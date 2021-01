Mercedes se přiznal, jak oklamal celou Formuli 1: Skrývali jsme reálný výkon!

Nejdříve se mluvilo o tom, že Mercedes dominuje díky pohonné jednotce a v zásadě každý byl o tom přesvědčen. Později však ostatní výrobci své motory rovněž vylepšili, ale Mercedes byl nadále vpředu. Dnes již víme, že výhoda této stáje byla ve vícero oblastech a rodit se začala mnohem dříve, než v roce 2014. Vedení stáje Mercedes vyložilo karty na stůl a přiznalo v britské televizi, jak zaskočilo konkurenty!

Lewis Hamilton v cíli závodu v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

MERCEDES BYL SILNÝ JIŽ OD ROKU 2013

První velmi zásadní krok přišel už mezi roky 2012 a 2013. Mercedes měl odrazu vynikající auto, se kterým zdolal i Ferrari, ale nestačil na Sebastiana Vettela z Red Bullu, jehož foukané difuzory mu byly doslova šité na míru. Už tu měli "stříbrní" vynikající šasi a Ferrari zdolali o šest bodů.

„To bylo naše první auto, při kterém jsme udělali všechno správně,“ řekl v televizním vysílání hlavní designér Mercedesu John Owen a dodal: „Měli jsme správně nastavené struktury, správné lidi na správných místech i jednotnou filozofii týkající se toho, jak přistoupíme k autu, k jeho výzvám a komplexnosti."

Ten skok je jednoznačně vidět na dvou číslech - v roce 2012 Mercedes nasbíral 142 bodů, o rok později však už 360! Až do sezóny 2011 pracoval se stejným rozpočtem jako Williams, ale měl dražší piloty - značka v té době dokonce uvažovala o odchodu ze sportu, ale najednou změnila rétoriku a pustila se do toho „all in“. První ovoce přišlo možná rychleji, než v samotném Mercedesu čekali.

CO HLEDAT ZA POSÍLENÍM MERCEDESU?

John Owen prozradil, že v roce 2012 ještě jednotlivé elementy jako motor, pneumatiky, aerodynamika, jezdci či strategie, nebyly v optimálním souladu. No a na to, aby bylo možné dosáhnout úspěchy, musí fungovat optimálně všechny oblasti. I proto v Mercedesu vznikla „výkonnostní skupina“ složená z klíčových osob.

Rosberg, Nico | foto: Daimler AG

„V tom okamžiku to začalo být stále lepší, lepší a lepší,“ konstatoval John Owen a prozradil dále: „Právě tento okamžik byl podle všeho začátkem a auto pro rok 2013 bylo prvním výsledkem těchto snah. Mnoho týmů má přitom problém v tom, že vlastně nefungují jako týmy. Každá část se ubírá svým vlastním směrem. Když se pak nedaří, tak vlastně ani nevíte, která součást byla dobrá a která špatná.“

Podle Johna Owena neexistovala žádná zázračná věc, která by se postarala o průlom. Šlo jen a jen o kvalitní spolupráci a dobře poskládaný soudržný tým. Právě zde nastal bod zlomu a Mercedes do sezóny 2013 nasadil velmi silné auto, se kterým vyhrál tři z úvodních deseti akcí. Velmi rychle se však „vykašlal“ na jeho vývoj a také proto byl závěr ročníku pod totální taktovkou Vettela.

MERCEDES RYCHLE PŘEPNUL VÝVOJ, RED BULL NIKOLIV

„Auto jsme nevyvíjeli moc dlouho. Nechali jsme to tak a začali jsme pracovat na roku 2014,“ potvrdil John Owen: „Čekalo nás totiž něco zcela jiného, jiná architektura motoru, jeho jiné integrování do auta. Nemělo tedy velký význam strávit vylepšováním auta pro rok 2013 velké množství času. Když jsme viděli, jaké je v roce 2013 naše W04, ihned nám bylo jasné, že není pomalé a je poměrně dobré. Věděli jsme, že může skončit druhé nebo třetí, ale ne první. Takže jsme chtěli přepnout vývoj na rok 2014. Dnes už od lidí, kteří tehdy pracovali v Red Bullu a později přišli k nám víme, že s W04 jsme je dostali pod tlak a chtěli se před námi bránit."

„Z našeho pohledu bylo tedy velmi efektivní vytvořit pocit, díky kterému si náš soupeř myslel, že se na něj dotahujeme. Míjeli zdroje na daný rok, ale my jsme se již naplno orientovali na ročník 2014. A to jak z pohledu motoru, tak z pohledu šasi,“ dodal John Owen.

