Odsunulo Ferrari Schumachera na vedlejší kolej? Přednost má dostat Sainz

„Blížíme se k finálnímu podpisu smlouvy. Vypadá to dobře. Je to pro mou kariéru velmi důležitý kontrakt. Stejně tak jako pro Ferrari, takže si dáváme záležet na detailech," pověděl Sainz španělským médiím

Má se za to, že Carlos podepíše smlouvu v trvání dvou let. Coby člen Scuderie by tak závodil minimálně do konce ročníku 2024. Stejně jako Leclerc. Nutno dodat, že šéf týmu Mattia Binotto je s jezdeckou sestavou svého týmu spokojený. Švýcarský inženýr se nechal několikrát slyšet, že Ferrari má momentálně nejlepší tandem pilotů na startovním roštu. I z tohoto pohledu by sázka na Sainze dávala smysl.

Dalším důležitým aspektem je kontinuita. I na tu chtějí v Maranellu spoléhat. Pokud však k podpisu avizovaného kontraktu opravdu dojde, radost z něj zřejmě nebude mít Mick Schumacher. Znamenalo by to totiž, že se syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera do Maranella minimálně v následujících dvou letech nepodívá.

Carlos Sainz v závodě v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

Tedy nejspíš... Na závěr zmiňme, že Sainz získal v úvodních dvou závodech letošní sezony dvě pódiová umístění. V Bahrajnu skončil druhý a v Saúdské Arábii třetí. Přesto však se svými letošními výkony zatím moc spokojený není.

„Není to stoprocentní. Nicméně v Saúdské Arábii udělala moje strana garáže určitý pokrok. V autě se cítím lépe. Bylo to lepší než v Bahrajnu. Pořád mi ale chybí několik desetin. Jsem si každopádně jistý, že nakonec se mi je podaří nalézt. Teď je důležité pravidelně sbírat body a pódia. Poté se připojím ke klukům na čele a budeme společně bojovat o vítězství."