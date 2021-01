"Kdyby nebyl mým synem, jeho místo v F1 by nikdo nepozchybňoval," hájí Lance Strolla otec

Lance Stroll vstoupil do Formule 1 před sezonou 2017. U Williamsu jezdil po boku Felipeho Massy a nutno říct, že neoslnil. Získal sice pódium v Baku, ale jinak to z jeho strany bylo spíše trápení, které podtrhovala řada více čí méně zbytečných havárií. Není se tak čemu divit, když Stroll začal získávat nálepku platícího pilota, kterou má dodnes.

Mnozí rodákovi z Montrealu zazlívají, že pokud by nebyl jeho otcem magnát Lawrence Stroll, tak už by ve Formuli 1 dávno nezávodil. Podle těchto zlých jazyků jsou to právě peníze, které mladého Strolla drží nad vodou. Tyto argumenty ještě zesílily poté, co se Aston Martin zbavil Sergia Péreze, který se tak ocitl na pomyslném úřadu práce. Třebaže to byl právě Pérez, kdo loni vyhrál pro tehdejší Racing Point GP Sachíru, naproti tomu ne tak úspěšný Stroll v týmu zůstal.

Lance Stroll se svou trofejí za třetí místo po závodě na Monze | foto: Racing Point F1 Team

S takovou kritikou ale nesouhlasí otec Lance Strolla. Lawrence Stroll je přesvědčen, že pokud by jeho syn za sebou neměl takové sponzory neměl, dnes už by o jeho talentu nikdo nepochyboval. Jinými slovy jde prý o předsudky a snad i závist.

„Lance vyhrál kvalifikaci v Turecku, která byla na mokru. Všichni víme, že na mokru je to o umu pilota. V čele závodu byl třicet kol, získal dvě pódia, přičemž pokud by v Monze nedošlo k restartu, závod by zřejmě vyhrál," popisuje Stroll senior.

„Pořád je velmi mladý, pořád se učí. Na pilota v jeho věku toho dokázal už hodně. Kdyby nebyl můj syn, nikdo by jeho talent nezpochybňoval. Lance už dokázal, že si svoje místo ve Formuli 1 zaslouží."