"Viděl jsem přicházet smrt," vypráví Grosjean

Ještě v sobotu po kvalifikaci Romain Grosjean uváděl, jak si chce své poslední závody v F1 užít. Nakonec je však vše úplně jinak. Pilot Haasu havaroval po kolizi s Daniilem Kvjatem v prvním kole Velké ceny Bahrajnu. Ve velké rychlosti prudce narazil do bariéry ve třetí zatáčce, vůz se rozlomil na dvě poloviny a začal hořet. Grosjean neztratil vědomí a dostal se ven. Kromě popálených rukou je jako zázrakem v pořádku.

"Nevím, jestli se dá použít slovo zázrak, ale v každém případě bych řekl, že ještě nenadešel můj čas. Měl jsem pocit, že to trvalo mnohem déle než 28 sekund. Hledí bylo najednou plné oranžové barvy a uviděl jsem plameny. Hlavou se mi prohnalo spousta věcí, včetně Nikiho Laudy. Pomyslel jsem si, že můj příběh ve Formuli 1 nemůže skončit takto. A že se kvůli dětem musím dostat ven. Ruce jsem dal do plamenů a cítil jsem, jak je šasi horké. Dostal jsem se ven a někdo mě začal tahat za kombinézu. Věděl jsem, že jsem z toho venku," vypráví v rozhovoru pro TF1.

Více než o sebe se prý bál o svou rodinu a přátele. "A především o své děti, které jsou mojí největší pýchou a dodávají mi energii. Nicméně si myslím, že to bude chtít i zapracovat na psychice, protože jsem opravdu viděl přicházet smrt. Ani v Hollywoodu nejsou schopni udělat takové obrázky. Je to největší nehoda, kterou jsem ve svém životě viděl. Skoro jsem se podruhé narodil a můj život to navždy poznamená," popisuje děsivý zážitek čtyřiatřicetiletý Francouz.

Zároveň však dokázal, že mu zůstal smysl pro humor, když své ovázané ruce přirovnal k Mickey Mousovi a nemá prý jiné potíže.

V následujícím závodě v Šákiru jej nahradí Pietro Fittipaldi, avšak pro svůj poslední závod ve Formuli jedna v Abú Zabí by se Grosjean rád vrátil za volant. "Rozhodně bych řekl, že jsem šťastný být naživu a dostal jsem na věci jiný pohled. Zároveň však chci být v autě a pokud to bude možné, už v Abú Zabí. Chci svoji kariéru v F1 zakončil jinak," uvedl. Zároveň děkuje všem za pozdravy a přání brzkého uzdravení, která obdržel.