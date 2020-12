Schumacher opět ve Formuli 1 - za Haas bude příští rok závodit syn slavného Michaela

Jednadvacetiletý pilot v současné době vede šampionát Formule 2 o 14 bodů, do konce sezóny v této sérii přitom schází jediný podnik. Mick se v ní letos 10krát dostal na pódium, dvakrát z toho šlo o vítězství v závodě, přitom jde o jeho teprve druhou sezónu v této sérii.

U Haasu, jenž se rozhodl kompletně obměnit svou jezdeckou sestavu, se spojí s dalším F2 jezdcem - s Nikitou Mazepinem. Kevin Magnussen i Romain Grosjean, jehož po velké nehodě o víkendu ve voze VF-20 zastoupí Pietro Fittipaldi, se budou muset poohlédnout po sedačce jinde.

"Je mi velkým potěšením, že můžeme potvrdil Micka Schumachera v naší sestavě pro příští sezonu. Těším se na to, až jej přivítám v týmu," uvádí šéf Haasu Günther Steiner.

"Šampionát Formule 2 dlouho sloužil jako zkušební série pro talentované jezdce, kteří v ní ukazovali své schopnosti, a letošní pole je bezpochyby jedno z nejkonkurenceschopnějších v posledních sezónách. Mick vyhrává závody, sbírá pódia a exceluje ve srovnání s dalšími celkem výjimečnými talenty v roce 2020," hodnotí Steiner.

"Pevně věřím, že si zaslouží tuto šanci postoupit do Formule 1 na základě své výkonnosti. Máme před sebou jako tým příležitost vyhodnotit a vychovat nového jezdce vzhledem k dobrému poznání našeho závodního balíku před sezónou 2021.

"Dáváme dohromady stavební součásti pro pokračující dlouhodobý růst týmu a já se těším na příspěvky Micka v tomto procesu na trati i mimo ní," dodává šéf Haasu odebírajícího motory od Ferrari, který ve své akademii Micka doposud vychovával.

Ten svou přípravu s Haasem zahájí již příští pátek v Abú Zabí, kde nastoupí do úvodního pátečního tréninku. Po tamějším závodě bude s americkým týmem také testovat.

"Vyhlídka být na roštu F1 příští rok mě činí neuvěřitelně šťastným. Jsem beze slov. Chtěl bych poděkovat Haasu, Ferrari a Jezdecké akademii Ferrari za důvěru vloženou do mě. Také chci svou lásku vyjádřit svým rodičům - vím, že jim vše dlužím," říká šťastný Mick.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk