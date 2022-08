Otazníky kolem Latifiho, může Kanaďan skončit?

Na první pohled je spojuje pouze vlajka s červeným javorovým listem v prostředním svislém pruhu. Ale když nadzvedneme pokličku, najdeme těch podobných věcí více. A nemáme tím na mysli jenom účinkování v týchž týmech: ve Williamsu strávil Lance sezóny 2017 a 2018, aby ho po roční pauze nahradil právě Nicholas, čímž si de facto prohodili posty, protože v sezóně 2019 už Lance jezdil v růžovém voze a Nicholas převzal právě u Williamsu zmíněný náhradnický post. Dovolte nám v čase formulové přestávky znovu připomenout a shrnout údaje o zástupci země hokeje či dravých šelem, jenž není zdaleka tak znám jako jeho krajan Stroll.

Michael Mehrdad Latifi se narodil v říjnu 1962 v Íránu, ale s rodiči Mohammadem a Fatemeh ještě jako dítě našel nový domov v Kanadě. Vystudoval veřejnou výzkumnou McGill University se zaměřením na anglický jazyk se sídlem v Montrealu, ale už v osmnácti letech se zapojil do obchodního dění. Dnes stojí na postu ředitele soukromé společnosti Sofina Foods - ta při svých začátcích v roce 1995 čítala pouhých 60 zaměstnanců. Jak úspěšný podnik je, dokazuje dnešní počet pracovníků dosahující hranice pěti tisíc. Jako velmi úspěšné se označuje spojení se značkami Lilydate (2010) a Santa Maria Foods (2012).

Latifi coby náhradní pilot v týmu Racing Point | foto: Sahara Force India

Podobně jako Lawrence Stroll podporoval Michael závodní aktivity jednoho ze svých čtyř dětí - Nicholas Daniel má bratra a dvě sestry - a rozhodně mu mohl miliony ze svého konta značně umést cestičku. Jak uváděly důvěryhodné informace z finančního ranku, disponoval Michael Latifi v roce 2018 jměním odhadovaným na 2 miliardy $. Právě v tom roce prostřednictvím investiční společnosti Nidala Ltd. zakoupil 10 % podíl v McLaren Group, což ho vyšlo na sumu čítající 200 milionů liber. Snad měl v úmyslu připravit vhodnou platformu právě pro Nicholase, jenž v letech 2018 a 2019 na Racing Point resp. Williamsu plnil úkoly třetího rezervního pilota.

Zachránce Williamsu

Když do světa vtrhla vlna COVID-19, mnoha lidem a subjektům zpřevracel život. Mimo jiné i stáji Williams, potácející se několik sezón na samotném chvostu startovního pole. V jednu chvíli se zdálo, že tradiční stáj bude muset scénu F1 opustit, zvláště poté, co firma ROKiT navzdory uzavření víceleté smlouvy coby titulární sponzor po jediném roce (2019) tým opustila na základě hospodářských výsledků, ale také kvůli obavě ze ztrát v oblasti příjmů z komerčních práv právě kvůli nejistotám spojeným s pandemií koronaviru.

V tu chvíli na scénu nastoupil Michael Latifi a kromě sponzorské smlouvy spojené s firmou Sofina Foods a zajištění sedačky pro svého syna navíc schválil prostřednictvím společnosti Latrus Racing blíže nespecifikovanou půjčku, aby Williams mohl přežít. V té době se také začaly objevovat první zprávy, že by Latifi mohl tým odkoupit, dokonce podle Gazetta dello Sport byla stanovena nabídka ve výši 150 milionů dolarů. V tomto směru kráčel Latifi otec ve šlépějích Strolla otce.

Nová jezdecká dvojice Williamsu | foto: Williams F1 Team

Mračna nad Nicholasem?

Přišel však 20. srpen 2020 a Dorilton Capital oznámila koupi týmu Williams. Stalo se tak za podpory nejen Claire Williams, ale také jejího otce sira Franka Williamse. Tím pádem zůstal manévrovací prostor pro rodinu Latifi jen na poli finanční podpory a jezdeckého umění. A právě tady Nicholasovi pšenka příliš nekvete. Pravda, v loňské sezóně po roce a půl konečně odevzdal určité penzum zvěstím o jeho talentu, které ho provázely, jenže sedmé místo v Maďarsku bylo popravdě důsledkem postartovního karambolu a diskvalifikace druhého Vettela v cíli, devátá příčka v Belgii zase ostudným průběhem závodu/nezávodu, při němž bylo pořadí vlastně dáno výsledkem z kvalifikace, rovněž provázenou nepřízní počasí.

Latifi mohl letos po dvou sezónách předvést, jak se s týmem sžil, ale přišel Alex Albon a po roční pauze odkázal Nicholase do patřičných mezí. Před Grand Prix Kanady se dokonce vyrojily zvěsti o příchodu Oscara Piastriho, takže sám Latifi musel přiznat, že tlak na něj se stává enormním. Piastri ale nakonec zakotví u McLarenu, což možná přímé ohrožení Latifiho snížilo - nečeká se, že by volný Ricciardo zamířil právě do Williamsu - ale sám pilot si je vědom, že jeho dny v F1 mohou být sečteny. "Co se týče mého místa, necítím se být ohrožen více než ostatní jezdci, jejichž smlouva na konci tohoto roku vyprší," reagoval na otázku ohledně své budoucnosti.

Pravdou je, že Latifiho výkony, včetně zbytečných nehod a penalizací, znamenaly pro Kanaďana nejlepší umístění na 14. příčce s výjimkou GP Velké Británie, kde se podruhé v životě dostal do TOP 10, aby po několika kolech opět povlával v oblasti pro něj typické a dvanáctá příčka byla spíš důsledkem pěti odstoupivších pilotů. Sice tu jsou tatínkovy finance, ale je otázkou, nakolik nový majitel sumy od Michaela Latifiho potřebuje. Spíš se zdá, že pokud Nicholas v druhé polovině šampionátu výrazně nezabere, je jeho osud zpečetěn a brány F1 se pro něj definitivně uzavřou.