Red Bull prodloužil smlouvu s jedním ze strůjců svého úspěchu. Na jak dlouho?

Horner stojí v čele týmu od roku 2005. Tedy od doby, kdy Red Bull vstoupil do královny motorsportu. Je proto nejdéle sloužícím šéfem stáje v současném startovním poli. Pod jeho vedením získal Red Bull jezdecký i konstruktérský titul v období mezi lety 2010 - 2013. Nejčerstvější úspěch máme všichni ještě v živé paměti. A sice triumf Maxe Verstappena v letošním šampionátu jezdců. Horner bude stát v čele týmu minimálně do roku 2026. Obě strany si vzájemnou spolupráci pochvalují.

„V následujících letech chceme mít k dispozici silný a stabilní tým. Přijdou změny v oblasti šasi i motoru, proto je našim cílem, aby byl Red Bull i nadále postavený na silných základech. Christian je charismatický šéf, stáj pod jeho vedením funguje. Máme to rozdělené tak, že on je lidem na očích a já kooperuji spíše v pozadí," říká odborný poradce Helmut Marko.

Další klíčivý aspekt pro Red Bull je, aby prodloužil kontrakt se svou jezdeckou hvězdou - Maxem Verstappenem. Ten současný Verstappenovi vyprší na konci sezony 2023. Holanďan se nedávno nechal slyšet, že by v týmu rád zůstal minimálně dalších deset let. V kuloárech se proto začalo okamžitě spekulovat, že Red Bull pro něj právě takovou smlouvu chystá. Helmut Marko však tuto informaci nepotvrdil. „Momentálně o tom diskutujeme. Zatím to nebudu nijak blíže komentovat," řekl Marko.