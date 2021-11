Ferrari s nasazením nového motoru riskovalo. Proč chce Binotto pár posledních závodů vynechat?

Italská stáj vstoupila do sezóny s pohonnou jednotkou, která nebyla celá úplně nová. Na nasazení jejího nového hybridního systému čekalo až na její poslední fázi. V Rusku se ho dočkal Charles Leclerc, Carlos Sainz následoval minulý víkend v Turecku - oba za to byli potrestáni odsunem na konec startovního roštu.

Scuderia letos bojuje s McLarenem o třetí příčku v šampionátu konstruktérů, po poslední velké ceně na něj ztrácí jen 7,5 bodů. Každý kilowatt výkonu navíc je tedy v těsné bitvě znát. Podle Binotta, je však hlavním důvodem nasazení nových komponent získání zkušeností před přelomovou sezónou 2022, byť se to neobešlo bez určitého rizika.

"Když jsme ho nasadili v Soči, naším prvním cílem bylo pokusit se rozšířit naše zkušenosti s výhledem na roku 2022. Proto jsme ho nasadili co nejdříve. Spěchali jsme s tím a také určitým způsobem riskovali, rizika jsme ale pečlivě posuzovali," říká šéf Ferrari.

Stav použitých součástí pohonných jednotek před Velkou cenou Spojených států 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Samozřejmě je pro nás prvořadé najet kilometry na dráze a získat vlastní zkušenosti před rokem 2022, kdy budou pohonné jednotky zmrazeny. To pro nás bylo klíčové a celým důvodem," popisuje Binotto, jemuž se ale vyšší výkon pochopitelně hodí také v souboji s McLarenem.

Kolik s novým hybridním systémem získali, to nicméně odmítá prozradit: "Poskytuje nám drobnou výhodu, ale nechci ji kvantifikovat v čase na kolo, protože to záleží na okruhu. Nejde čistě jen o výkon spalovacího motoru, jde o rekuperaci energie, je to tedy trochu komplexnější. Rozhodně nám to ale výhodu poskytuje."

"Když se podíváte i na kvalifikaci Charlese, zajel čtvrtý nejrychlejší čas. Za ním to bylo velmi těsné. Jsem si jistý tím, že nebýt té specifikace, tak bychom o pár pozic přišli," odhaluje Binotto po úspěšném závodu v Turecku, kde chyběl.

Charles Leclerc vybojoval v kvalifikaci čtvrté místo, to udržel také v následující Velké ceně Turecka za deště | foto: Scuderia Ferrari

A be zbytku sezóny vynechá ještě další velké ceny, protože chce osobně dohlížet na práci na zcela novém monopostu v kritické fázi jeho vývoje. Na místě jej v těch případech bude zastupovat sportovní ředitel Laurent Mekies.

"Kalendář se samozřejmě od začátku hodně změnil, proto jsem také měnil plány, ale Turecko v nich bylo od počátku. Vynechám ještě dva další závody před koncem sezóny - momentálně to plánuji udělat v Mexiku a v Brazílii. Ale ještě uvidíme," oznamuje 51letý Švýcar.

"Důvodem je dlouhé cestování, jak si dokážete představit u zámořského Mexika a Brazílie, zatímco zde v Maranellu je co dělat, máme opravdu spoustu práce. Je třeba řídit celý tým - šasi i pohonnou jednotku a celou organizaci. A pokud jde o vývoj pro rok 2022, jsme rozhodně v kritické fázi, kdy se čas pro všechno neustále krátí," dodává Binotto.