ROK 2014 PŘINESL TOTÁLNÍ DOMINANCI

Dopadlo to tak, že Mercedes byl na začátku sezóny 2014 jasně nejlepší. Bylo zřejmé, že Lewis Hamilton a Nico Rosberg jsou daleko před ostatními, jenže nikdo nevěděl, jak daleko. Inženýři si postupně začínali všímat, že i když sníží výkon motoru, Mercedes zůstává nejrychlejší. V týmu se obávali už jen pneumatik, protože ty ještě neznali dobře.

Jednou po odjezdu safety caru ztrácel třetí Sergio Pérez v 46. kole jen 1,7 sekundy, o kolo později to již bylo 4,4 sekundy a v cíli po 57. kole už 24 sekund. Motorový šéf Andy Cowell se tehdy chytal za hlavu a v duchu si nadával: „Stáhněte ten výkon dolů!" Na jedné straně se prý z pěkného boje těšil, ale na druhé si říkal, že to je ta poslední věc, kterou Mercedes potřebuje. Nechtěl totiž odkrýt karty.

Z továrny Mercedesu v Brackley | foto: Mercedes AMG F1 Team

SKRÝVÁNÍ REÁLNÉHO VÝKONU

Konkurence však viděla, že je špatně a potvrdilo se to i v Kanadě, kde byl Nico Rosberg rychlý navzdory problému se systémem MGU-K, kvůli kterému přišel o 160 koní. Daniel Ricciardo ho předstihl až tři kola před koncem. Každý mluvil jen o velmi silném motoru, ale jakoby si nikdo neuvědomil, že tu už muselo roli hrát i skvělé šasi.

„My jsme už věděli, jak na tom jsme, jen jsme to neukazovali,“ prozradil Andy Cowell: „Dokonce jsme mnoho času věnovali uvažování o tom, s jakým výkonem máme vstoupit do kvalifikace. Chtěli jsme se dostat do první řady, ale nechtěli jsme, aby ostatní ztratili velmi mnoho. S Jamesem Vowlesom jsme se intenzivně bavili o motorových režimech, jaké máme nasadit. Věděli jsme totiž, jaký máme náskok.“

Hamilton, Lewis | foto: Daimler AG

KAŽDÝ MLUVIL JEN O MOTORU

Nikdo si neuvědomoval, že Ferrari nepostavilo velmi dobré auto a totéž platilo i o Red Bullu, který už nemohl využívat foukané difuzory. Mercedes tak disponoval nejlepším šasi i nejlepším motorem, ale každý mluvil jen o motoru. Uvnitř týmu si vše interně probrali a usoudili, že novináře i konkurenci v tom nechají.

„Umíte si představit, že někteří kluci z oddělení šasi se cítili trochu smutně, ale my jsme to tak dělali naschvál. Se šasi je totiž spojen i jeden problém: vše, co nabízí výkon, vidí i ostatní a umí to okopírovat. Při pohonné jednotce však nikdo nevěděl, jak je možné, že je tak silná, jaké technologie spalování jsme nasadili. Mohli jen spekulovat. Všechno to bylo zavřené uvnitř a vně to neviděli. Reálné nám tedy šlo o to, abychom ostatní týmy přesvědčili, že je to všechno jen a jen o motoru,“ usmál se John Owen.

Mercedes prý v průběhu let úmyslně nasazoval menší křídla, díky kterým byl na rovince rychlejší. „Všichni se podívali na maximální rychlosti a mluvili o motoru. Ačkoliv byl motor Ferrari z hlediska výkonu podobný, tak jsme nasazovali menší křídla, pomáhalo to k vyšší rychlosti na rovince,“ říká John Owen.

KONKURENCE SE PROBRALA POZDĚ

Trvalo několik let, než si ostatní uvědomili, že Mercedes je daleko ve všech směrech. „Je vtipné bavit se o tom, protože tato éra F1 pomalu končí,“ sdělil odborník Mercedesu: „Dnes už každý kopíruje i naši aerodynamickou filozofii. Doufáme ale, že nás už nedostihnou.“

Ilustrační foto | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Celkově bylo velmi důležité navést je na špatnou cestu a držet je na ní tak dlouho, jak jsme jen mohli. Bylo to dobré a správné," dodal Owen, podle kterého si to historie nakonec vše uvědomí, respektive si už asi uvědomila, a když budeme o mnoho let později vzpomínat na éru dominance Mercedesu, budeme za tím vidět nejen kvalitu oddělení pracujícího na motorech, ale i na šasi a v dalších oblastech.