Není pilot jako pilot, zvláště platící. Williams a Nicholas Latifi...

Dá se očekávat, že piloti, kteří si místo v mistrovství světa vyslouží tím, že do týmu přinesou peníze, budou kritizováni. A to, i když by se jim ve sportu, kde povětšinou vyhrávají nejbohatší týmy, dařilo nadmíru dobře. Kupříkladu Lance Stroll skončil jedenáctý s pětasedmdesáti body, což není nijak špatné, avšak i on je kritizovaný, protože za Racing Point jezdí hlavně díky penězům svého otce. Formule 1 je neskutečně drahým sportem, a tak se není čemu divit, že asi polovina týmů, které v F1 startují, potřebují extra příjem k tomu, aby se udržely ve startovní listině. Rozpočet Williasu je zhruba 102 milionů liber, na opačném konci spektra se nachází Mercedes s ročním rozpočtem zhruba 374 milionů liber.

Nový testovací pilot Renaultu: Nicholas Latifi | foto: Renault Sport F1

A kde vzal Nicholas Latifi potřebné prostředky k tomu, aby mohl usednout do monopostu Formule 1? Nepřekvapí, že také skrze svého otce Michaela Latifiho, majitele Sofina Foods, což je společnost, která produkuje maso. Nicholas Latifi je navíc sponzorovaný i kanadskou královskou bankou (The Royal Bank of Canada). Banka ho sponzoruje zřejmě díky dobrým vztahům, které s nimi jeho otec má. Michael Latifi navíc před nedávnem koupil deset procent McLarenu, tak je možné spekulovat, zda v budoucnu Nicholas neusedne za volantem lepšího monopostu, kde by alespoň bodoval. Na otce Lance Strolla však nemá, neboť ten vlastní celý tým Racing Point, ve kterém jeho syn závodí. Lance Strolla tak nespojuje s Nicholasem Latifim pouze jejich národnost a láska k motorsportu, ale též bohatí otci, díky kterým ve Formuli 1 závodí.

Lance Stroll v kvalifikaci v Německu | foto: Racing Point F1 Team

A kolik peněz Nicholas Latifi do Williamsu přináší? Je to zhruba třicet milionů liber ročně. Jeho předchůdce Robert Kubica do Williamsu přinesl zhruba čtrnáct milionů liber za rok. Je smutné vidět tým s takovou historií, „prodávat“ své sedačky.

Na druhou stranu Nicholas Latifi, kanadsko-íranského původu, zřejmě není netalentovaným pilotem. V minulosti působil jako testovací jezdec u týmu Renault (2016–17), Force India / Racing Point (2018) a v roce 2019 u týmu Williams kde pro sezonu 2020 pak v pozici jezdce nahradil populárního Poláka Roberta Kubicu. Předloni skončil druhý ve Formuli 2, což svědčí o jeho schopnostech. F2 je přece jen vstupním předpokojem Formule 1. Stačí se podívat na minulost George Russella, Landa Norrise a Alexe Albona.

Latifi v sezóně 2017 zaznamenal hned devět pódiových dojezdů a z toho jeden byl dokonce vítězný. Hned ve své úvodní sezóně ve Formuli 2 tak skončil celkově pátý, na druhou stranu jeho týmový kolega skončil před ním. V další sezóně se mu tolik nedařilo, zaznamenal pouze tři pódiové dojezdy, přičemž jeden z nich byl vítězný a stačilo to na celkové deváté místo. Jeho týmový kolega, zmiňovaný Alexander Albon, který jezdil loni v Red Bullu, skončil celkově třetí. V roce 2019 si pak Latifi připsal osm pódiových dojezdů, ze kterých byla polovina na prvním místě, díky čemuž skončil, jak zmíněno výše, celkově druhý.

Ve Formuli 2 tak Latifi měl relativně dobrá umístění, což však bylo dáno i tím, že jezdil v dobrém týmu. V roce 2014 Latifi skončil v evropské Formuli 3 celkově desátý, v britském Porsche Carrera Cupu třiadvacátý, a v GP2 sérii dvaatřicátý. V roce 2015 byl ve Formuli Renaul celkově jedenáctý, v britském Porsche Carrera Cupu jedenáctý, a v GP 2 sérii sedmadvacátý. V roce 2016 závodil pouze v GP 2 a skončil celkově šestnáctý.

Jakmile Latifi nastoupil do Williamsu, tak se stáj nechala slyšet, že jí pomohl s cennou zpětnou vazbou, avšak něco takového by zřejmě uvedla o komkoli, kdo by ji každoročně poskytl téměř třetinu celkového rozpočtu.

Jezdci, kteří nejsou dostatečně kvalitní, avšak získali sedačku díky sponzorství, v motorsportu byli, jsou a budou. Otázkou ale je, zda je zmíněná skutečnost pro F1, jako špičku motorsportu, dobrou reklamou a zda i zavedením rozpočtových stropů nemá vedení sportu za cíl tyto případy redukovat. Je totiž smutné si uvědomit, že při této praxi talentovanější jezdci své schopnosti díky chybějícím financím ani nemohou uplatnit a předvést. Platící piloti se ale zřejmě budou i nadále v F1 objevovat, protože týmy bojující o přežití, jež na uměle nastavené rozpočtové stropy svými zdroji nedosáhnou, budou na startovních listinách i nadále...