i jejich nekonzistentní rozhodování: "Auto bylo v pořádku. Přední křídlo bylo bezpečné. nebylo zlomené. Vzpomeňte si na loňskou Džiddu. Lewis Hamilton vyhrál závod s polovičním křídlem, což je podle mě v pořádku. Nechte nás závodit, když to jde!"

Kevin Magnussen s lehce poškozeným křídlem po úvodním kontaktu s Hamiltonem | zdroj: Formula1.com

"Přijde mi to najednou hodně odlišné. V Monaku nás nenechají startovat, protože začíná pršet. A pak mě tady odvolají do boxů, protože mám škrábanec na křídle," zlobí se zkušený Magnussen, jenž letos nasbíral stejný počet mistrovských bodů jako Daniel Ricciardo z McLarenu.

Z Montrealu nakonec po nepovedené závodní strategii s jedinou zastávkou, kterou ovlivnilo sporné rozhodnutí komisařů, odjel s prázdnou i jeho týmový kolega Schumacher kvůli závadě na pohonné jednotce Ferrari. Mladý Němec po výborných výkonech o víkend tak na své první body stále čeká.