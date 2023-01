Haas oznamuje, kdy ukáže VF-23. Známe data představení nových vozů všech týmů

Americká stáj svůj vůz ukáže již za 5 dní: v úterý 31. ledna v 15 hod jako první ze všech. Půjde však jen o ukázku nových barev, monopost VF-23 pochopitelně stále ještě není hotový - na ten si budeme muset počkat až na předsezónní test v Bahrajnu 23. - 25. února 2023.

Haas nedávno získal nového hlavního sponzora, společnost MoneyGram. Po špatných zkušenostech s nováčky tentokrát vsadí na zkušené jezdce: Kevina Magnussena, jenž loni nastoupil místo Nikity Mazepina, a Nica Hülkenberga vracejícího se po přestávce jako náhrada za příliš často bourajícího Micka Schumachera - ten se ostatně přesunul k Mercedesu, kde bude plnit roli rezervního jezdce, Haas na tuto pozici angažoval Pietra Fittipaldiho.

Loni díky Magnussenovi získal Haas své první pole-position, sezónu zakončil na osmém místě mezi konstruktéry. "Stále působí jako stejný tým, jde však o velmi dynamickou věc. Hodně věcí se v něm změnilo. Myslím, že šlo o loni o velmi dobrý rok pro určitý restart Haasu. Dostali jsme se zpět do bojů uprostřed pole, vyhráli kvalifikaci. Snad to celý tým nakopne a potvrdí naděje v to, že jsme zpět ve hře a že máme jasnou budoucnost," komentuje dánský pilot.

The wait is almost over 👀



See our 2023 livery for the first time next Tuesday!



🇺🇸 9am (ET) | 🇬🇧 2pm (GMT)#HaasF1 #MoneyGramDrivesYou pic.twitter.com/2u19QQnBTu — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 25, 2023

Prvním týmem, který by měl předvést plnohodnotnou prezentaci nového vozu, by se měl stát Red Bull, jenž chystá svou velkolepou v New Yorku 3. února. Není však jasné, zda tam stihne přivézt již šasi letošní specifikace, jen v nějaké základní verzi, nebo pouze RB18 s novým zbarvením. Přikláníme se k té druhé verzi, podobně jako to plánuje jeho dceřiná stáj.

AlphaTauri totiž chystá rovněž odhalení nového vozu v New Yorku, jen o 8 dní později. Stáj však již potvrdila, že půjde pouze o představení nových barev, aktuální vůz ukáže v danou chvíli pouze na počítačových renderech.

Williams již dopředu avizoval, že to o 5 dní dříve udělá podobně, naproti tomu Aston Martin dal jasně najevo, že 13. února ve své továrně v Silverstone svět ukáže již skutečný nový monopost AMR23. U ostatních týmů odhalujících svá auta po něm by to mohlo být podobné. Jako poslední se k tomuto kroku chystá 16. února Alpine na slavnostní akci v Londýně.

Red Bull chystá slavnostní prezentaci v New Yorku | foto: Red Bull Racing



Data prezentací vozů pro sezónu 2023

Haas - 31. ledna

Red Bull - 3. února

Williams - 6. února

Alfa Romeo - 7. února

AlphaTauri - 11. února

Aston Martin - 13. února

McLaren - 13. února

Ferrari - 14. února

Mercedes - 15. února

Alpine - 16. února