Villeneuve ostře kritizuje jezdeckou akademii Ferrari. Co mu vadí a koho naopak chválí?

Jezdecká akademie Ferrari patří momentálně k těm nejlepším, mnozí si dokonce myslí, že rudí mají ve svých řadách nejvíce pilotů, kteří by se mohli v dohledné budoucnosti stát hvězdami Formule 1. Jména jako Robert Shwartzman, Callum Ilott nebo Mick Schumacher k tomu potenciál rozhodně mají. Vždyť právě tito tři byli v minulém ročníku Formule 2 nejvíc vidět, sekundovat jim dokázali snad jen Yuki Tsunoda s Nikitou Mazepinem.

Mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve si ale myslí, že jezdecká akademie Ferrari není zdaleka tak dobrá, jak se o ní traduje. Kanaďan je znám tím, že pro ostrá slova nechodí daleko a tentokrát to opět potvrdil. Podle něj jsou členy jezdecké akademie Ferrari zejména platící piloti, tedy ti, kteří do Maranella přinesou odpovídající finance.

„Řeknu vám to takhle, jediný Leclerc neměl dostatečné peníze, když vstupoval do jejich akademie. Všichni ostatní měli peněz dostatek. Je sice fakt, že na trati jste vždycky sami, ale ti kluci by byli i bez Ferrari tam, kde jsou dnes," má jasno Villeneuve.

Mick Schumacher během testů s Ferrari v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

Je však jedno jméno, které Villeneuve chválí. Mick Schumacher udělal podle bývalého pilota Williamsu nebo BAR díky členství v akademii velké pokroky, zejména pak v psychické vyzrálosti. To je z pohledu Kanaďana velký rozdíl oproti dalším členům FDA.

„Za poslední roky byl Mick pod velkým tlakem. Známé jméno vám sice částečně pomůže, ale zároveň vás dostane pod enormní tlak, on si s ním dokázal poradit a zlepšit se. To je rozdíl v porovnání s dalšími mladíky Ferrari. Když od vás lidé čekají výsledky hned, nikdy to není jednoduché."