Haas posílil s Ferrari spolupráci. Jak to bude vypadat, když B – týmem nebude?

Zbytek týmů je buď aktuálně pod plánovaným limitem, nebo mírně nad a bude se snadno upravovat. V případě Red Bullu je to jednoduché, protože přesměrují zaměstnance a finanční prostředky do AlphaTauri, který má mít vyšší postavení. Už mu neříkají juniorský, ale sesterský tým. Red Bull také silně rozvíjí své technické oddělení, takže tam budou nově působit někteří zaměstnanci.

Tým Red Bull po závodě v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

Mercedes také klade velký důraz na konstrukční oddělení a vyvíjí tam mnoho projektů, navíc rozšířil spolupráci s týmem Racing Point / Aston Martin. Tým Lawrence Strolla nyní využívá aerodynamický tunel Mercedesu, takže došlo k posílení spolupráce, jejíž účinky jsou na trati viditelné. Ferrari si nebylo jisté, co má dělat, ale nyní to vypadá, že bylo rozhodnuto.

Lewis Hamilton slaví 7. titul mistra světa po závodě v Turecku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Ferrari bylo v jiné pozici a mělo problém, jak se přizpůsobit novým předpisům. Se vstupem do IndyCar s jeho motorem to myslelo vážně, ale od plánu upustilo. Uvažovalo o vstupu do série WEC, ale téma je pozastaveno již několik měsíců, takže je pravděpodobné, že by to mohlo skončit jako s IndyCar. Tyto série byly šancí diverzifikovat činnost, přesunout zaměstnance a rozpočet tam. Ferrari je společnost zabývající se výrobou automobilů, která vlastní tým F1, nemá technické oddělení, jako Mercedes a Red Bull.

Tým Ferrari v Abú Zabí | foto: Scuderia Ferrari

Před několika dny ale Ferrari oznámilo reorganizaci technického oddělení. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je, že Simone Resta se připojuje k týmu Haas. To se má uskutečnit 1. ledna 2021 a v oznámení se nezmiňuje žádný zákaz práce s konkurencí (v případě tak důležitých zaměstnanců je to vždy několik měsíců). Resta je jedním z klíčových inženýrů Ferrari, kteří nedávno pracovali na voze 2022. Ferrari ho nevyhodí, ale přesune ho do jiného týmu. Na druhou stranu Haas získal velmi dobrého inženýra a oficiálně se k tomu vůbec nevyjádřil, a když byl dotázán na tuto skutečnost, Guenther Steiner jen odpověděl, že pro něj dosud nemají stanovenou pozici.

Představení nového vozu Haas VF-20 Ferrari v Barceloně | foto: Haas F1 Team

Haas je tým, který funguje jedinečným způsobem. Kupuje všechny díly povolené předpisy od Ferrari a zbytek prvků vozu navrhuje a vyrábí Dallara. Používají také aerodynamický tunel Ferrari. Haas má velmi málo zaměstnanců, celkem přibližně 250 lidí. Nezaměstnávají designéry atd., protože se jedná o práce, které zadávají externě. Haas má také nízký rozpočet, který je daleko od plánovaného limitu.

Romain Grosjean počas závodu na Nürburgringu | foto: Haas F1 Team

Haas již oznámil, že v příštím roce nedojde k žádným zásadním změnám na automobilech, protože se zaměřují na sezónu 2022. Simone Resta se zároveň k Haasu připojí počátkem roku 2021 a pravděpodobně s ním i mnoho dalších inženýrů Ferrari. Budou navrhovat vůz Haas pro sezónu 2022 a dále. Haas se tak stane plně zákaznickým týmem Ferrari s velmi úzkou vazbou. Bývalí zaměstnanci Ferrari navrhnou vůz jiného týmu pomocí například aerodynamického tunelu v Maranellu. Zůstanou tedy na svém dřívějším pracovišti. Racefans dále uvádí, že ti zaměstnanci, kteří se přestěhují do Haasu, budou i nadále placeni Ferrari, ale od Haasu dostanou bonusy.

Podle informací od Racefans se FIA ​​dozvěděla o plánech Ferrari a Haas s tím, že jim dala zelenou. Je třeba zavést určitá opatření, aby bylo zajištěno, že oba projekty budou od sebe plně odděleny. Případ bude jistě velmi kontroverzní, protože taková spolupráce přinese Ferrari velké výhody. Při takové výměně zaměstnanců je nemožné vyloučit výměnu informací. Může se jednat o nejrozvinutější formu spolupráce, více než u Red Bull - AlphaTauri a Mercedes - Aston Martin.

Pietro Fittipaldi při pátečním tréninku v Sáchiru | foto: Haas F1 Team

Vzhledem k současné nejen koronavirové, ale pochopitelně i finanční krizi víme, že některé týmy se ocitly v obtížné situaci. Haas se v posledních měsících blížil k bankrotu. FIA je tlačena ke zdi, protože takové stále rozsáhlejší spolupráce jsou špatné pro F1 a rovnováhu sil, ale jejich zákaz by mohl vést k odchodu týmu a redukci startovního pole.

Mick Schumacher | foto: Scuderia Ferrari

Přidejme do hádanky postavení Micka Schumachera. Ferrari na něj hodně sází, ale zajistili mu místo v teoreticky slabším týmu. Původně to měla být Alfa Romeo, ale rozmysleli si to, protože Schumacher podepsal s Haasem víceletou smlouvu. Měl by stáji nalákat potencionální sponzory a Dmitrij Mazepin přidá peníze navíc kvůli svému synovi. Takže Haas bude mít větší rozpočet a bude si moci dovolit nové zaměstnance a navrhnout si další monopost sám. To vše umožní plně využít rozšířené spolupráce s Ferrari a od roku 2022 by se to mělo promítnout do významného zlepšení v ekonomické i výsledkové oblasti Formule 1.