Alonso: Teď je ten správný čas na návrat, cítím se mladý

Formule 1 píše řadu příběhů a jeden takový spatří světlo světa i v příští sezoně. Po dvou letech se totiž vrací do královny motorsportu dvojnásobný šampion Fernando Alonso, který bude závodit za Alpine. Říká se, že výrazné osobnosti můžete buď milovat, nebo nenávidět. Nic mezi tím a rodák z Ovieda je toho jasným důkazem.

Bez ohledu na to, do jaké z výše zmíněných skupin se řadíte, je jasné, že Španělův comeback zvedne úroveň startovního pole. Devětatřicetiletý bard má totiž stále co nabídnout. Z F1 odcházel znechucený a otrávený, nicméně dvouletá pauza v něm opět zažehla vášeň k nejrychlejším monopostům světa. Přesně tohle alespoň Fernando tvrdí.

Fernando Alonso během testování v Abú Zabí | foto: Pirelli

„V roce 2018 jsem byl myšlenkami jinde, přemýšlel jsem o trojkoruně, Le Mans, WEC a dalších závodech. Prostě F1 mě tehdy nelákala, nenaplňovala mě. Řekl jsem si: Podívej se, bude lepší to zabalit a vyzkoušet něco nového. Uvidíš, jestli se s novými pravidly vrátíš," popisuje Španěl.

A nyní se skutečně vrací. Po nových výzvách, které Alonso absolvoval, si uvědomil, že je ten správný čas na to, aby se znovu stal pilotem F1.

„Uvědomil jsem si, že teď je správný okamžik pro návrat, byť se nové regule o rok posunuly. Cítím se velmi dobře, cítím se mladý, chci prohnat ostatní!" Podaří se mu to?