"Souboje s Maxem letos nejsou tak agresivní," říká Leclerc. Ferrari stáhlo náskok Red Bullu, co bude s motorem?

Holandský pilot vede šampionát s náskokem 38 bodů, v této sezóně přitom svedl již několik těsných duelů se svým nejbližším pronásledovatelem z Ferrari. Naposledy během Velké ceny Rakouska jej Leclerc předjel hned třikrát, ani jednou přitom nedošlo ke kontaktu jako minulý rok.

"Souboje s Maxem miluji. Známe se velmi dlouho, vždy jde o závodění na hraně. Mohli byste namítnout, že letos jsou mezi námi o něco méně agresivní než obvykle. Za ta léta jsme ale vyspěli, známe navzájem své slabiny - známe se tedy velmi dobře, a to je vzrušující. Mezi námi je ale spousta respektu," popisuje Leclerc, jenž se po osmi závodech konečně dočkal dalšího vítězství.

Ferrari nabírá na síle

Od dubna, kdy triumfoval v Austrálii, se toho podle něj hodně změnilo: "Nasadili jsme nový balík v Barceloně, další pak přišel v Silverstone. A vždy fungovaly. Myslím, že výkonnost máme od Austrálie skvělou," pokračuje pilot Ferrari.

Charles Leclerc na pódiu po vítězství v Rakousku | foto: Red Bull Content Pool

"Ale kromě Miami, kde jsme možná byli ve srovnání s Red Bullem trochu pozadu, jsme v posledních pěti závodech byli velmi silní, jen jsme nedokázali poskládat vše dohromady. Takže jo, je to skvělé, že jsme se teď konečně z mé strany dočkali normálního závodu," pochvaluje si 24letý Monačan.

"Myslím, že Barcelona byla jedním z těch závodů, kde jsme byli velmi silní. Velmi silní jsme byli i v Monaku, ale od té doby to je poprvé, co jsme vlastně byli znatelně rychlejší. Není to překvapením, protože pracujeme velmi tvrdě," popisuje Leclerc úsilí Scuderie při práci na vývoji letošního vozu F1-75.

Nové zadní křídlo pomohlo eliminovat klíčovou výhodu Red Bullu

Jedna z věcí, která jim hodně pomohla, bylo nasazení nového zadního křídla s efektivnějším systémem pro snížení odporu (DRS) pro nižší přítlak v Kanadě. Do té doby sice Ferrari bylo silné v zatáčkách, ale v maximální rychlosti na rovinkách na Red Bull hodně ztrácelo. V závodech jej kvůli tomu často nemohlo předjet.

Pohonná jednotka a nové zadní křídlo vozu Ferrari F1-75 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Proti Red Bull jsme byli v oblasti maximálních rychlostí v nevýhodě, o tom není pochyb - obzvlášť v DRS zónách. Hodně jsme na tom pracovali. Proto přišlo nové zadní křídlo, které jsme představili u Charlese v Kanadě a které od Británie máme na obou vozech. S ním jsme jednoduše stáhli náskok v oblasti rychlosti. Stále mají drobnou výhodu, ale už je velmi malá nebo zanedbatelná," říká šéf týmu Mattia Binotto.

Křídlo je efektivní, s jeho nasazením tedy nedošlo k obětování přítlaku: "Je určeno pro průměrnou úroveň přítlaku, podobnou tomu, co jsme použili například v Miami nebo v Austrálii, na těchto tratích. Udržujeme si tedy úroveň přítlaku a budeme pracovat na efektivitě, abychom měl efektivnější zadní křídlo," prozrazuje Claudio Albertini, šéf závodních činností.

Ferrari společně s novým zadním křídlem sáhlo také po změně světlé výšky - ke kompromisu, který jim pomohl omezit poskakování a zlepšit výkonnost vozu zejména díky lepšímu managementu pneumatik.

Výsledkem je lepší distribuce tlaku pod podlahou, což se podepisuje také na dobré trakci při výjezdu ze zatáček. Společně s vysokým výkonem motoru jde o silné zbraně, které jim v Rakousku zajistily převahu nad Red Bullem.

Spolehlivost pohonné jednotky vzbuzuje obavy

Musí však zlepšit spolehlivost, pohonné jednotky italské stáji často odcházejí, naposledy na to doplatil Carlos Sainz, jenž v příští závodě bude muset zřejmě nasadit novou i za cenu penalizace. Tentokrát byl na vině motor s vnitřním spalováním (ICE), podobně jako u Leclerca, když vedl GP Ázerbájdžánu.

"Myslím, že zatím máme teprve dvě selhání motoru. Samozřejmě selhání pohonných jednotek bylo více, ale pokud jde o motor s vnitřním spalováním, pak byla dvě. Velmi pravděpodobně se stalo totéž, co Charlesovi v Baku," kroutí hlavou Binotto.

"Určitě to vzbuzuje obavy. Ale lidé v Maranellu pracují velmi tvrdě na nápravě. Zatím to nebylo vyřešeno a samozřejmě zkoumáme, co se stalo Carlosovi, ale zatím jsme to nevyřešili. Máme však nové komponenty a vím, jak usilovně pracují, jak jsou dobří. Můžu se na ně spolehnout, že to brzy vyřeší, snad co nejdříve," dodává šéf Ferrari.